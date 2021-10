Cảnh sát bắt giữ một trong 6 tay băng đảng nguy hiểm nhất thành phố Vancouver

Vancouver: Theo những tin tức công bố hôm thứ bảy ngày 10 tháng 10 thì cảnh sát thành phố Vancouver vừa bắt giữ một trong 6 tay băng đảng được xem như là nguy hiểm nhất ở thành phố Vancouver, mà 5 tay băng đảng kia vẫn trốn tránh.

Cảnh sát đã bắt giữ Ekene Anigbo, 22 tuổi mà trong lúc bắt giữ nghi can này có cả súng trường và súng ngắn bên cạnh.

Tay băng đảng Anigbo bị bắt giữ trong hôm thứ năm bởi toán đặc nhiệm về băng đảng của sở cảnh sát thành phố Vancouver.

Nghi can này thuộc băng đảng tội ác Kang và băng Bò Cạp Đỏ.

Nghi can Anigbo đã bị buộc nhiều tội liên quan đến các vụ bạo hành và sử dụng vũ khí.