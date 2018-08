Xác định danh tánh của hai cảnh sát viên bị kẻ gian bắn chết

Fredericton, New Brunswick: Trong hôm thứ sáu ngày 10 tháng 8, sở cảnh sát thành phố Fredericton, tỉnh bang New Brunswick đã xác định danh tánh của hai cảnh sát viên bị giết, trong vụ giết người hàng loạt vừa diễn ra ở thành phố này.

Đó là các cảnh sát viên Robb Costello 45 tuổi và Sarah Burns, 43 tuổi.

Nghi can giết 4 người trong vụ thảm sát này là một người đàn ông 48 tuổi, đã bị cảnh sát bắn trọng thương.

Theo những tin tức thông báo thì hai cảnh sát viên Robb Costello và Sarah Burns đến hiện trường ở đường Brookside Drive, sau khi được báo cáo là có súng nổ.

Khi đến nơi thì hai cảnh sát viên này đã thấy hai nạn nhân gồm 1 người đàn ông và 1 người đàn bà bị bắn chết ở ngoài khu đậu xe.. Ngay sau đó nghi can giết người đã phục sẵn dùng súng bắn chết hai viên cảnh sát này qua cửa sổ của một căn chúng cư.

Cũng trong ngày thứ sáu, thủ tướng Justin Trudeau và thủ hiến Brian Gallant của tỉnh bang New Brunswick đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và ca ngợi sự dũng cảm của hai nhân viên cảnh sát vừa hy sinh.