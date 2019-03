Vụ án phú ông Moosehead được tái thẩm!

Chu Nguyễn

Cái chết của những người dưới phố thường đơn giản và dễ rơi vào quên lãng. Nhưng đối với cái chết của những người có máu mặt, như phú ông, tỷ phú hay đa triệu phú hoặc chính khách… thường gây dư âm trong xã hội và tốn công tốn của cho cuộc điều tra và xét xử. Nguyên nhân? Cái chết loại này thường ở dạng bí ẩn, chỉ được phát giác muộn màng và sát thủ thường có trăm phương ngàn kế để đánh lạc hướng cuộc điều tra, nào là không để lại dấu vết tại hiện trường, nhiều khi hung khí cũng biến mất, nạn nhân có thể chết vì tiền nhưng hiện trường vụ án lại gây ấn tượng một vụ tự sát, hoặc bị sát hại vì thù hận và một chút manh mối để lại không phải dẫn tới hung thủ mà hướng tới kẻ vô can.

Hơn nữa nạn nhân là nhưng nhân vật tăm tiếng của xã hội Canada khiến dư luận quan tâm, báo chí khai thác vụ án, nên nhà điều tra có khi bị áp lực, đi vào mê hồn trận và khó tìm ra hung thủ. Mới đây vụ án ông bà Sherman, chủ của đại công ty Apotex bị sát hại trong năm 2017 cuộc truy tìm hung thủ vẫn ở tình trạng giậm chân tại chỗ.

Nguồn tin đầu năm 2019 cho biết, gia đình nạn nhân đã treo giải thưởng tới 10 triệu Gia kim cho nguồn tin dẫn tới kẻ gây án. Ngoài ra hiện trường vụ án, số 50 Old Colony Rd, gần Bayview Ave. và Hwy 401 trước kia dự tính bán hơn 7 triệu, nay gia đình Sherman cho phá hủy toàn bộ nhằm xóa đi dấu vết đau thương và để mảnh đất trống dành cho kẻ muốn mua.

Chưa kết thúc vụ Sherman, mới đây nguồn tin CBC cho biết một vụ án khác, liên quan tới cái chết của một phú ông từng nổi tiếng ở vương quốc miền Đông đã được tái thẩm dù đã xảy ra gần mười năm trước và tốn phí biết bao nhiêu công của điều tra và thủ tục pháp đình. Nạn nhân không phải mẫu người tầm thường mà là một nhà đa triệu phú có lúc gắn liền với nhãn hiệu một hãng bia lớn của Canada: Moosehead Breweries ở miền đông Canada. Bản thân ông là một thương gia nổi tiếng quốc tế với những công ty vận chuyển và đầu tư, từng được vinh danh với Order of Canada và có gia tư lên tới 37 triệu Mỹ kim.

Nạn nhân, ông Richard Oland, sinh năm 1941 đang ở tuổi tráng kiện, lạc quan, thành danh trong giới thể thao ở New Brunswick, bỗng nhiên mất mạng một cách thảm khốc.



Vụ án xảy ra như thế nào?

Vào ngày 14 tháng sáu, 2011, Harbour Bridge của Saint John, NB tạm đóng lại để sửa chữa, trong dự án tân trang nhiều triệu Gia kim đã diễn tiến hai năm rồi. Nhưng giao thông ở khu này vừa bế tắc thì dư luận đồn ầm lên trong thành phố cảng rằng Dennis Oland, một thành viên của gia đình nổi tiếng về tiền tài danh vọng trong vùng New Brunswick đã nhảy cầu tự tử.

Dĩ nhiên là tin đồn thất thiệt nhưng nó cũng góp phần vào những lời bàn ra, tán vào bùng lên kể từ cái chết của của Dick Oland, 69, một nhà đa-triệu-phú, từng có lúc từng là truyền nhân của vương quốc rượu bia Moosehead Breweries, một công ty bia thuộc loại lâu đời nhất Canada do một gia đình điều hành.

Gia tộc nổi danh về bia rượu Moosehead ở Canada đã xây dựng thành tích hàng thế kỷ rồi, từ cái thời Canada còn là một Liên hiệp các xứ thuộc địa (Confederation.)

Sáng lập công ty Moosehead là Susannah Oland, cùng chồng con từ Anh quốc dọn tới miền đông Canada và ra tài kinh tế. Công ty được thành lập từ 1867. Nghe nói người phụ nữ tài ba này đã dạy con trai cách pha trộn lúa mạch và hốt bố như thế nào theo một công thức cổ truyền của Anh để tạo ra loại bia độc đáo của Canada. Cho tới nay đế chế Oland đã truyền tới thế hệ thứ sáu và hiện giờ do Derek Oland chủ quản và người con là Andrew làm chủ tịch. Đây là công ty bia rượu không những lâu đời nhất Canada mà còn là công ty hiện còn trong tay người Canada, so với các công ty khác như Labatt, Molson và Sleeman cổ phần đa số thuộc ngoại quốc.

