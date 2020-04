VUI BUỒN CHUYỆN TRONG NƯỚC

Hai kẻ tàn ác đánh chết con gái 3 tuổi

Quyết định bắt giam, khởi tố Lan Anh (tạm trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Minh Tuấn (tạm trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội giết người, tàng trữ trái phép chất ma tuý, công an Hà Nội đã thông báo với báo chí vào chiều ngày 03/4/2020.

Theo tin tức cho biết, Nguyễn Thị Lan Anh có ba đời chồng và Nguyễn Minh Tuấn hiện nay là “chồng” thứ ba. Họ sống với nhau không có hôn thú, không có cưới hỏi. Bé gái 3 tuổi tên Nguyễn Ngọc M. là con của Lan Anh với người chồng thứ hai, được bà ngoại tên Vũ Thị Dự, 51 tuổi, ở thôn Võng La, huyện Đông Anh Hà Nội chăm sóc từ lúc mới lọt lòng. Bà Dự buôn bán rau cỏ ở chợ, sống đơn thân và sinh ra Lan Anh là đứa con duy nhất bà có với một người đàn ông nào đó trong làng.

Lan Anh lớn lên, năm 17 tuổi, khi lấy chồng lần thứ nhất ở Nam Định, sau hôm làm đám cưới được đúng 3 ngày thì cuỗm một số tiền của mẹ chồng rồi bỏ trốn mất. Do số tiền này không lớn lắm nên nhà chồng sợ mang tiếng cũng bỏ qua, không thưa gửi hoặc báo công an truy cứu.

Thời gian qua đi, không ai còn nhớ tới nữa. Ở nơi bỏ trốn, Lan Anh gặp gỡ và lấy chồng khác. Hai vợ chồng chung sống với nhau được ít lâu rồi chia tay, ai đi đường nấy do tính tình không hợp nhau. Lan Anh trở về Hà Nội khi đã có thai được hơn 3 tháng. Y thị định bỏ cái thai đó đi nhưng bà mẹ bảo lớn quá rồi, bỏ đi nguy hiểm mà cũng tôn kém, thôi cứ sinh rồi để mẹ nuôi cho, mẹ sống một mình, chăm sóc đứa trẻ tuy cực nhọc nhưng sau này có chỗ nương tựa. Lan Anh sinh đứa con gái, đặt tên là Nguyễn Ngọc M., để mặc cho mẹ nuôi dưỡng ở thôn Võng La, còn mình thì thuê một căn nhà nhỏ tí ở quận Đống Đa, Hà Nội, chung sống với thằng chồng hờ tên Nguyễn Minh Tuấn. Tuấn “chơi” xì ke ma tuý nên hai đứa sinh sống bắng việc bí mật bán thuốc lắc, xì ke (bạch phiến), ma tuý (thuốc phiện), tương đối cũng có đồng ra đồng vào, không đến nỗi đói.

Hôm 26/3/2020, Lan Anh đón con từ nhà mẹ ruột tại thôn Võng La về nhà trọ của mình tại số 57, ngõ 46 khu phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa. Con bé lạ nhà, trông thấy gã bố dượng xì ke ma tuý đầu bù tóc rối giống như con ma nên sợ, thường khóc đòi về nhà với bà ngoại. Ban đêm con bé cũng khóc, không chịu ngủ. Lan Anh tức giận đánh con liên tiếp. Càng đánh con bé càng khóc. Tên Tuấn điên tiết ném nó xuống đất bắt quỳ, nó không chịu quỳ. Nắm đầu nó nhấn xuống chậu nước, nó không thở được, ằng ặc tưởng chết nhưng lôi lên là lại khóc đòi về nhà bà ngoại. Về sao được, từ ngày 26/3 đến 29/3, hai kẻ tàn ác đã đánh đập nó quá nhiều, thâm tím mày mặt, thương tích khắp người, nếu đưa về thì bà ngoại sẽ biết con bé bị hành hạ. Mà bà cũng chẳng vừa gì, tức lên bà có thể tới tận nhà trọ nói toáng lên việc hai đứa bán xì ke ma tuý thì chết. Riêng ngày 29/3, chúng đánh con bé tới 7 lần, lại lấy kim đâm vào người nó nữa.

Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, tức 30/3, con bé ngất lịm, đưa sữa không uống nổi và thở rất yếu có lẽ sắp chết. Lan Anh sợ hãi, gọi xe taxi đưa nó đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khi tiếp nhận bé thì thấy bé đã tử vong. Trên mặt và thân mình cháu đầy vết thương rất nặng có lẽ do bị đánh đập. Các bác sĩ nghi ngờ bèn báo với ban giám đốc bệnh viện. Đích thân bác sĩ giám đốc xuống tận phòng cứu cấp xem xét rồi gọi điện thoại bao với công an. Hai “vợ chồng hờ” Lan Anh và Nguyễn Minh Tuấn được mời tới công an làm việc. Bà ngoại của cháu bé nghe tin, tự ý đên cơ quan công an tố cáo rằng con gái bà và kẻ tàn nhẫn tên Nguyễn Minh Tuấn rất hay đánh cháu bé nên theo bà nghĩ, chính chúng đã gây ra cái chết của cháu Ngọc M. mới được 3 tuổi. Bị điều tra, hai kẻ đó đành nhận tội. Công an dẫn họ về căn nhà trọ để khám nghiệm hiện trường thì bất ngờ phát giác ra thuốc lắc, xì ke, ma tuý họ cất giấu để buôn bán kiếm ăn. Hai kẻ tàn nhẫn đó đa bị tống giam và đỉều tra tiếp để lập sơ truy tố ra toà như phần bên trên đã nói.

Ông cụ 84 tuổi đòi “người tình” nhỏ hơn 32 tuổi trả nhà sau khi chia tay

Cụ Chính, 84 tuổi, đòi người tình 52 tuổi trả lại căn nhà sau khi chia tay mà bà này đã đứng tên trong thời gian chung sống với nhau như vợ chồng.

Cụ Chính và bà Linh quen nhau qua mạng, nảy sinh tình cảm nên chung sống với nhau như vợ chồng, không làm hôn thú. Đầu năm 2016, sau khi cụ Chính bán nhà ở đường Hồng Bàng (quận 10 Sài Gòn) được hơn 4,3 tỷ đồng, cụ mua một căn hộ tại Trung tâm Dịch vụ Thương mại Lucky Palace (quận 6, Sài Gòn) giá hơn 2,2 tỷ đồng để hai người ở.

Theo đơn khởi kiện của cụ Chính, tháng 11 năm 2016, cụ Chính nhờ bà Linh đứng tên căn hộ bởi vì cụ đã có một căn hộ khác, nếu đứng tên thêm căn này nữa thì sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân khi làm giấy tờ. Vì tin tưởng người tình nên cụ không làm giấy tờ về việc nhờ bà Linh đứng tên nhà giùm mình. Đến năm 2017, hai người xảy ra nhiều mâu thuẫn, bà Linh bỏ cụ, trở về nhà mình.

Sau nhiều lần yêu cầu bà Linh sang tên, trả lại căn nhà cho mình không được, tháng 10/2017 cụ Chính kiện ra TAND quận 6 đòi nhà. Cụ yêu cầu bà Linh tháo gỡ các thứ đã gắn tại căn hộ và hứa sẽ hỗ trợ bà 100 triệu đồng và sẽ không tính tiền “thuê nhà” gần một năm trời đáng lẽ bà phải trả trong thời gian đã sống chung với cụ. (Chẳng biết lúc ấy đã ngoài 80 tuổi, cụ có mần ăn gì được không nhưng không thấy cụ nói đến. – ĐD).

Về phần bà Linh, bà cho biết căn hộ đó là do bà mua chung với cụ Chính và cụ đồng ý để bà đứng tên, tặng bà phần đóng góp của cụ chứ không phải cụ đã mua rồi nhờ bà đứng tên giùm. Bà không nhớ rõ số tiền mua căn hộ là bao nhiêu, nhưng đã góp với cụ Chính 20 lượng vàng và 1,4 tỷ đồng. Mọi thủ tục, hợp đồng mua bán đều do cụ Chính làm và bà ký tên làm chủ sở hũu.

Số tiền bà đóng góp mua nhà, theo bà Linh, là của người chồng quá cố và của các con mà bà đã tích góp được trong nhiều năm. Bản thân bà trước khi chung sống với cụ Chính cũng đi làm có lương, có nhà cho thuê. Cũng vì tin tưởng cụ Chính và do mình đứng tên chủ căn hộ nên bà không làm giấy tờ khi giao tiền và vàng cho cụ để mua căn hộ.

Bà Linh phản đối việc cụ Chính trình bầy rằng tại vì cụ đang sở hữu một căn hộ khác nên mới nhờ bà đứng tên để tránh thuế thu nhập cá nhân khi làm giấy tờ, bởi vì bản thân bà cũng đang đứng tên một căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8 và một lô đất ở huyện Củ Chi.

Tại phiên xử sơ thẩm năm 2019, cụ Chính khẳng định mình là người mua căn hộ nên còn giữ bản gốc hợp đồng mua nhà và biên lai nhận tiền của Trung tâm Dịch vụ Thương mại Lucky Palace, chứ không phải mua chung với bà Linh rồi tặng bà phần của cụ như lời bà nói.

