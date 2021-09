Cảnh sát truy lùng 1 nghi can gốc Việt, liên quan đến cái chết của hai người đồng hương

Toronto : Trong hôm thứ ba ngày 28 tháng 9, sở cảnh sát vùng York trong vùng thủ phủ Toronto đã ban hành lệnh truy tầm trên toàn Canada, một nghi can gốc Việt đã có những liên quan đến cái chết của hai người Việt khác.

Nghi can bị truy lùng tên là Nguyễn Tấn Phương, 35 tuổi, bị buộc 2 tội giết người ở trường hợp gia trọng, về cái chết của ông Trần Quốc 37 tuổi và bà Kristy Nguyễn, 25 tuổi.

Theo bản tin của sở cảnh sát thì các thám tử đã cho là hai ông bà Trần và Nguyễn đã bị giết chết trong một cao ốc thương mại trong vùng ở số 111 Zenway Boulevard, Vaughan vào lúc 5 giờ 30 chiều hôm 18 tháng 7.

Khu vực xảy ra vụ giết người ở xa lộ 7 East và đường Warden Avenue.

Các thám tử cảnh sát cũng cho là hai nạn nhân bị giết và thi hài đã được chở đi chôn dấu trên một xe vận tải lớn, mà hiện nay các nhân viên an ninh đang tìm kiếm thi hài của hai nạn nhân này.

Nghi can Nguyễn Tấn Phương còn có tên là Mike, cao 5 feet 9 và nặng 180 pounds.