Xác định tên người phụ nữ gửi thư tẩm chất ricin đến tổng thống Trump

Montreal: Người phụ nữ ở tỉnh bang Quebec tình nghi gửi thư tẩm chất độc ricin đến tòa Bạch Ốc, phải ra hầu tòa trong hôm thứ ba ngày 22 tháng 9 tại tòa án thành phố Buffalo, tiểu bang New York.

Bị cáo tên là Pascale Ferrier, 53 tuổi, ở thành phố Montreal, đã gữi những lá thư có tẩm chất độc đến tòa Bạch Ốc và nhiều cơ quan công quyền khác ở tiểu bang Texas.

Nghi can này bị bắt giữ hôm chúa nhật ngày 20 tháng 9, khi qua biên giới Mỹ.

Các cơ quan an ninh cũng đã mở những cuộc lục soát căn chúng cư của nghi can ở trên đường Vauquelin Blvd ở thị trấn St Hubert, Quebec.

Nghi can Ferrier nguyên là một người Pháp, vào quốc tịch Canada vào tháng 11 năm 2015 và là một chuyên viên thảo chương điện toán.

Trong năm 2019, nghi can đã bị bắt giữ và bị tù ở tiểu bang Texas vì mang bằng lái xe giả và mang súng trong người.

Sau khi ra tù, nghi can này quay trở lại sống ở tỉnh bang Quebec.