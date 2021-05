Cảnh trí của miền trung tây nước Mỹ qua nét vẽ của họa sĩ Tèo Nguyễn

Wayzata, Minnesota: Một cuộc triển lãm tranh của họa sĩ Tèo Nguyễn đang diễn ra ở trung tâm văn hóa the Burnet Fine Art & Advisory ở thị trấn Wayzata, tiểu bang Minnesota. Thị trấn Wayzata là vùng ngoại ô của thành phố Minneapolis.

Theo nhận định của bà Pamela Espeland, bỉnh bút của báo MinnPost.com thì cứ tưởng tượng là bạn đang lái xe về miền nam nước Mỹ, và chạy qua những cánh đồng của tiểu bang Iowa và bạn sẽ thấy gì?

Bạn sẽ thấy những cánh đồng và bầu trời mênh mông. Bạn sẽ thấy đường chân trời thẳng tắp. Những cánh đồng mầu nâu và xanh, trong khi bầu trời thì hầu như không có màu, điểm những đám mây màu xám nhạt, và trong khoảng cách xa trên những cánh đồng là một căn nhà nhỏ đơn độc, là một vựa cỏ ( barns), tháp chứa ngũ cốc (silos) và cây cối..

Đó cũng là những hình ảnh của miền trung tây nước Mỹ qua nét vẽ của họa sĩ Tèo Nguyễn.

Họa sĩ Tèo Nguyễn di dân qua Hoa Kỳ vào năm 1992 khi ông ta mới có 15 tuổi, qua sự bảo lãnh của một người anh ở tiểu bang California.

Ông anh của họa sĩ đã phải làm giấy tờ và chờ đến 10 năm mới bảo trợ được người em sang Mỹ.

Họa sĩ Tèo học về nghệ thuật và kiểu mẫu ở các thành phố San Francisco, Fresno và Paris trước khi định cư ở thành phố Minneapolis.

Ông không thể sống về nghề vẽ lúc ban đầu nên phải làm thêm nghề làm tóc và trang điểm, và có việc làm ở một tiệm làm tóc ở trung tâm thành phố.

Tại nơi làm việc, ông đã cho trưng bầy một số những bức tranh mà ông đã vẽ.

Nhiều khách hàng đến làm tóc cũng là những nhà sưu tầm nghệ thuật đã thấy tài năng của ông và khuyến khích ông ta nên mở cuộc triển lãm tranh.

Bà Jennifer Phelps, giám đốc phòng triển lãm tranh tại khách sạn Le Meridien Chambers trong thành phố Minneapolis đã đến xem và cho họa sĩ Tèo mở cuộc triển lãm tranh tại phòng triển lãm này vào năm 2014.

Sau đó là hàng loạt những cuộc triển lãm khác của họa sĩ Tèo tại những nơi như the Walker, The Weisman, the M, Mia, The History Center, General Mills và bảo tàng viện nghệ thuật North Dakota.

Với số tranh bán được trong các kỳ triễn lãm, họa sĩ Tèo đã bỏ không còn làm nghề làm tóc và trang điểm nữa những năm sau này và chuyên chú vào việc vẽ tranh.



Trả lời cuộc phỏng vấn của báo MinnPost.com, họa sĩ Tèo cho biết ông ta vẽ tranh khổ lớn 6 feet by 20 feet, cho nên có nhiều người sưu tầm tranh không thể mua tranh của ông vì không có chỗ treo trong nhà, nhưng họa sĩ Tèo nói là ông ta vẽ cho ông ta chứ không phải vẽ để bán.

Phần lớn những tranh của ông là tranh về thế giới trừu tượng ( astract ) chứ không phải vẽ phong cảnh như người ta tưởng lầm.



Một công ty ở Des Moines đã thuê ông ta sẽ 4 bức tranh khổ thật lớn và đó là công việc ông sẽ phải làm từ nay cho đến tháng 7.

Họa sĩ Tèo nói là ông muốn dùng những tác phẩm hội họa trừu tượng của ông để diễn tả một thế giới bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Họa sĩ Tèo cũng nói là ông vẽ tranh về cảnh miền trung tây nước Mỹ vì muốn có những liên lạc với quá khứ: quá khứ của một Việt Nam yên bình mà ông ta muốn thấy, nhưng thật ra là một vùng có chiến tranh, nơi mà ông sống có hố tránh bom ở sau nhà.

Phần lớn những bức tranh của ông là những bức tranh không tựa đề ( untitled) mà đánh số thứ tự như là những bài hát không tên của nhạc sĩ Vũ Thành An.