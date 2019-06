Xe hơi đụng xe ngựa khiến 3 trẻ em chết

Algansee Township, Michigan: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 9 tháng 6, thì thêm một em bé đã chết sau một tai nạn giao thông diễn ra hôm thứ sáu, giữa một xe do ngựa kéo và một chiếc xe pick up.

Tai nạn xảy ra ở phía nam của tiểu bang Michigan, nơi có đông những người Amish sinh sống: những người Amish là những người Đức có cuộc sống hết sức giản dị, quần áo không màu mè, không dùng các tiện nghi mới mà vẫn sống cuộc sống như thời cổ xưa: đi xe ngựa, không dùng cell phone hay máy móc.

Chiếc xe ngựa chở hai người lớn và năm đứa trẻ đã bị một chiếc xe pick up đụng phải: hai em nhỏ 2 tuổi và 6 tuổi chết tại chỗ, một phụ nữ và hai em nhỏ khác được chở vào nhà thương cứu cấp.

Tin mới cho thấy là thêm một em trai 4 tuổi bị chết và người phụ nữ và một em nhỏ khác vẫn còn trong tình trạng nguy kịch.

Người thanh niên 21 tuổi , lái xe pick up đã bị bắt giữ và bị buộc tội uống rượu xe gây chết người, với tiền bảo chứng xin tại ngoại lên đến nửa triệu Mỹ kim.