Ai là chủ nhân chiếc xe 2 triệu đô bị giữ ở biên giới Mỹ?

Văn phòng Công tố viên quận Tây New York tuần qua đệ đơn dân sự lên tòa án để xác định chủ sở hữu chiếc Ferrari F50 được sản xuất năm 1996 với tốc độ tối đa lên tới 320km/h. Chiếc xe mới chạy được 17.232km và được định giá 1.949.669 Mỹ kim, theo thẩm định của chính phủ vào năm ngoái, đã bị tịch thu tại biên giới Mỹ-Canada năm 2019.

Ferrari chỉ sản xuất 349 chiếc F50 để kỷ niệm 50 năm thành lập hãng.

Theo hồ sơ tòa án, chiếc xe đang được vận chuyển từ Québec, Canada, đến một nhà sưu tập xe hơi ở Florida vào tháng 12/2019 thì nhân viên Cơ quan Thuế quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ CBP (US Customs and Border Protection) tại thành phố Buffalo, New York, nhận thấy điều bất thường.

Khi kiểm tra, họ thấy số nhận dạng xe (VIN) có dính một chất màu đen giống hắc ín, không phù hợp với tiêu chuẩn nhà máy. CPB tạm giữ chiếc xe để điều tra và liên lạc với Ferrari cũng như Cục Tội phạm Bảo hiểm Quốc gia.

Các giới chức sau đó phát giác chiếc xe bị đánh cắp từ nhà để xe ở khách sạn Dontello, Imola, Ý vào tháng 3/2003. Paolo Provenzi, sống ở Ý, đã chứng minh được ông cùng cha và anh trai mua chiếc Ferrari khoảng một tháng trước khi nó bị trộm với giá khoảng 309.500 Mỹ kim. Họ không được hưởng bảo hiểm sau khi chiếc xe bị đánh cắp.

Không rõ bằng cách nào chiếc Ferrari từ Ý đến Canada, sau đó được nhà sưu tập xe hơi Mohammed Alsaloussi ở Florida mua với giá 1,435 triệu Mỹ kim vào tháng 9/2019. Alsaloussi nói anh không biết chiếc xe đã bị đánh cắp. Hiện cả Provenzi và Alsaloussi đều khẳng định là chủ sở hữu của xe.

Luật sư Alessandra Piras, đại diện cho Provenzi, nói rằng “chuyến phiêu lưu” của chiếc xe là “câu chuyện phức tạp”. Luật sư cho biết: “Chiếc xe này dường như đã đi khắp thế giới. Nó từng ở Nhật Bản một thời gian”.

Alsaloussi đã đăng bộ chiếc xe cho Ikonick Collections, công ty của bộ sưu tập xe hơi hiếm của ông.

Văn phòng Công tố viên cho biết họ không thể xác định ai sẽ nhận được chiếc xe. Công tố viên James P. Kennedy Jr cho biết: “Sau cuộc phiêu lưu 18 năm khắp các châu lục và quốc gia, chúng tôi quyết định đã đến lúc phải để tòa án xác định chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe”.

Trong khi chờ giải quyết, chiếc Ferrari F50 hiện vẫn được CBP giữ ở Buffalo.

Thế Lai (Theo CNN)