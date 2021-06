Cảnh sát đang truy lùng kẻ lái xe bỏ chạy sau khi đụng chết người

Cơ quan Crime Stoppers và văn phòng đặc trách tội phạm do lái xe thuộc Sở Cảnh Sát Houston đang kêu gọi sự tiếp tay giúp đỡ của dân chúng để truy lùng và bắt giữ một nghi can đã gây ra tai nạn làm thiệt mạng một người lái xe đạp và sau đó đã bỏ trốn.

Tai nạn đã xảy ra vào ngày 18/4 vừa qua vào khoảng 8 giờ 2 phút sáng tại địa điểm 4600 đường Texas Spur 5 trong thành phố Houston. Nạn nhân là James Turley, lúc đó đang lái một chiếc xe đạp thì một nghi can đang lái một chiếc xe hơi chạy về hướng nam ở đoạn số nhà 4600 đường Elgin tông vào. Nghi can sau đó đã bỏ chạy thay vì ngừng lại để lo cứu chữa cho nạn nhân. Ông Turley bị chấn thương nặng và sau đó đã qua đời.

Ngoài ra không có thông tin nào khác liên hệ đến vụ tai nạn này. Cơ quan Crime Stoppers có thể trả một món tiền thưởng lên đến $5,000 cho bất cứ thông tin nào có thể dẫn đến việc truy tố hoặc bắt giữ nghi can gây ra tai nạn trong vụ này. Mọi thông tin có thể được báo cáo bằng cách gọi điện thoại số 713-222-TIPS (8477) hoặc lên mạng trực tuyến ở địa chỉ www.crime-stoppers.org. Tất cả những cú gọi hoặc lời nhắn báo cáo về cơ quan này đều được giữ kín để bảo mật thông tin của người gọi.