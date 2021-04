Báo động mức nguy hiểm cháy rừng ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Báo động cháy rừng ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã tăng lên mức nguy hiểm và phức tạp vì thời tiết khắc nghiệt. Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết hôm 31/3.

Hiện nhiệt độ tại thị xã Sa Pa tăng nhanh, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây từ ngày 29/3, khiến gió Ô Quý Hồ nóng khô nổi lên, làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, để đảm bảo an toàn rừng, Ban Quản lý đã tổ chức trực 24/24 giờ tại 15 chòi canh gác ở những khu vực trọng điểm, để kịp xử lý nếu cháy xảy ra.

Cũng theo ông Lưu Minh Hải dự báo hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này có khả năng kéo dài đến hết ngày 2/4.

Trong một diễn biến liên quan, một nghiên cứu của Tổ chức Theo dõi rừng toàn cầu công bố ngày 30/3 cho thấy, diện tích rừng nguyên sinh bị đốt hoặc chặt phá trong năm 2020 tương đương diện tích quốc gia Hà Lan… Dù tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc, nhưng tốc độ phá rừng nhiệt đới trên Trái Đất đang tăng nhanh.

Theo báo cáo, trong năm 2020 có tới 4,2 triệu hecta rừng nguyên sinh tại các vùng nhiệt đới bị phá hủy, cao hơn 12% so với năm trước đó. Rừng nhiệt đới là nơi sinh sống của 50-90% các sinh vật trên mặt đất.

Brazil là nơi chịu thiệt hại nặng nhất, diện tích rừng bị phá hủy tại nước này cao gấp 3 lần so với quốc gia xếp thứ hai là Congo. Nguyên nhân do chính phủ Brazil đã cắt giảm ngân sách cho các chương trình môi trường, khiến nhiều vùng đất của rừng Amazon bị khai thác, dẫn đến 1,7 triệu hecta rừng nguyên sinh bị phá hủy trong năm 2020, tăng 25% so với năm 2019.