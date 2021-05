Băng đảng di dân người Lỗ Mã Ni chuyên nghề ăn trộm các chùa Việt Nam ở Mỹ

Arkansas: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 11 tháng 5, các giới chức an ninh đã bắt giữ một toán trộm cướp chuyên nghề đến ăn trộm tại các chùa Việt Nam ở Hoa Kỳ.

Theo tin của đài truyền hình KATV thì cảnh sát đã bắt giữ một nhóm trộm người Lỗ Mã Ni, đã tìm cách đột nhập vào chùa Đức Viên hôm 20 tháng 4. Chùa Đức Viên nằm ở trên đường 10000 block of Lakeside Drive ở Rogers, tiểu bang Arkansas.

Theo bản cáo trạng thì vào ngày 18 tháng 4, 4 nghi can phụ nữ đã đến chùa, một người tìm cách nói chuyện với những phật tử để cho các nạn nhân không chú ý, trong khi kẻ đồng sự sẽ ra tay.

Nhưng chúng không thành công và bị để ý.

Hai hôm sau, nhóm 4 người này cùng hai đồng bọn quay lại chùa tìm cách làm ăn, nhưng chúng không được vào bèn đập cửa xông vào.

Cảnh sát bắt giữ 6 nghi can gồm 1 người đàn ông và 5 người đàn bà.

Những người này đều là những người Lỗ Mã Ni, và dân Lỗ Mã Ni nổi tiếng ở Âu Châu về những toán móc túi làm ăn hòa nhịp, nhắm vào các du khách ở các xứ Âu Châu.

Tên tuổi của 6 tên ăn trộm:

Marta Chicui, 36, of California, Francisca Velcu, 43, of Oklahoma City, Floarea Miclescu, 39, of California, Narcisa Velcu, 43, of Oklahoma City, và Claudia Velcu, 50, of Oklahoma .

Nhiều nghi can vừa kể cũng có liên quan đến việc ăn trộm ở các chùa ở tiểu bang California, Arizona và Oklahoma.