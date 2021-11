Căn nhà “không an toàn” để ở được bán với giá gần 1 triệu .

Mississauga: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày thứ sáu 5 tháng 11, một căn nhà độc lập ở thành phố Mississauga, ngoại ô của thành phố Toronto đã được đăng bảng bán và đã bán ngay trong vòng 4 ngày, sau khi đăng bảng và với giá cao hơn giá mà chủ nhân muốn.

Có khác chăng với những căn nhà bình thường là căn nhà vừa bán được đã được liệt kê là ” căn nhà không an toàn để ở” và chủ nhân không cho khách vào xem vì không an toàn.

Căn nhà để báng bán với giá $899,000 và người ta đã tranh nhau mua và trong bốn này đã bán với giá $955,000.

Tuy không được vào xem, nhưng qua hình chụp người ta thấy căn nhà đầy rác rưởi từ tầng hai xuống tầng hầm và cửa vào nhà để xe, đã bị đóng kín bằng những tấm ván.

Một căn nhà không an toàn để ở và không cho khách vào xem mà vẫn được bán với giá gần 1 triệu dollars cho thấy là thị trường địa ốc ở vùng đại thủ phủ Toronto quá nóng!

Theo những liệt kê của công ty địa ốc trung gian, thì căn nhà có 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm và hệ thống điện nước đã bị cúp, có thể là người chủ nhân hay người mướn căn nhà này đã không trả tiền đúng hẹn.