Bộ Công an VN muốn đại bản doanh mới

Theo báo chí trong nước, các lãnh đạo của Bộ Công an Việt Nam và thủ đô Hà Nội mới đây ngồi họp với nhau về định hướng quy hoạch, xây dựng trụ sở cơ quan Bộ Công an ở thành phố này.

Tin cho hay, trong cuộc họp hôm 26/2 giữa hai bên, do Bộ trưởng Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ dẫn đầu mỗi bên, phía lãnh đạo Bộ Công an đưa ra ý kiến rằng “thực trạng hiện nay của Trụ sở Bộ Công an so với trụ sở Công an một số nước còn rất khiêm tốn; quy hoạch các trụ sở đã nhiều năm nên bất cập so với nhu cầu sử dụng”.

Các bản tin tường thuật rằng phía Bộ Công an bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ từ phía các lãnh đạo của Hà Nội, bao gồm cả sự đóng góp ý kiến của các sở, ngành để Bộ Công an hoàn thiện quy hoạch, đầu tư xây dựng trụ sở nơi làm việc, doanh trại đồng bộ, hiện đại, đảm bảo an ninh, an toàn, có giao thông thuận lợi, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Theo VOA, cách đây gần 10 năm, hồi tháng 12/2011, Bộ Công an đã khánh thành trụ sở mới ở thời điểm đó, nằm trên đường Phạm Văn Đồng, ngoại ô Hà Nội. Đây là một khu phức hợp đồ sộ mất tới hơn 4 năm xây dựng.

Báo điện tử của chính phủ Việt Nam khi đó loan tin rằng trụ sở Bộ Công an nằm trên diện tích 5,3 ha, có kiến trúc hiện đại, độc đáo, mang tầm cỡ quốc tế, đảm bảo chỗ làm việc cho lãnh đạo Bộ Công an và hơn 4.000 cán bộ. Trụ sở có 182.000 m2 sàn được xây dựng kiên cố, có thể chống được động đất cấp 7, cấp 8.

Tuy nhiên, cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ dẫn thông tin từ các nguồn khả tín nói rằng Bộ Công an sớm phát giác trụ sở đó “chưa thật chắc chắn” về bảo đảm an toàn về bảo mật quốc gia do có sự tham gia của nhà thầu Trung Quốc.

Theo tìm hiểu của VOA, bản dự toán đưa ra tổng số dự toán chi là gần 476 ngàn tỉ đồng, trong khi đó, số chi trong tất cả các cột dành cho các lĩnh vực từ kinh tế, xã hội cho đến khoa học-công nghệ, đảng, đoàn thể là gần 242 ngàn tỉ đồng, dẫn đến suy đoán rằng số tiền chi cho công an và quân đội có thể chiếm tới vài chục phần trăm tổng dự toán.