Xung quanh vấn đề hội chứng tâm thần của ông Trump

Michael Wolff, một người trong suốt những tháng đầu tiên tại chức của Tổng thống Trump, được quyền tiếp cận rộng rãi các quan chức Bạch Cung. Hôm 6 tháng Giêng vừa rồi trong buồi quảng cáo cho quyền sách vừa xuất bàn cùa minh có tựa đề “FIRE and FURY/Inside the Trump White House”- Lửa và Thịnh nộ /Bên trong Nhà Trắng cùa ông Trump”, tác giả Michael Wolff cho hay nội dung của quyền sách này có mục đích là cho ai cũng thấy nhược điểm, bịnh tâm thần của ông Trump và sẽ chấm dứt vai trò Tổng thống của ông ta. Wolff cho hay các viên chức Bạch cung xem nhẹ ông Trump như đứa trẻ con, tánh tình thất thường, thiếu tập trung.

Như chúng ta thấy Tổng thống Trump đă thay đổi xoành xoạch, các cố vấn, phát ngôn viên Bạch Cung, ngay cả các Bộ trưởng vì tánh hay nghi ngờ không có lý do (suspicious behavior) vì triệu chứng hoang tưởng-delusional disorder- Vì hội chứng tự kỷ-narcissistic-tự cao, tự đại-Grandiosity- cho mình là người thông minh kiệt xuất, thiên tài (genius), Trump bắt buộc các cộng sự viên, ngay cả giám đốc CIA và FBI phải tuyên thệ trung thành với ông-Một chỉ dẫn cho thấy Trump là nạn nhân của hội chứng vĩ cuồng và hoài nghi (skepticism). Khi được đắc cử tổng thống, lên nắm chính quyền Trump cứ bị ám ảnh bởi tư tưởng chống lại và đánh đổ cho bằng được bất cứ những gì mà vị tiền nhiệm của ông, nguyên Tổng thống Barack Obama đã kỳ công xây dựng cho nước Mỹ- Phải chăng Trump bị huyễn hoặc bởi hội chứng tâm thần đặc biệt -Hội chứng Obama- Obama Syndromes-hội chứng tâm thần chống đối Obama không căn cứ, không cơ sở, chống một cách bịnh hoạn.

Trump thiếu tập trung trong hành động, trong suy nghĩ, ngay cả trong phát biểu: Trump đọc líu nhíu một phần trong bài diễn văn quan trọng khi ông loan báo cho thế giới ông công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Do đó, theo lịch trình ông Trump sẽ phải khám sức khỏe lần đầu tiên vào ngày 12-tháng giêng này, để kiểm tra toàn bộ sức khỏe tổng quát và tâm thần của ông. Trong ngôn từ, nay ông ‘twit’ thế này, mai ‘twit’ thế khác-capricious-. Ông đã từng twit Bạch Cung là “dump house”, sau đó lại twit cải chánh. Trump coi tweet như một hobby, ‘twit’ một cách lơ đễnh. Vì vậy ông Trump đã biến Bạch cung thành một môi trường làm việc bát nháo, hỗn loạn đúng theo lời kết luận của tác giả Michael Wolff.

Phản ứng lại nội dung quyễn sách “Fire and Fury/Inside the Trump White House” của Michael Wolff, Tổng thống Donald Trump lại twit bênh vực năng lưc tinh thần làm việc của ông. Donald Trump tố cáo, những điều mà ông Wolff nói về ông là huyễn hoặc, bịa đặt giống như báo chí truyền thông trong quá khứ cũng bịa đặt như vậy với cố tổng thống Ronald Reagan. Và cho đó chỉ là bổn cũ soạn lại. Trump tự cho mình có hai điều mà ông rất tự hãnh diện, một là cuộc sống tinh thần của ông rất ổn định, hai là ông vốn dĩ là người rất thông minh nhờ thế ông là một doanh nhân vô cùng thành công, một minh tinh đẳng cấp của truyền hình và đắc cử Tổng thống ngay lần tranh cử đầu tiên. Đoạn Trump quay sang níu áo bà Hillary Clinton, Trump đã bỉ ổi xúc phạm khi gọi bà Clinton là Crooked Hillary Clinton-.(1) Ông tự cho rằng hơn cả thông minh, ông là một thiên tài ngoại hạng (genius) rất bền vững. Nguyên văn Anh ngữ cái twit của ông như sau: “Actually throughout my life two great assets have been mental stability and being like really smart, crooked Hillary Clinton also play these cards very hard and as everyone went down in flames. I went from very successful businessman, to top TV star! To President of USA on my first try. I think that would qualify a not smart but genius and a very stable genius at that!”.

Chỉ cần đọc qua cái twit tự biện hộ cua ông Trump, người ta thấy ngay rằng càng tự biện hộ ông càng chứng tỏ ông là nạn nhân của nhiều hội chứng của bịnh Tâm thần phân liệt- Schizophrenia. Ông là nạn nhân hội chứng Hoang Tưởng (delusional Disorders) và vĩ cuồng (grandiosity)khi Trump tự ví mình ngang hàng với cố Tổng Thống Ronald Reagan, một trong những vị tổng thống hàng đầu của nứơc Mỹ, khi ông tự cho mình là một thiên tài ngoại hạng.

Hơn thế nữa, Trump không có một tư cách lớn của một nhà lãnh đạo khi ông gọi bà Hillary Clinton là “crooked Hillary Clinton”, mặc dầu bà Clinton là nguyên Nghi sĩ, nguyên Ngoại trưởng, đáng kính, một người đã từng tranh cử cái ghế tổng thống với ông vừa rồi.

Nếu đúng theo lời của Michael Wolff, vào ngày 12 tháng Giêng này, ông Trump phải chấp nhận trải qua một cuộc khám sức khỏe tổng quát và tâm thần đầu tiên dành cho ông. Có rất nhiều câu hỏi về sự việc này: Liệu Bach Cung có đủ khách quan sắp xếp các bác sỹ và các psychiatrists có đủ bản lĩnh để khám sức khỏe tâm thần của ông Trump? Thứ nữa liệu kết quả khám nghiệm sẽ được công khai hay không? Tốt nhất là nên tổ chức buổi họp chuyên đề – Expert Panel- về bịnh tâm thần để soi sáng tình trạng tâm thần của ông Trump, đúng theo lời yêu cầu của bà Bandy Lee (2), bác sỹ chuyên khoa tâm thần của viên đại học Yale. Chỉ như vậy mới hy vọng minh bạch được vấn đề tâm thần của ông Trump trước thế giới và người dân Mỹ./.

BS Đào Như

Thetrongdao2000@ yahoo.com

Chicago

Jan-9th 2018