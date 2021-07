Cái nóng chết người đang diễn ra ở Canada

Ottawa: Khi nói đến những thay đổi của môi trường thì có một điều chắc chắn mà ai cũng nhận ra là cái nóng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con người trên trái đất trong những thập kỷ sắp đến!

Khi nói đến hậu quả của sự thay đổi môi trường, các nhà khoa học gia thường nhấn mạnh đến những sự kiện như cuồng phong, hạn hán, lụt và sóng nóng.

Sóng nóng hiện đã bao phủ nhiều nơi trên thế giới và gây cho hàng ngàn người chết. Theo bản nghiên cứu gần đây được đăng tải trên tạo chí khoa học The Lancet thì trong vòng từ năm 2000 cho đến 2019, mỗi năm trên thế giới có khoảng 5 triệu người chết vì những thay đổi nhiệt độ và trong số này có 500 ngàn người chết vì nóng.

Trước đây những cái chết vì nóng thường xảy ra ở các quốc gia vùng nhiệt đới, nhưng trong những năm gần đây, số người chết vì nóng đã lan dần qua các quốc gia Bắc Mỹ trong đó có cả Hoa Kỳ và Canada.

Một trận sóng nóng vừa diễn ra ở tỉnh bang British Columbia trong tháng 6 vừa qua, và đã khiến cả ngàn người chết vì nóng.

Những cái chết thường diễn ra trong thời gian mà nhiệt độ ban đêm trong những ngày có sóng nóng không sút giảm. Vì nhiệt độ ban đêm không sút giảm khiến cho cơ thể con người không có khoảng thời gian để “làm nguội” và dẫn đến cái chết, nhất là cho những người có những bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường..

Theo nhận định của các nhà khoa học thì một ohần của miền đông Canada gồm cả Ontario và Quebec sẽ phải chịu đựng những trận sóng nóng mà nhiệt độ ban đêm trong những ngày này cao hơn 20 độ C.

Theo các nhà khoa học thì cơ thể con người không áp đứng được những nhiệt độ bên ngoài trên 30 độ C.

Theo ông Gillet của trung tâm khí tượng Environment and Climate Change của Canada thì sóng nóng là những sự thay đổi môi trường nguy hiểm giết người và sẽ thường xảy ra hơn ở Canada trong những ngày sắp tới.