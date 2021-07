Biến thể Delta chiếm 83% số ca COVID-19 ở Mỹ

Các giới chức y tế hàng đầu của Mỹ cho biết hôm 20/7: biến thể Delta của virus corona hiện chiếm 83% số ca nhiễm COVID tại Mỹ và những ca tử vong giờ hoàn toàn có thể ngăn ngừa được nhờ vaccine.

“Đây là một mức tăng đột biến, tăng từ 50% trong tuần ngày 3 tháng 7,” Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) nói trong một phiên điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ.

“Mỗi cái chết đều bi thảm và thậm chí còn đau lòng hơn khi chúng ta biết rằng phần lớn những cái chết này có thể được ngăn ngừa bằng một loại vaccine đơn giản, an toàn, sẵn có,” bà nói tiếp, và cho biết thêm rằng số ca tử vong liên quan đến COVID-19 đã tăng khoảng 48% lên thành 239 ca mỗi ngày.

Tỉ lệ tiêm chủng ở Mỹ đã chậm lại. Chưa đến phân nửa dân số Mỹ được tiêm chủng đầy đủ, theo số liệu của CDC, và phần lớn những người không được tiêm chủng có phần chắc sẽ không đi tiêm chủng, theo một cuộc khảo sát Axios-Ipsos công bố ngày 20/7.

Một phần tư hoặc ít hơn một phần tư trong số những người chưa được tiêm ngừa nói rằng họ có thể sẽ đi tiêm ngừa trong một số trường hợp nhất định, theo cuộc khảo sát, được tiến hành từ ngày 16 đến 19 tháng 7 và bao gồm một mẫu mang tính đại diện trên toàn quốc gồm 1.048 người trưởng thành ở Mỹ.

Nếu nhiều người trong số những ai đang chần chừ mà không được tiêm chủng, Mỹ có thể đối mặt với một đợt bùng phát “âm ỉ” trong “một khoảng thời gian đáng kể,” bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ cảnh báo.

Bác sĩ Fauci, cũng là trưởng cố vấn y tế của Bạch ốc, giải thích rằng biến thể Delta “rất đáng sợ” vì nó có khả năng “lây truyền nhanh chóng từ người sang người một cách phi thường, vượt xa bất kỳ biến thể nào khác mà chúng ta đã biết tới thời điểm này”.

Ở Hoa Kỳ, số ca mới hàng ngày trung bình trong tuần này tăng 66% so với tuần trước và tăng 145% so với hai tuần trước, trong khi số ca tăng lên ở 44 bang, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins. Ngoài ra, số ca nhập viện cũng tăng 26% so với tuần trước.

Bác sĩ Ngô Bá Định, người tham gia điều trị cho các bệnh nhân COVID nhập viện từ đầu đại dịch tới nay hiện đang làm việc cho ít nhất 4 bệnh viện lớn ở miền Nam bang California, cho biết tại Quận Cam (Orange County) số ca nhập viện và số ca được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) đã gia tăng rõ rệt, dù những con số này vẫn thấp so với những nơi khác ở Mỹ.

Bác sĩ Định nói đối với những người chưa tiêm ngừa, vaccine là giải pháp tốt nhất giúp chống lại sự lây lan của biến thể Delta. Ông nói một số ít bệnh nhân của ông vẫn còn ngần ngại về chuyện tiêm ngừa và vì thế ông vẫn tiếp tục thuyết phục.