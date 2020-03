Xác người trong xe vận tải “tủ đông” ở ngoài bệnh viện New York

New York: Trong hôm thứ hai ngày 30 tháng 3, một y tá làm việc tại bệnh viện Brooklyn trong thành phố New York đã chụp được một tấm hình bên trong một chiếc xe vận tải cũng là một tủ đông ( freezer) chứa những xác của các bệnh nhân COVID-19.

Những xác chết bị bỏ trong những bao ny lông đặt dọc theo chiều dài chiếc tủ đông.

Tính đến ngày thứ hai 30 tháng 3, có 33,700 người ở thành phố New York bị nhiễm coronavirus và trong số này có 776 người chết.

Cũng trong hôm thứ hai ngày 30 tháng 3, chiếc tàu bệnh viện USNS Comfort của hải quân Mỹ đã cặp bến New York.

Chiếc tàu bệnh viện với 1 ngàn giường sẽ giúp chữa trị các bệnh tật khác không phải là bệnh viêm phổi coronavirus, nhằm giúp cho các bệnh viện trong thành phố New York, chú tâm vào việc chữa trị những bệnh nhân của trận đại dịch.

Cũng trong hôm thứ hai ngày 30 tháng 3, tổng thống Trump cũng nói là nếu số người Mỹ chết trong trận đại dịch này ít hơn 100 ngàn người, thì ông ta nghĩ ông ta đã làm tốt việc ngăn ngừa trận đại dịch này, không cho chúng giết quá nhiều người Mỹ??