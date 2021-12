Cẩn thận phòng ngừa kẻ cắp trong mùa Giáng Sinh

Surrey, British Columbia: Mùa Lễ về cũng là mùa của hành nghề của những tay trộm cắp, nhất là chúng đã không thể làm ăn gì trong thời gian có đại dịch.

Trong bản tin phổ biến hôm thứ sáu ngày 3 tháng chạp, sở cảnh sát RCMP ở thành phố Burnaby đã yêu cầu cư dân giúp đỡ trong việc truy lùng một nữ cắp.

Đồng thời cảnh sát cũng khuyến cáo mọi người nên cẩn thận, nhất là trong việc đặt mua hàng và hàng hóa được chở đến nhà trong mùa lễ Giáng Sinh.

Theo bản tin của cảnh sát thì một cặp trộm cắp gồm một người đàn ông và một phụ nữ, đã ăn cắp một chiếc xe chở trẻ ( stroller) trị giá $1,500 ở một tư gia ở thành phố Surrey và sau đó chúng rao bán trên mạng internet tại thành phố Burnaby.

Chúng đã đi xe Mercedes , cũng là xe ăn trộm, đến ăn cắp hộp đựng chiếc stroller, nhưng nhờ máy hình an ninh người ta nhận diện được kẻ trộm và chiếc xe Mercedes.

Khi chúng rao bán trên mạng với hình ảnh chụp, thì các nhân viên an ninh nhận ra và đến tận địa chỉ rao bán bắt được tên trộm đàn ông và chiếc xe mà chúng ăn cắp.

Nhưng kẻ trộm nữ vẫn còn tại đào và các cơ quan an ninh đang mở cuộc truy lùng.