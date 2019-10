Zoe Kravitz đóng vai miêu nữ trong ‘Batman’

Zoe Kravitz chính thức thủ vai Catwoman trong siêu phẩm “Batman” cùng nam tài tử Robert Pattinson.

Theo The Hollywood Reporter, thông báo được đưa ra sau cuộc tuyển chọn nghiêm ngặt của hãng Warner Brothers. Zoe Kravitz – nữ diễn viên da màu – đã xuất sắc vượt qua các vòng thử và ghi tên mình vào danh sách diễn viên trong tác phẩm Batman. Được biết, cô sẽ thủ vai Selina Kyle (tên thật của Catwoman), kẻ thù kinh điển cũng như người tình bền lâu nhất của Người Dơi.

Nói về cuốn phim, đạo diễn Matt Reeves tiết lộ: “Tôi hi vọng đây sẽ là một câu chuyện ly kỳ nhưng cũng đầy cảm xúc. Tác phẩm sẽ theo đuổi yếu tố trinh thám, tiếp tục đưa khán giả vào hành trình truy tìm tội phạm, yếu tố làm nên thương hiệu của Batman”.

Thông tin trên thu hút sự quan tâm của hàng loạt người hâm mộ. Một trong những yếu tố khiến khán giả bất ngờ chính là Catwoman vốn quen mặt trên màn ảnh là người da trắng. Một bình luận trên Twitter viết: “Thật bất ngờ, đây là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi đang trông chờ một cái tên mới mẻ bên cạnh Robert Pattinson. Mọi thứ làm tôi vô cùng ngạc nhiên”.

Nhưng cũng có người nhận xét: “Lại một chiêu trò mới của Hollywood. Tôi chỉ mong các nhân vật yêu thích của mình được giữ nguyên như bản gốc”.

Nữ diễn viên sinh năm 1988 được công chúng biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên kiêm người mẫu. Zoe Kravitz từng ghi dấu ấn đặc biệt qua các phim như: X-Men: First Class, Mad Max: Fury Road, Gemini, After Earth, Dope… Gần đây, Zoe Kravitz còn gây chú ý khi thủ vai chính trong loạt phim High Fidelity.

Catwoman nổi tiếng trong hình dạng của một nữ siêu trộm. Cô gây ấn tượng với trang phục bó sát, mô tả hình dáng loài mèo cùng vũ khí roi da đặc trưng. Catwoman là một trong những nhân vật ăn khách nhất thuộc các phim Người Dơi trải dài xuyên suốt từ những năm 1960 đến nay. Nhân vật kinh điển này từng được hàng loạt ngôi sao thủ vai như: Julie Newmar, Lee Meriwether và Eartha Kitt. Đáng chú ý, nữ diễn viên Anne Hathaway gây ấn tượng với khán giả khi đảm nhận vai diễn miêu nữ trong The Dark Knight Rises năm 2012. The Batman dự trù công chiếu vào ngày 25/6/2021.