Vũ khí sát nhân: từ Tylenol tới Excedrin

Chu Nguyễn

Tylenol và Excedrin đều là thuốc đau nhức thần hiệu và quen thuộc với nhiều người trên thế giới. Không ai ngờ có kẻ dùng chúng làm khí giới sát nhân bí hiểm hơn gươm súng, độc hại hơn tên đạn.

Vụ án đầu độc bằng Tylenol

Mất mạng, mất mạng, tiếp tục mất mạng. Những cái chết vì Tylenol bắt đầu vào tháng 12, 1982.

Nạn nhân đầu tiên là Mary Kellerman, 12 tuổi ở Chicago một hôm tỉnh dậy than nóng sốt được cha mẹ cho uống vài viên Tylenol như thường lệ. Sốt sẽ giảm, nhức đầu sẽ bớt. Ai cũng tin như thế! Nào ngờ chỉ vài giờ sau cô bé lăn đùng ra chết! Cũng trong buổi sáng định mạng trên, một nhân viên bưu chính Chicago là Adam Janus cũng dùng viên thuốc cảm cúm thần dược Tylenol khi nhức đầu và gục liền mấy giờ sau. Bi kịch còn diễn ra khi em của Janus và người vợ khi đưa đám Janus về, cảm thấy hơi sốt, nên lại dùng Tylenol trong tầm tay và lăn ra từ giã cõi đời mà bản thân họ không biết vì sao mà chết. Cứ thế những cái chết vì nguyên nhân bí mật diễn ra ở Chicago và các nhà điều tra chỉ thấy một mối tương quan là các nạn nhân đều uống Tylenol loại “Extra-Strength”.

Ngay sau đó, một số viên tylenol bị hoài nghi được đưa vào phòng thí nghiệm. Cảnh sát giật mình khám phá ra không phải tylenol gây chết người mà trong những viên thuốc cảm cúm thông dụng đó không biết ai đó đã trộn thêm một chất độc hại có khả năng quật chết trâu chứ đừng nói chi con người. Đó là chất “potassium cyanide” (tiếng Anh) hay “cyanure de potassium”(tiếng Pháp), một thứ độc dược mà những kẻ làm trò mạo hiểm đùa giỡn với tử thần thường gắn kín vào răng và khi bị địch bắt thì cắn vỡ răng tự tử như thường thấy trong các truyện gián điệp.

Mối kinh hoàng tức thời bao phủ thị dân Chicago vì nhiều nạn nhân ở rải rác thành phố lớn này chết vì uống Tylenol mà ai đó đã nhét thêm liều “cyanure” cực kỳ tệ hại khiến vong mạng gần như tức khắc. Cảnh sát mở rộng cuộc điều tra vì loại “tylenol có vấn đề” bán ở nhiều nơi trong thành phố. Như thế, hẳn có một tên sát nhân ranh ma, ghê gớm, giấu mặt đã lẩn núp đâu đây trong một thành phố nhiều triệu dân. Lập tức hãng thuốc sản xuất tylenol là Johnson & Johnson mất hàng chục triệu Mỹ kim đi thu hồi tylenol. Thực là một tai họa cho nhà bào chế và thần dược tylenol!

Tìm đâu ra kẻ mó máy vào hộp thuốc và trộn độc dược vào linh dược? Cảnh sát bó tay và thị dân thêm kinh hoàng vì từ đó dịch chơi khăm người dùng lan tràn khắp Mỹ quốc và như cơ quan giám sát thực phẩm và dược phẩm của Mỹ (U.S. The Food and Drug Administration) đã nhận thấy có tới 270 các vụ pha trộn độc chất vào thực phẩm và dược phẩm khác nhau như thuốc diệt cỏ, diệt chuột…sau vụ đầu độc bằng Tylenol. Mức đe dọa đã khiến nhiều cộng đồng vào dịp Giáng sinh 1982 đã cấm các trò trick-or-treating vì sợ trẻ em ăn phải kẹo độc.

Cũng may rồi cơn đe dọa chấm dứt khi đạo luật “Consumer Tampering Act” ra đời, buộc tội khắt khe những kẻ nhúng tay trộn độc chất vào thuốc hay thực phẩm. Tuy nhiên thủ phạm là ai gây ra cái chết của nhiều nạn nhân vô tội cho tới nay vẫn không bị lột mặt nạ và trừng phạt đích đáng. Chỉ biết từ đó các công ty sản xuất thuốc phong kín sản phẩm và khuyên người mua thuốc cần kiểm tra dấu ấn bảo hành còn nguyên phong hãy mua thuốc!

