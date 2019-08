Ý thông qua sắc lệnh chống các tổ chức hỗ trợ thuyền nhân

Bộ trưởng Nội Vụ Ý có thêm một vũ khí trong cuộc chiến chống các tổ chức phi chính phủ cứu thuyền nhân gặp nạn trên Địa Trung Hải. Hôm 05/08, Thượng Viện nước này đã bỏ phiếu ủng hộ một sắc lệnh về an ninh của chính phủ, dành cho chính quyền nhiều quyền hạn hơn trong việc trấn áp các tổ chức phi chính phủ hoạt động cứu nạn.

Thượng Viện cho phép chính quyền tịch thu tàu thuyền của các tổ chức nhân đạo, và đưa ra các khoản phạt lên đến 1 triệu euro.

Theo sắc lệnh này, những ai chống lại nhân viên công lực, khi tàu thuyền bị khám xét, có thể bị kết án tù lên đến 10 năm. Sắc lệnh nói trên cũng mở rộng quyền hạn cho ngành an ninh trong việc nghe lén, để chống lại mọi hình thức “đồng lõa với nhập cư lậu”.

Hồi tháng 6, một tòa án Ý đã buộc chính quyền phải trả tự do cho một thuyền trưởng người Đức bị cáo buộc đưa thuyền nhân tị nạn vào bờ biển nước Ý bất hợp pháp, với lý do luật pháp trước đây của Ý “không áp dụng cho các hoạt động cứu nạn”.

Sắc lệnh về an ninh nói trên cũng liên quan đến các hoạt động chống bạo động bên lề các biểu tình hay các cuộc tập hợp đông người. Kể từ giờ chỉ cần mang một chiếc mũ bảo hiểm hay sử dụng gậy gộc, pháo hoa chống cảnh sát cũng có thể bị phạt đến bốn năm tù. Trước đó, sắc lệnh này đã được Hạ Viện Ý thông qua.

Tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International lên án điều khoản cho phép lập quỹ tài trợ cho những nước nào nhận trở lại di dân, bởi điều này có nguy cơ dẫn đến việc tài trợ cho các chế độ độc tài.

Trong lúc nước Ý thông qua luật ngăn chặn thuyền nhân, nhà sáng lập tổ chức phi chính phủ Tây Ban Nha Proactiva Open Arms kêu gọi các thành viên Liên Hiệp Châu Âu đồng thuận về việc cho phép 121 di dân được cứu trên Địa Trung Hải được lên bờ. Ông Oscar Camps đề nghị một giải pháp tương tự như với con tàu Đức Alan Kurdi, được phép đưa 40 người tỵ nạn vào Malta, sau một thỏa thuận về phân bổ người tị nạn giữa các nước châu Âu.