Khai trước tòa, người đại diện công ty bất động sản Lucky Palace cho biết, mọi giao dịch mua bán căn hộ đều thực hiện với cụ Chính. Người này nói chính mình còn đưa cụ đến ngân hàng rút tiền từ việc cụ bán căn nhà trên đường Hồng Bàng để thanh toán tiền mua căn hộ. Lúc đó, công ty cũng giúp cụ Chính bán một căn nhà và một căn chung cư để có tiền mua hai căn hộ mới.

TAND quận 6 cho rằng lời khai của cụ Chính về nguồn gốc số tiền mua căn hộ là phù hợp với các giấy tờ, chứng cứ và lời khai của người làm chứng.

Về việc bà Linh nói “không nhớ căn hộ mua bao nhiêu tiền” và “không làm giấy tờ biên nhận khi giao tiền và vàng”, HĐXX cho rằng lời khai không thuyết phục vì bà đã ngoài 50 tuổi, đủ khả năng nhận thức. Bà khai “không biết đã đưa cho ông Chính loại vàng gì” là không đủ cơ sở để được chấp nhận. Từ đó, HĐ sơ thẩm chấp nhận khởi kiện của cụ Chính, buộc bà Linh phải trả lại căn hộ. Bà Linh không đồng ý với phán quyết đó nên kháng cáo lên toà phúc thẩm.

TAND Sài Gòn xử phúc thẩm hồi cuối tháng 3/2020 vừa rồi, cho rằng bản án sơ thẩm “có cơ sở” nên giữ y nguyên, tức bắt bà Linh phải trả cụ Chính căn hộ.

– Ý kiến của Đoàn Dự: Các cụ ta nói: “Bắc thang lên hỏi ông trời, đem tiền cho gái có đòi được không”. Cụ Chỉnh 84 tuổi, đem tiền cho “gái” 52 tuổi, nhỏ hơn cụ tới 32 tuổi, ngon ơi là ngon, rồi tặng “nàng” căn hộ, có giấy tờ, văn tự đàng hoàng, vậy mà cụ vẫn đòi lại được như thường. Do đó ĐD tôi nghĩ các bạn của ĐD hãy yên tâm, hễ có tiền bạc, nhà cửa hay tài sản gì cứ việc tặng bồ nhí, làm giấy tờ đàng hoàng đặng các nàng giữ chơi ít lâu rồi lúc bái bai sẽ đòi lại được như cụ Chính chứ không cần phải hỏi ông trời! – ĐD.

Đi cách ly rồi “tiện tay” lấy trộm luôn tiền của bạn cùng phòng

Chiều 24/3, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (trên đường đi Ban Mê Thuột) cho biết, trong khu cách ly dịch bệnh Covid-19 của đơn vị vừa xảy ra một vụ trộm cắp tài sản. “Nhân vật” thực hiện vụ trộm cắp là một thanh niên từ bên Nhật về và đang cách ly cùng phòng tại trung tâm này.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h20 ngày 23/3, P.TH (20 tuổi) đang cách ly tập trung tại Trung tâm y tế huyện Đắk Mil thì phát hiện bị mất trộm 8,5 triệu đồng tiền mặt và 5.000 yên.

(H.3)

Tiếp nhận tin báo của người bị mất tiền, lãnh đạo Trung tâm y tế Đắk Mil đã trình báo Công an huyện Đắk Mil nhờ điều tra. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau (tức 16h20 cùng ngày) 2 cán bộ công an huyện Đắk Mil đã điều tra ra vụ việc.

Người thực hiện vụ trộm cắp được xác định là Nguyễn Văn H. (21 tuổi) là bạn từ bên Nhật về và đang ở cùng phòng cách ly với P.T.H.

Hiện nay, Nguyễn Văn H. đã trả lại tiền cho P.T.H và được cứu xét, tiếp tục cho ở lại Trung tâm y tế huyện Đắk Mil để được trung tâm theo dõi sức khỏe nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19, còn “người mất tiền” P.T.H. thì tự ý xin chuyển sang phòng khác.

Được biết, P.T.H và N.V.H là gặp nhau từ bên Nhật, cùng ở Đắc Mil, trở về cùng chuyến bay và được cách ly từ ngày 21/3 đến nay tại Trung tâm y tế Đắk Mil.