Trong cuộc điều tra vụ án “Tylenol” có một nghi can là James Lewis bị bắt về tội viết thư cho nhà bào chế đòi 1 triệu dollars mới “ngừng giết người.” Nhưng tay này sau đó bị loại khỏi danh sách nghi can vì không có chứng cớ buộc tội hắn ngoài bản án tống tiền dành cho hắn.

Bốn năm sau, 1986 lại một vụ án trộn chất độc vào thuốc nhức đầu khiến cảnh sát đau đầu khi mở cuộc điều tra. Vụ này xảy ra ngay tại tiểu bang Washington và thứ thuốc trị đau nhức thần diệu khác có chất acetaminophen, aspirin, và caffeine là Excedrin bị bôi bẩn. Lần này thủ phạm bị bắt và được báo chí tặng cho hỗn danh là nữ sát thủ Excedrin.

Sát thủ Excedrin

Tờ The New York Times ngày 10 tháng 5, 1988 kể lại vụ án ly kỳ tạo một vết thương đạo đức cho thế kỷ 20: Vợ giết chồng vì tiền, con tố cáo mẹ cũng chỉ vì tiền!

Nguồn tin cho biết phiên tòa diễn ra trung tuần tháng 5, 1988 tại Seattle đã kết tội một phụ nữ trong vùng Seattle về tội giết chồng và một phụ nữ không quen biết bằng cách trộn cyanure (cyanide) vào thuốc giảm đau Excedrin.

Sau năm ngày thảo luận, một bồi thẩm đoàn liên bang đã buộc tội Stella M. Nickell về tội gây ra cái chết của chồng là Bruce Nickell và một phụ nữ khác là Susan Snow, cả hai nạn nhân cùng ở khu vực Auburn, Seattle. Hai nạn nhân thiệt mạng vào tháng 6, 1986 sau khi uống thuốc đau nhức Excedrin lượng mạnh (Extra-strength) loại dạng con nhộng thông dụng. Nhưng là thứ linh dược đã bị bị cáo nhét thêm cyanure với mục đích sát nhân. Bị cáo đã bị chánh án liên bang là William L. Dwyer dành cho bản án tù chung thân tới 90 năm về tội giết người để trục lợi bằng thủ đoạn nham hiểm.

Trong vụ án gây kinh hoàng trên, nạn nhân Susan Snow lãnh cái chết oan uổng trong khi đang có cuộc sống hạnh phúc về sự nghiệp và gia đình.

Susan Snow, 40, là phụ nữ thành công trong lĩnh vực ngân hàng. Làm việc tại Puget Sound National Bank, ở vùng ngoại ô Seattle, Washington, Mỹ.

Vào lúc 6giờ ngày ngày 11/6/1986, Susan đang trang điểm để chuẩn bị đi làm. Cô con gái Hayley, 15, đi tắm để kịp tới trường. Khi bước ra khỏi nhà tắm, Hayley nhìn thấy mẹ nằm gục trên sàn. Snow chết khi vừa được đưa đến viện.

Việc khám tử thi không tìm thấy chấn thương hay dấu hiệu bệnh tật nào của nạn nhân. Tuy nhiên, một nhân viên trong đoàn khám nghiệm đã cảm nhận được điều bất thường khi thoáng ngửi thấy mùi lạ giống như mùi hạnh nhân trên thi thể nạn nhân. Được biết buổi sáng hôm đó nạn nhân có uống hai viên Excedrin, dạng con nhộng “Extra-Strength” cho bớt choáng váng và thêm tỉnh táo (vì có chất cà phê) trước khi đi làm

Họ nhận ra đó có thể là dấu hiệu của ngộ độc cyanure. Mẫu máu của Snow được đưa đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy Snow tử vong do nhiễm độc cyanure – một trong những chất độc nhất, nó ức chế quá trình vận chuyển oxy trong cơ thể khiến cho nạn nhân tử vong vì thiếu oxy chỉ sau vài phút.

