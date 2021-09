Bình Thuận: Chính quyền xả lũ không thông báo phá huỷ nhiều thuyền đánh cá

Đêm ngày 28 tháng 8, người dân ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận bất lực chứng kiến cảnh lũ lớn cuốn trôi và đánh đắm nhiều tàu, thuyền đánh cá gây ra thiệt hai nghiêm trọng về tài sản và kế sinh nhai.

Tổng cộng đã có 24 tàu cá bị nhấn chìm, hư hại hoặc trôi ra biển.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, trận lũ vừa qua là thiên tai do lượng mưa lớn ở khu vực đầu nguồn khiến lưu lượng nước đổ về hạ lưu sông Dinh ở khu vực thị xã La Gi gia tăng đột ngột, cộng với việc thuỷ triều rút khiến cho dòng nước chảy mạnh và gây ra lũ.

Tuy nhiên, người dân địa phương lại cho rằng trận lũ vừa rồi xảy ra là vì xả nước ở đập sông Dinh, chứ không phải thiên tai.

Một người dân ở La Gi cho biết: “Người ta nói là do dân mình cắt cử chỉ một người trông coi ghe, và do cột ghe lại với nhau. Người ta muốn đổ lỗi là do thiên tai và và do dân nên mới xảy ra sự cố như vậy chứ không phải do xả đập. Nhưng mà người dân người ta có nhiều bằng chứng đưa ra là do xả đập chứ không phải là do thiên tai, do lũ quét.

Cũng theo người dân phản ảnh thì khi nghe tin nước dâng, người dân đã xin phép được đi gia cố tàu thuyền, nhưng bị từ chối vì lý do đang áp dụng Chỉ thị 16 về giãn cách để chống dịch.

Một người dân La Gi cho biết về thiệt hại mà người địa phương phải chịu:

“Đối với nhà tôi thì xuồng nhìn chung tải sản chỉ khoảng hơn trăm triệu thôi nhưng mà đối với những cái thuyền lớn là cả tỉ, thì tôi thấy cũng nặng lắm. Thuyền trôi, mắc cũng nhiều mà chìm cũng nhiều, cả ghe và cả nghề luôn chứ không phải là ghe không.”

Gần hai tháng qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không thể ra khơi đánh cá, người dân phải dùng tiền tiết kiệm để chi trả cho các chi phí sinh hoạt. Nay lại chịu thiệt hai lớn do lũ, nên tình hình đang rất khó khăn.

Theo thông tin từ Báo Bình Thuận, chính quyền địa phương đang tổ chức khắc phục sự cố và sẽ có biện pháp hỗ trợ. Tuy nhiên, chính quyền phủ nhận nguyên nhân gây ra lũ là vì xả đập.