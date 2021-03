Canada không còn nằm trong danh sách hàng đầu của những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

In

New York : trong hôm thứ sáu ngày 19 tháng 3, Mạng lưới giải pháp phát triển bền vững (SDSN) và Trung tâm Phát triển bền vững (CSD) tại Đại học Columbia, New York, Mỹ, tđã công bố bảng xếp hạng hàng năm các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong năm 2021.

Canada đã không còn là 10 quốc gia đứng hàng đầu trong bảng sắp hạng như mọi năm.

Thời đại dịch có những chao đảo lớn lao xảy ra trong cuộc sống của mọi người, cũng có những thay đổi trong bảng sắp hạng những quốc gia mà cư dân cảm thấy hạnh phúc nhất thế giới.

Phần lớn các quốc gia đứng đầu bảng sắp hạng năm nay đều là những quốc gia Bắc Âu, nơi mà chính quyền các xứ này đã cung cấp gần như đầy đủ các trợ giúp xã hội, tài chánh, y tế cho cư dân.

Phần Lan vẫn giữ vai trò hàng đầu và liên tiếp trong 4 năm qua đã đứng đầu bảng.

Việc khảo sát tình trạng hạnh phúc của một quốc gia đã dựa trên các yếu tố như tuổi thọ, những hỗ trợ xã hội, an sinh, sức khỏa cho người dân cũng như tình trạng dân chủ, không có tham nhũng tại các quốc gia này.

10 quốc gia đứng hàng đầu thì theo sau Phần Lan, là các quốc gia theo thứ tự từ cao xuống thấp là Băng Đảo, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Hòa Lan, Thụy Điển, Đức, Na Uy, Tân Tây Lan và Áo.

Úc Đại Lợi đứng hàng thứ 12, Hoa Kỳ đứng hàng thứ 14 trong khi Canada trụt hạng xuống hàng thứ 15.