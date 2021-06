Chi 28 triệu đô để bay vào vũ trụ cùng tỉ phú Jeff Bezos ngày 20/7

Báo The Guardian ngày 13/6 đưa tin công ty Blue Origin của Jeff Bezos đã bán đấu giá xong chiếc vé du hành vũ trụ, xác định vị khách thứ 3 sẽ cùng ông và em trai Mark được phi thuyền New Shepard đưa lên vũ trụ vào ngày 20/7.

Với 20 người tham dự và giá khởi điểm 4,8 triệu Mỹ kim, giá đã tăng vọt trong 3 phút cuối của phiên đấu giá và kết thúc với giá 28 triệu Mỹ kim. Ban đầu có đến 7.600 người từ 159 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi tên tham gia.

Tuy nhiên, Blue Origin chưa công khai danh tính vị khách thứ ba.

Tỉ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, thông báo ông sẽ bay vào vũ trụ tháng 7 tới, khi tham gia chuyến thám hiểm vũ trụ có người đầu tiên do Công ty Blue Origin của ông thực hiện.

Jeff Bezos (57 tuổi) tuần qua thông báo trên tài khoản Instagram: “Từ lúc tôi 5 tuổi, tôi đã mơ ước được du hành vũ trụ. Vào ngày 20/7, tôi sẽ tham gia chuyến hành trình đó cùng em trai của tôi”.

Công ty Blue Origin cho biết ông Bezos và em trai là Mark Bezos (53 tuổi) sẽ tham gia chuyến bay vào không gian đầu tiên bằng phi thuyền New Shepard, gồm 6 chỗ ngồi, của công ty này.

Phi thuyền của Blue Origin đã trải qua 15 chuyến bay thử nghiệm, và không chuyến bay nào trong số này có hành khách.

Chuyến du hành ngày 20/7 tới sẽ kéo dài 10 phút, trong đó hành khách được đưa lên trên ‘

Ông Bezos và một số tỉ phú khác như Elon Musk, Richard Branson đang đầu tư hàng tỉ Mỹ kim để theo đuổi ngành công nghiệp vũ trụ. Tuy nhiên, theo Reuters, ông Bezos sẽ là người đầu tiên trong số 3 tỉ phú này đi vào vũ trụ bằng hỏa tiễn do chính công ty ông phát triển.

Chuyến bay ngày 20/7 sẽ giúp Bezos dẫn trước tỉ phú Elon Musk, người sở hữu Công ty SpaceX nổi tiếng hơn nhưng chưa bao giờ du hành vũ trụ.