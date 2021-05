Cảnh sát cho biết vụ xả súng chết người ở sân bay Vancouver có liên quan đến băng đảng

Một người đàn ông 28 tuổi đã bị bắn chết chiều Chủ Nhật 9/5 tại Sân bay Quốc tế Vancouver trong điều cảnh sát tin rằng đó là một vụ giết người liên quan đến băng đảng.

Vụ nổ súng xảy ra vào giữa buổi chiều bên ngoài nhà ga khởi hành, là vụ mới nhất trong loạt bạo lực liên quan đến băng đảng trên khắp vùng Hạ Lục địa của BC, cảnh sát cho biết.

Trung sĩ Frank Jang thuộc Đội Điều tra Án mạng Tổng hợp của Hạ Đại lục (IHIT), cho biết nạn nhân là người từng dính líu đến hành động phạm pháp và được cảnh sát biết đến.

Richmond RCMP đã phản hồi các báo cáo về một vụ nổ súng vào khoảng 3 giờ chiều giờ địa phương. Cảnh sát đã chặn chiếc xe SUV của những kẻ tình nghi và bị bắn nhưng vô hại.

Tại một cuộc họp báo với giới truyền thông tại sân bay vào tối Chủ Nhật, Trung sĩ Jang và Trưởng Thanh tra (Chief Superintendent) Will Ng, chỉ huy trưởng của RCMP Richmond, cho biết họ rất thất vọng vì vụ bạo lực mới nhất xảy ra ở một khu vực công cộng với những người chứng kiến ​​vô tội. Jang nói thêm: “Không còn lời nào nữa, xin đừng giết nhau, hãy ngừng bạo lực. Đủ rồi.”

Vảnh sát không bắn trả và dừng cuộc truy đuổi vì lo ngại gây nguy hiểm cho dân chúng trong khu vực đông đúc. Cảnh sát đang tìm kiếm ít nhất hai nghi phạm.

Ở Metro Vancouver trong vài ngày qua đã xảy ra một loạt vụ xả súng, bao gồm cả vụ sát hại một nhân viên trại giam tại bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm sầm uất ở Delta, BC.

Tại sân bay, các chốt giao thông đã chặn một phần khu vực khởi hành, và cảnh sát đã dựng các tấm phông che trước lối vào. Bên trong nhà ga, băng cảnh sát màu vàng đã hạn chế các lối vào tương tự và hầu hết các cửa hàng trong khu vực đã đóng cửa.

Vào tối Chủ Nhật, Cơ quan Quản lý Sân bay Vancouver trong một tuyên bố cho biết sân bay đã mở cửa và an toàn cho nhân viên sân bay và những người có nhu cầu đi lại. Cơ quan cho biết sự an toàn và an ninh của nhân viên, cộng đồng và hành khách vẫn là quan tâm ưu tiên hàng đầu; họ hoàn toàn hợp tác với RCMP để hỗ trợ cuộc điều tra.

Vụ việc làm gián đoạn các tuyến giao thông chính gần sân bay và cảnh sát yêu cầu người dân tránh xa khu vực này.

Các cây cầu Alex Fraser và Queensborough, cũng như Đường hầm Massey, tạm thời đóng cửa nhưng sau đó đã mở cửa trở lại.

RCMP cho biết có vẻ như vụ nổ súng ở sân bay liên quan đến một chiếc xe bị đốt cháy được tìm thấy ở ngoại ô Surrey gần đó, trong khu 9700 của Princess Drive lúc 3:30 chiều Chủ Nhật.

Jang cho biết cảnh sát đang tìm kiếm video camera hành trình từ những người có mặt tại khu vực hôm Chủ Nhật giữa sân bay và vị trí nơi chiếc xe bốc cháy được tìm thấy để giúp họ điều tra.

Cả Jang và Ng đều kêu gọi phản ứng phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật để giải quyết các vụ xả súng và bắt giữ băng đảng. Ng cho biết cảnh sát sẽ sử dụng “chiến lược cấp độ tiếp theo” để nhắm mục tiêu vào các thành viên băng đảng, trong đó bao gồm nỗ lực cố gắng ngăn chặn mọi người tham gia băng đảng.

Bộ trưởng An toàn Công cộng Liên bang Bill Blair cho biết trong một tuyên bố trên Twitter rằng vụ nổ súng là một tin tức đáng lo ngại. Ông nói: “Suy nghĩ của tôi là với những cộng đồng ở Hạ Lục địa, những người đã bị ảnh hưởng bởi bạo lực băng đảng và súng đạn quá thường xuyên, đặc biệt là trong tuần trước.”