Dường như ngay lập tức, nhà sản xuất Excedrin bị buộc phải thu hồi toàn bộ các hộp thuốc của họ trên thị trường. Các cơ quan y tế lo ngại rằng cái chết của Susan Snow sẽ không phải là trường hợp duy nhất. Khi thông tin về cái chết của Snow vẫn đang liên tục được đưa tin thì một phụ nữ tên Stella Nickell ở Seattle báo với cảnh sát rằng chồng của bà, ông Bruce Nickell, đã qua đời 2 tuần trước đó, cũng từng sử dụng những viên nhộng Excedrin.

Bruce Nickell sau đó được xác định chết do cyanure và chất độc cyanure cũng được tìm thấy trong hai lọ thuốc Excedrin của ông Nickell.

Các nhà điều tra bế tắc vì không tìm ra manh mối nào. Họ lo sợ đây có thể là vụ khủng bố bằng hóa chất. Tất cả các lọ thuốc Excedrin dạng viên nhộng được thu hồi và đem đi kiểm tra bằng máy x-quang. Những viên thuốc nhiễm độc có màu thẫm hơn những viên bình thường.

Cảnh sát phát giác thêm hai lọ nữa cũng bị nhiễm độc cyanure. Những mẫu bị nhiễm độc đều được gửi đến phòng thí nghiệm của FBI để phân tích. Mỗi viên nhiễm độc chứa đến 700mg cyanure, cao gấp bốn lần liều có thể gây chết người. Họ cũng tìm thấy trong những viên đó các hạt tinh thể nhỏ màu xanh trộn lẫn cùng với cyanure. Trong phòng thí nghiệm, những tinh thể màu xanh được xác định tạo thành từ 4 hợp chất: atrazine, dichlone, monuron và simazine.

Theo tìm hiểu của các điều tra viên, hai trong số bốn chất này được sử dụng để diệt rong rêu trong bể cá. Một điều tra viên FBI đã tìm kiếm các cửa tiệm bán đồ cá cảnh quanh khu vực mình đang sinh sống. Sau khi kiểm tra hàng trăm sản phẩm thuốc diệt rong rêu, anh tìm ra loại thuốc có thành phần giống như các hợp chất được tìm thấy. Sản phẩm tên là “Algae Destroyer” và được bán dưới dạng viên nén màu xanh lá cây.

FBI không thể giải thích vì sao những chất làm sạch bể cá lại có lẫn trong chất độc cyanure mà nạn nhân đã uống phải. Họ đã báo cáo chi tiết này về cho cơ quan chức năng của Seattle. Tại đây, một điều tra viên của Sở cảnh sát Seattle tình cờ nhớ ra trong nhà của Stella Nickell cũng có một bể cá cảnh nằm nổi bật giữa phòng khách. Liệu có sự liên quan gì của Stella Nickell với hai cái chết kia hay không?

FBI cử người đi đến 57 tiệm bán cá cảnh quanh khu nhà Stella và một trong những người bán hàng đó nhận ra Stella Nickell từng đến và mua loại thuốc diệt rong rêu như vậy. Người bán hàng còn cho biết thêm, loại thuốc đấy phải nghiền nhỏ trước khi cho vào bể cá bởi khó tan trong nước. Từ đây cảnh sát hướng cuộc điều tra sang Stella Nickell.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát giác ra một điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm của Bruce Nickell rằng bà Stella sẽ nhận được thêm 100.000 USD nếu ông Bruce qua đời do tai nạn. Nhà chức trách cũng biết được gia đình Nickell đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tài chính. Họ có rất nhiều khoản nợ, thậm chí còn sắp bị thu hồi nhà ở do thế chấp. Năm ngày trước khi Bruce qua đời, chuyên gia phân tích chữ viết của FBI kiểm tra hồ sơ bảo hiểm của ông Bruce đã phát giác những điểm đáng ngờ. Chữ ký của ông ấy không giống như những chữ ký trước đó. Chữ “N” và chữ “K” có sự khác biệt. Bất ngờ hơn khi cách viết ký tự ấy giống với chữ của bà Stella Nickell. Các nhà điều tra tin rằng chính Stella đã giả mạo chữ ký của chồng trong hợp đồng bảo hiểm. Nhưng tiền không phải là động cơ duy nhất.

Vợ chồng Nickell có cuộc sống hướng ngoại, thường xuyên đi đến các quán bar và các bữa tiệc. Nhưng kể từ khi Bruce phải tiến hành liệu trình cai nghiện rượu và từ chối đến các quán bar, Stella cảm thấy không được thoải mái như trước nữa. Sự việc càng thêm căng thẳng khi bà ta liên tục tán tỉnh những anh chàng trong quán bar và bắt đầu ngoại tình.

