Biểu tình lên án kỳ thị người Á châu

Hàng trăm người đã tham gia cuộc biểu tình tuần hành hôm Chủ nhật 21/3 ở Montréal để lên án nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống và tội ác thù ghét người Á châu sau khi 8 người – trong đó có 6 phụ nữ Á châu – bị giết chết trong một loạt vụ nổ súng ở Atlanta hồi đầu tuần qua.

Phát biểu tại Quảng trường Cabot trước khi cuộc tuần hành bắt đầu, thành viên hội đồng thành phố Montréal Cathy Wong nói rằng các vụ phân biệt đối xử với người Á châu trong thành phố đã xảy ra trong suốt đại dịch Covid-19.

Bà nói: “Chúng ta không cảm thấy an toàn trên đường phố; chúng ta không cảm thấy an toàn khi đi mua hàng tạp hóa; chúng ta không cảm thấy an toàn khi ở nơi công cộng”.

Cảnh sát Montréal cho biết họ đã ghi nhận 22 vụ phạm tội nhắm vào người Á châu trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 12 năm ngoái – nhiều hơn 19 vụ so với năm trước đó.

Cuộc tuần hành kéo đi từ Quảng trường Cabot đến Công viên Sun Yat-Sen, nơi tổ chức đêm đốt nến tưởng niệm các nạn nhân của các vụ tấn công ở Atlanta.

Bà Wong, người gốc Hoa đầu tiên được bầu vào hội đồng thành phố, cho biết cuộc biểu tình hôm Chủ nhật cũng là một “thời khắc đoàn kết tuyệt vời” đối với các cộng đồng địa phương.

Bà nói: “Đây là một trong những lần đầu tiên cộng đồng người Hoa và người Á châu đến với nhau ở Montréal, phản đối và nói về phân biệt chủng tộc”.

Cư dân Montréal Anne Beaulieu, một trong những người tổ chức cuộc tuần hành, nói với CBC rằng cô cảm thấy mình cần phải hành động để lên án các cuộc tấn công ở Atlanta.

Hôm 16/3, ít nhất 8 người, trong đó có 6 phụ nữ Á châu, đã bị bắn chết tại 3 tiệm spa ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ.

Nghi can Robert Aaron Long, một người da trắng 21 tuổi, đã bị bắt giữ với cáo buộc 8 tội danh giết người.

