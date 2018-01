Xuống bãi biển, ngâm nước ngày đầu năm

Toronto: Ngày đầu năm nay, thời tiết lạnh lẽo hơn bình thường ở Bắc Mỹ, và đã khiến nhiều tổ chức “gấu Bắc Cực” ra biển, ra hồ, ngâm nước ngày đầu năm đã phải hủy bỏ.

Tại vùng thủ phủ Toronto, hội the Toronto Polar Bear đã hủy bỏ việc ra hồ ngâm nước trong ngày đầu năm, và đây là lần đầu tiên việc hủy bỏ xảy ra ở Toronto trong vòng 13 năm qua.

Hội những người tắm biển ngày đầu năm ở thành phố Oakville, the Courage Polar Bear Club cũng cho hủy bỏ việc ra hồ tắm trong ngày đầu năm.

Tuy nhiên việc ra hồ biển tắm trong ngày đầu năm, vẫn xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới và ở Canada.

Hội Polar Bear ở thành phố Halifax, tỉnh bang Nova Scotia vẫn tiếp tục tổ chức cuộc tắm biển trong ngày đầu năm.

Việc tắm hồ biển cũng diễn ra ở thành phố Calgary, Vancouver, và ở thành phố Victoria, nơi nhiệt độ trong ngày đầu năm lên đến 4 độ C.