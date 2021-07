Bộ Thông tin-Truyền thông VN tính siết chặt hơn nữa việc quản lý mạng xã hội

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục lây lan nhanh, hai thành phố lớn nhất của Việt Nam là TPHCM và Hà Nội hôm 12/7 đã phải đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt bao gồm tăng thời gian cách ly đối với người về từ TPHCM và đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu ở Hà Nội.

Theo truyền thông Nhà nước, vào ngày 12/7, Bộ Y tế đã có công văn điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà đối với người từ TPHCM về tất cả 62 tỉnh, thành khác trong cả nước từ bảy ngày lên 14 ngày, tiếp tục theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày tiếp theo. Ngoài ra, những người này còn phải chịu lấy xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly tại nhà.

Theo công văn, những người tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát đến làm việc tại TPHCM theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền không phải cách ly y tế nhưng phải tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày trở về địa phương lưu trú.

Tại Hà Nội, lãnh đạo thành phố vào trưa ngày 12/7 đã có công văn tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như cắt tóc, gội đầu, hàng quán ăn tại chỗ… bắt đầu từ 0 giờ ngày 13/7. Thành phố này cũng yêu cầu dừng triệt để hoạt động vui chơi thể dục, tụ tập đông người tại công viên và địa điểm công cộng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An ngày 11/7 cho báo chí trong nước biết tỉnh này đã yêu cầu tất cả các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải ngừng hoạt động từ 0 giờ ngày 12/7, riêng đối với các công ty đã có các ca F0 và F1 thì phải dừng hoạt động ngay tức khắc.

Long An có 62 cụm công nghiệp, 35 khu công nghiệp với khoảng 230.000 công nhân. Mỗi ngày có hơn 36.000 công nhân, lao động ở tỉnh này đến TP.HCM làm việc. Ngược lại, hơn 20.000 công nhân từ TP.HCM và các địa phương lân cận khác đến Long An làm việc.