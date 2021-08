Britney Spears đòi hủy quyền quản lý tài sản 60 triệu đô của cha ruột

Britney Spears đã chính thức nhờ luật sư đệ đơn kiện cha ruột, ông Jamie Spears với mong muốn loại bỏ hoàn toàn quyền giám hộ của ông với con gái kéo dài 13 năm.

Theo People, Mathew Rosengart – đại diện pháp lý hiện tại của Britney Spears đã đệ đơn kiện ông Jamie Spears, ngày 26/7. Đơn kiện dài 127 trang nêu chi tiết những hạn chế về quyền giám hộ và những việc làm “không phù hợp” của ông Jamie khi giám hộ con gái từ năm 2008.

Luật sư Rosengart cho rằng, ông Jamie không có quyền quản lý tài sản của nữ ca sĩ nổi tiếng và đề cử Jason Rubin – kế toán của tập đoàn tài chính Certified Strategies Inc là người quản lý khối tài sản gần 60 triệu Mỹ kim của ngôi sao nổi tiếng.

Luật sư Rosengart viết trong đơn kiện: “Britney Spears trân trọng đề nghị tòa án chỉ định người cô đề cử. Việc để người chuyên nghiệp, trình độ cao quản lý tài sản là hành động khách quan và thông minh nhất. Spears biết rõ bản thân có đủ năng lực để chọn cố vấn, người giám hộ cho riêng mình”.

Theo luật sư Rosengart: “Ông Spears không phải chuyên gia tài chính. Trên thực tế, gia đình ông gặp khó khăn và phải nộp đơn phá sản năm ١٩٩٨”.

Theo hồ sơ tòa án, ông Jamie Spears được hưởng lợi lớn từ quyền giám hộ. Mỗi tháng, ông thu về 16.000 Mỹ kim từ con gái, trong khi số tiền Britney Spears được chi tiêu chỉ là 14.000 Mỹ kim.

Luật sư Rosengart tiếp nhận vai trò đại diện pháp lý cho Britney Spears sau phiên tòa ngày 14/7. Ông cho biết đang thúc đẩy thủ tục giúp nữ ca sĩ thoát khỏi quyền giám hộ của cha ruột.

Luật sư Rosengart cũng gửi lời cảm ơn đến người ủng hộ Britney Spears. Ông cho rằng sự ủng hộ của cộng đồng giúp nữ ca sĩ nổi tiếng chiếm thế ưu tiên trong cuộc chiến giành lại tự do.

Britney Spears đã nhận được sự yêu mến và ủng hộ của đông đảo đồng nghiệp, người hâm mộ trên khắp thế giới khi quyết định công khai tiết lộ cuộc sống mất tự do, bị đối xử như nô lệ của cô dưới ảnh hưởng của luật giám hộ áp đặt lên cô từ năm 2008 trong phiên tòa hồi tháng 6/2021.

Thông qua trang cá nhân, cô chia sẻ: “Tôi từng nói “cuộc sống vẫn tiếp diễn” trong một số bài đăng gần đây của tôi. Nhưng thực sự, nói dễ hơn hành động rất nhiều. Vào thời điểm này, nói thực sự dễ hơn rất nhiều nhưng tôi tin rằng, bản thân sẽ không để mọi chuyện qua đi dễ dàng và hành động thực sự cho tới khi được chia sẻ những gì mình cần nói. Tôi đã được yêu cầu giữ im lặng về mọi thứ quá lâu rồi và cuối cùng, tôi cũng có thể được làm những gì cần làm, nói những gì cần nói”

Phiên điều trần sắp tới dự trù diễn ra ngày 13/12