Bị thẩm vấn, nghi can Nickell luôn luôn phủ nhận lời cáo buộc giết chồng nhưng thiên bất dung gian, khi đứa con gái với đời chồng trước của nghi can là Cindy Hamilton, 28 tuổi đứng ra tố cáo rằng mẹ chính là kẻ giết cha dượng của cô ta. Nhân chứng cho biết nhiều lần mẹ cô ngỏ ý muốn mướn sát thủ để loại bỏ ông chồng say sưa và vô tích sự là Bruce ra khỏi cuộc đời mà bà ta cho rằng thiếu thốn không có chỗ ở khang trang và chẳng được ăn ngon mặc đẹp và du hý thỏa thích.Có lúc bà ta lại muốn đầu độc chồng bằng cocaine nhưng cuối cùng sử dụng tới Excedrin và cyanure!

Con tố cáo mẹ xem ra trung thực nhưng cũng có người ngờ rằng đứa con bất hiếu này chẳng phải vì chính nghĩa mà cắt bỏ tình thương mà chỉ vì tiền: hãng thuốc bào chế Excedrin hứa sẽ thưởng cho kẻ tố cáo thủ phạm làm cho hãng tổn hại một số tiền lên tới hàng trăm ngàn Mỹ kim!

Cindy Hamilton cũng cho biết thêm bà mẹ “tàn ác” Stella đã đến một thư viện để tìm hiểu những tài liệu về độc chất. Lần theo hồ sơ theo dõi của thư viện được đề cập, các điều tra viên đã tìm thấy dấu vân tay của Stella trong những trang sách viết về chất độc cyanure cũng như bách khoa toàn thư về cyanure.

FBI cáo buộc Stella về tội giết chồng. Các công tố viên sau đó cũng đưa ra những lý giải bất ngờ về cái chết tương tự của Susan Snow – người phụ nữ hoàn toàn không liên quan đến gia đình Nickell.

Theo lời khai, mùa xuân năm 1986, Stella gặp rắc rối về tiền bạc và chán nản cuộc sống vợ chồng. Lên kế hoạch giết chồng mình nhằm thu lợi từ tiền bảo hiểm, bà ta tìm kiếm những tài liệu về chất độc trong thư viện và quyết định lựa chọn chất độc cyanure cho kế hoạch của mình.

Hung thủ Stella cho hóa chất vào bát để nghiền nhỏ sau đó nhét vào trong những viên thuốc trị nhức đầu của chồng. Sai lầm của Stella là bà ta sử dụng chính cái bát đã dùng để nghiền chất làm sạch bể cá trước đó, làm cho trong chất độc cyanure lẫn những tinh thể màu xanh. Tuy vậy khi điều tra nguyên nhân cái chết của Bruce, công ty bảo hiểm kết luận đó là một cái chết tự nhiên nên Stella đã không được nhận số tiền bảo hiểm 100.000 USD theo điều khoản về “cái chết do tai nạn”.

Vì vậy, bà ta cần cái cớ để người ta buộc phải điều tra lại cái chết của chồng. Stella quyết định sẽ giết thêm những người khác để gây chú ý rằng đang có một kẻ giết người bằng cyanure ẩn nấp trong cộng đồng.

Bà ta đặt ba hộp thuốc đã có chất độc vào trong quầy của hai cửa tiệm quanh khu vực đó. Và không may, Susan đã mua đúng lọ thuốc có độc. Sáng hôm ấy, Susan uống hai viên thuốc để rồi phải ra đi trong oan ức. Cái chết của Susan là cái cớ hợp lý để Stella Nickell kêu gọi điều tra lại cái chết của chồng.

Cảnh sát không thể tìm thấy chất độc cyanure, chất diệt rong rêu hay cái bát để nghiền bột trong nhà Stella. Nhưng những hạt tinh thể màu xanh lẫn trong chất độc cyanure, chữ ký giả mạo trong hợp đồng bảo hiểm, dấu vân tay tại thư viện cùng với lời thú nhận của con gái, tất cả đã tố cáo Stella Nickell. Bà ta bị buộc tội giết 2 người và phải nhận án phạt 90 năm tù.

Chu Nguyễn