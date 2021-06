10.000 tình nguyện viên rút khỏi Olypic Tokyo

Khoảng 10.000 tình nguyện viên đã rút khỏi Olympic Tokyo, có thể vì lo ngại dịch bệnh, trong khi ban tổ chức Thế vận hội quyết định sự kiện vẫn diễn ra như dự định.

Ủy ban Tổ chức Olympic Nhật Bản cho biết, cho tới ngày 2/6, khoảng 10.000 tình nguyện viên trong số 80.000 người ghi danh yểm trợ Thế vận hội đã rút khỏi sự kiện.

Các tình nguyện viên đã bắt đầu rút khỏi Thế vận hội kể từ tháng 2. Dù các nhà chức trách không cho biết lý do chính thức vì sao 10.000 tình nguyện viên làm như vậy, nguyên nhân có thễ là do đại dịch Covid-19.

Toshiro Muto, trưởng ban tổ chức Olympic Tokyo, cho biết ông nghĩ sự rút lui của các tình nguyện viên sẽ không ảnh hưởng nhiều tới việc tổ chức. Sau khi bị hoãn vào năm 2020 do dịch Covid-19, sự kiện được ấn định sẽ diễn ra vào ngày 23/7 năm nay.

Tình nguyện viên là một phần quan trọng của các kỳ Olympic. Họ có vai trò yểm trợ giúp đỡ khán giả và các vận động viên. Nếu tiếp tục có thêm nhiều người rút lui, ban tổ chức sẽ gặp khó khăn.

Tuy vậy, số lượng tình nguyện viên Olympic năm nay sẽ không cần nhiều như mọi năm do số lượng khách và vận động viên tham gia giảm đi.

Ban tổ chức Olympic tự tin rằng sự kiện sẽ diễn ra an toàn. Việc hủy bỏ sự kiện một lần nữa sẽ gây tốn kém cho Nhật và Ủy ban Olympic Quốc tế, đặc biệt là với chi phí đã chi trả cho truyền thông.

Ông Muto cho biết số lượng vaccine được Pfizer-BioNtech cung cấp cho Thế vận hội chỉ được tiêm cho các vận động viên chứ chưa được dùng các tình nguyện viên, những người phải di chuyển bằng phương tiện công cộng trong suốt sự kiện. Ban tổ chức sẽ tiếp tục đàm phán về vấn đề này.

Tốc độ tiêm vaccine trên cả nước Nhật hiện vẫn chậm hơn dự trù do thiếu nhân viên y tế thực hiện dù đã có đủ vaccine cung cấp cho 126 triệu dân. Hiện chỉ có người cao tuổi và các nhân viên y tế đủ điều kiện để được tiêm vaccine.

Dù số ca nhiễm mới tại Nhật trong 2 tuần kể từ ngày 20/5 đã giảm, chính phủ nước này vẫn cần kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trước thềm Olympic Tokyo 2021.