Phó giám đốc bệnh viện rềnh rang rước dâu cho con trai giữa đại dịch Covid-19

Nhiều người rất bất bình trước hình ảnh đoàn xe rước dâu khoảng hơn 20 chiếc chạy trên đường trong thời điểm cả nước đang phòng, chống đại dịch Covid-19. Điều đáng nói, nhà trai là gia đình của vị phó giám đốc bệnh viện huyện ở Hà Tĩnh. Nhiều người cho rằng làm phó giám đốc bệnh viện mà không thực hiện đúng chỉ thị của nhà nước về việc phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 là không xứng đáng.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, mọi người đang thực hiện rất quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trong đó có việc vận động người dân hoãn hoặc giảm quy mô đám cưới, đám hỏi, rước dâu, đám tang…

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội Facebook thực sự dậy sóng trước các bức ảnh chụp đoàn rước dâu khoảng 20 xe hơi chạy trên con đường HCM, đoạn qua địa phận huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), vào trưa 31-3-2020. Điều đáng nói, nhà trai tổ chức lễ rước dâu này là gia đình ông Lê Anh Hùng, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê.

Người ta lên tiếng phản đối kịch liệt vì cho rằng gia đình ông Hùng phớt lờ chỉ thị của chính phủ trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Trong khi đó, ông Hùng là người thầy thuốc, còn là lãnh đạo của một bệnh viện.



Do bạn bè tự ý nhập đoàn?

Trao đổi với các phóng viên, ông Hùng khẳng định: “Gia đình tôi chỉ rước dâu về làm lễ gia tiên với quy mô gói gọn. Còn việc tổ chức tiệc cưới cho con trai đã được hoãn nên thiệp mời vẫn chưa phát đi”.

Ông Hùng cho biết, con dâu ông ở tỉnh Thừa Thiên-Huế. Vào ngày 17- 3 vừa qua, đám cưới của con trai và con dâu đã được tổ chức tại gia đình nhà gái ở Huế. Gia đình ông chọn ngày 31-3 để tổ chức đám cưới tại nhà trai ở xã Gia Phố (huyện Hương Khê) nhưng đã phải hoãn lại để thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh.

“Theo tục lệ của dòng họ và địa phương, gia đình tôi vẫn phải đón con dâu về nhà để làm lễ nhập gia theo phong tục truyền thống. Trước khi đón dâu về nhà, tôi cũng đã xin phép cơ quan và chính quyền địa phương. Do vậy, gia đình nhà gái chỉ ra đúng 5 người và đi trên 2 xe riêng. Tại gia đình cũng không mời bạn bè, làm rạp gì cả. Trong lễ, hai bên gia đình chỉ gói gọn dưới 10 người”, ông Hùng nói.

Theo giải thích của ông Hùng, khi nghe tin gia đình ông đi đón con dâu, bạn bè ông đã chạy xe đến “nhập đoàn” dù không được mời. Khi đến nhà ông, những người bạn không vào nhà mà lái xe rời đi để chấp hành lệnh cấm tập trung đông người. (Khiếp, nạn bè ông tốt quá. Họ toàn là các bậc thánh không biết uống rượu! – ĐD).

“Họ đưa dâu một đoạn để thể hiện tình cảm của họ với gia đình tôi và cảm thông với gia đình vì không tổ chức được đám cưới đàng hoàng. Tôi cũng nhờ Trạm y tế xã đến phun thuốc khử khuẩn tất cả đoàn xe đi qua nhà hôm đó. Sau giờ cơm trưa, gia đình nhà gái đã rời đi ngay trong ngày. Tôi cũng yêu cầu con trai và con dâu qua Trạm y tế xã để khai báo và ký cam kết tự nguyện cách ly tại nhà”, ông Hùng giãi bày.

Tạm đình chỉ công tác

Ông Phan Trường Sang, giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cho biết, vì dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên gia đình ông Hùng đã quyết định hoãn tổ chức đám cưới. Trong ngày gia đình ông Hùng đưa con dâu về làm lễ gia tiên, các cán bộ, nhân viên trong BV không được mời.

Chiều 2-4-2020, chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh tạm đình chỉ công tác đối với ông Hùng và khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung các cơ quan báo chí và dư luận phản ảnh; đồng thời xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân ông Hùng và các tổ chức liên quan (nếu có) theo quy định. Báo cáo kết quả với UBND tỉnh trước ngày 10.4.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ông Lê Ngọc Châu, giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã ký văn bản đình chỉ công tác đối với ông Hùng trong vòng… 5 ngày để xem xét, xử lý trách nhiệm viên chức quản lý có dấu hiệu vi phạm quy định cấm tập trung đông người trong phòng, chống dịch Covid-19.

Khiếp quá, đình chỉ công tác tới 5 ngày thì khiếp quá, nặng ơi là nặng!

Đoàn Dự