Bắt giữ hàng chục người tìm cách nhập cảnh vào Canada với giấy chứng nhận đã chủng ngừa covid giả mạo

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 29 tháng 3, cơ quan an ninh biên phòng Canada, CBSA, đã bắt giữ 30 người can tội dùng giấy chứng nhận giả để được vào Canada.

Theo ông Louis Carl Brissette, phát ngôn viên của cơ quan an ninh biên phòng thì trong vòng từ ngày 7 tháng giêng cho đến ngày 24 tháng 3, cơ quan an ninh biên phòng bắt giữ 10 người dùng giấy chứng nhận giả là đã chủng ngừa covid ở các phi trường Canada. Cũng theo người phát ngôn viên thì trong khoảng từ ngày 15 tháng 2 cho đến ngày 24 tháng 3, cơ quan an ninh biên phòng bắt giữ 20 người khác tại các cửa ngõ biên giới Hoa Kỳ.

30 người này đã dùng giấy tờ giả là đã chủng ngừa, để không phải cách ly 14 ngày sau khi đến Canada theo như luật định.

Theo cơ quan an ninh biên phòng CBSA thì nếu không tuân theo luật thì nghi can sẽ có thể bị tù đến 6 tháng và bị phạt đến 750 ngàn dollars.