Cái chết của một người Việt ở thành phố Edmonton so với cái chết của George Floyd!

Edmonton: Váo ngày 25 tháng 5 năm 2020, cảnh sát thành phố Minneapolis bắt giữ một nghi can xài tờ giấy bạc giả 20 Mỹ kim mua hàng trong một tiệm tạp hóa.

Toán cảnh sát đến bắt nghi can xài bạc giả đã dùng vũ lực quá mức khiến nghi can là ông George Floyd, một người Mỹ da đen 46 tuổi, bị cảnh sát dùng gối trấn vào cổ lâu hơn 8 phút và sau đó ông ta đã qua đời.

Cái chết của ông George Floyd đã gây rúng động không những ở Hoa Kỳ mà còn ở trên toàn thế giới, khi mọi người lên tiếng phản đối những vụ cảnh sát Mỹ da trắng đã dùng bạo hành, kỳ thị chủng tộc với những phạm nhân là những người Mỹ da đen.

Các cuộc biểu tình có bạo động để phản đối việc cảnh sát dùng vũ lực quá mức đã diễn ra ở nhiều thành phố ở Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới.

Người cảnh sát dùng gối trấn cổ nạn nhân cũng d0ã bị buộc tội cũng như ba cảnh sát trong toán công tác.

Mới đây chính quyền thành phố Minneapolis đã phải bỏ ra 27 triệu Mỹ kim bồi thường cho gia đình của ông George Floyd.

Mới đây một vụ cảnh sát Canada đã dùng vũ lực quá mức, bắn chết một nạn nhân là người Việt mà dường như chẳng có ai xem đây là một vu kỳ thị chủng tộc hay một vụ cảnh sát dùng vũ lực quá mức bắn chết người?

Trong hôm thứ sáu ngày 11 tháng 6, thân nhân và bạn bè của người quá cố là ông Steven Nguyễn đã tụ họp làm lễ tưởng niệm và đòi hỏi chính quyền thành phố phải có câu trả lời về cái chết của ông Steven.

Theo báo cáo của sở cảnh sát thành phố Edmonton thì vào tối hôm 5 tháng 6, cảnh sát được tin có người có võ trang bằng dao đang ở khu vực vừa kể trong thành phố.

Khi hai cảnh sát viên đến nơi họ đã gặp ông Steven và kết cuộc đã bắn chết ông này.

Theo bà Melissa Solano, chị ( em ) của nạn nhân thì người ta đã chẳng tìm thấy con dao nào nơi hiện trường, tức là ông Steven đã bị cảnh sát bắn chết mà hoàn toàn không có vũ khí trong người: một trường hợp cảnh sát dùng bạo lực quá mức tương tự như trường hợp cái chết của ông George Floyd, một người Mỹ da đen.

Theo bà Solano thì hành động giết người của cảnh sát là một hành động không còn tri giác ( senseless act). Gia đình bà cần công lý cho cái chết của ông Steven và gia đình bà cũng không muốn chuyện cảnh sát giết người này xảy ra cho các gia đình người khác trong tương lai.