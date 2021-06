Biểu tình tại West Island lên án kỳ thị chủng tộc

Hàng trăm người đã tụ tập tại công viên Grier ở quận Pierrefonds-Roxboro trong một sự kiện dành riêng cho thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi khác.

Hai tổ chức thanh niên tại West Island của Montréal đã dẫn đầu cuộc biểu tình hôm thứ Bảy 12/6 để tố cáo nạn kỳ thị chủng tộc sau vụ tấn công ở London, Ontario khiến 4 người trong một gia đình Hồi giáo thiệt mạng trong sự kiện mà cảnh sát gọi là tội ác thù hận.

Một thông cáo từ các nhà tổ chức “Youth Stars” và “Overture with the Arts” cho biết: “Mọi người được mời đến ủng hộ việc lên án kỳ thị chủng tộc. Mục tiêu của cuộc biểu tình này là thúc đẩy sự thống nhất, hòa nhập, đa dạng và công bằng giữa tất cả các nền văn hóa, bao gồm cả các cộng đồng bị bỏ bên lề”.

Akilah Newton, người sáng lập và giám đốc điều hành của “Overture with the Arts”, cho biết đã một năm kể từ khi cái chết của George Floyd gây ra các cuộc biểu tình trên khắp thế giới. Thế nhưng vẫn chưa đủ thay đổi.

Cô nói: “Vẫn còn rất nhiều nạn kỳ thị chủng tộc. Và đó không chỉ là vấn đề của Mỹ, mà còn là vấn đề của Canada”.

Cuộc biểu tình diễn ra cùng ngày tang lễ của các nạn nhân gồm Talat Afzaal, 74 tuổi, con trai bà Salman Afzaal, 46 tuổi, vợ Madiha Salman, 44 tuổi và con gái 15 tuổi Yumnah Salman được tổ chức.

Gia đình gồm người đang đi dạo thì một người đàn ông lái chiếc xe vận tải đâm vào họ trong một cuộc tấn công mà cảnh sát gọi là được tính toán trước dựa trên thực tế các nạn nhân là người Hồi giáo. Bốn người thiệt mạng và một bé trai bị thương nặng đang nằm bệnh viện.

Cuộc biểu tình hôm 12/6 tại Trường Trung học Cộng đồng Pierrefonds là sự kiện thứ hai trên Đảo Montréal diễn ra trong hai ngày liên tiếp tố cáo vụ tấn công và các hình thức phân biệt chủng tộc khác. Ngày hôm trước, một buổi đốt nến tưởng niệm cũng đã được tổ chức.

Thông báo của ban tổ chức cho biết: “Cũng cần lưu ý rằng đây không phải là một cuộc biểu tình hay một cuộc tuần hành – đúng hơn, đây là một cuộc tập họp ôn hòa nhằm đưa cộng đồng lại với nhau với mục tiêu chung là công bằng cho tất cả mọi người”.

“Youth Stars Foundation” là một tổ chức thanh niên bất vụ lợi sử dụng nghệ thuật, thể thao, khiêu vũ và âm nhạc để thúc đẩy giới trẻ. Còn “Overture with the Arts” là một tổ chức bất vụ lợi về âm nhạc, khiêu vũ, kịch và đào tạo ca hát.

LT (Theo CTV)