Nếu công ty làm ăn phát đạt trong nhiều đời thì tới những thế hệ gần đây đã nảy sinh ra sự tranh chấp quyền hành giữa những nhân vật có quyền thừa kế.

Sự tranh chấp này khởi từ đầu thế kỷ XX, nhất là sau vụ bến tàu Halifax bị nổ khiến gia đình Oland phải dời cơ sở về Saint John và tiếp đó trong thập niên 1930, có mâu thuẫn giữa hai anh em nhà Oland là George và đại tá Sidney Oland. Họ trở nên bất hòa và chia tay mở văn phòng ở hai nơi khác nhau, người này có Saint John Olands và người kia có Halifax Olands. Tuy nhiên, Saint John Olands nối được nghiệp tổ tiếp tục thịnh vượng, còn công ty ở Halifax sau này chuyển nhượng cho Labatt.

Người con trai của George Oland là Philip Oland điều khiển công ty nối nghiệp nhà và toan tính chọn “thái tử” kế vị giữa hai “hoàng tử” Derek và Dick Oland.

Dick Oland tỏ ra có tham vọng tranh vương vị vì đã tốt nghiệp ngành chế bia và đã trở thành phó chủ tịch của công ty và chính tay ông ta đã thiết lập hệ thống đóng chai tự động tại nhà máy bia ở Saint John. Có lẽ vì tham vọng thừa kế nên hai anh em, Derek và Dick Oland (thua anh 2 tuổi) xảy ra nhiều cuộc tranh chấp và cãi cọ và nhân chứng cho rằng vì Dick thích tranh cãi và cãi cho bằng được ý kiến mình phải được thực hiện.

Mâu thuẫn giữa hai anh em nhà Oland tới thập niên 1980 trở thành gay gắt khiến ông anh Derek có ý định rời sang New Zealand lập nghiệp. Cụ cố Philip Oland đành quyết định người thừa kế và Derek Oland được chọn kế thừa vương quốc Moosehead vì cho rằng Derek Oland có nhiều kinh nghiệm điều hành hơn ông em Dick.

Dick Oland được giao cho đứng đầu công ty Brookville Transport and Manufacturing, bộ phận chuyển hàng khắp Bắc Mỹ của Moosehead Breweries. Trong di chúc, cụ cố chỉ dành cho Dick Oland 33 phần trăm cổ phần của Moosehead, còn phần lớn dành cho Derek Oland.

Giữa hai anh Derek và Dick từ đó ngấm ngầm kình chống và nhiều vụ kiện liên quan đến quyền lợi giữa họ đã xảy ra, nhất là sau vụ Derek vào năm 2007 đã mua lại toàn cổ phẩn của công ty và trở thành ông chủ duy nhất của Moosehead. Nhưng bề ngoài họ vẫn là thành viên của một đại gia đình khả kính ở New Brunswick

Tuy thế hệ cha mâu thuẫn nhưng thế hệ con của hai nhân vật này lại hòa thuận. Con trai của Derek là Andrew lại thân thiết với con của Dick là Dennis Oland.

Trong cộng đồng, Dick Oland cũng không được lòng người xung quanh vì ông là kẻ hay tranh cãi và đã làm gì thì quyết định làm cho bằng được bất kể sự va chạm với ý kiến và quyền lợi người khác.

Còn trong gia đình thì tình cảm cha con giữa ông và cậu con Dennis xem ra bề ngoài không có vấn đề nhưng bên trong như người ta thường nói “nhà nào cũng có đoạn kinh khó tụng.”

Dick Oland gục ngã một cách bi đát và bí mật!

Dick Oland (hay Richard Oland) tuy tuổi gần thất tuần nhưng là một người tráng kiện, ưa thể thao, thích ruổi giong biển cả. Thế mà đang lúc phong độ cao, tiền tài danh vọng bề thế, ông lại gục ngã do bàn tay của một sát thủ mà cảnh sát cho rằng không xa lạ với nạn nhân.

Ban đầu lúc khởi sự cuộc điều tra, cảnh sát Saint John chưa cho biết ai là nghi can trong cái chết của Oland và nguyên nhân nào xảy ra án mạng, kể cả nạn nhân bị sát hại bằng hung khí gì. Tuy nhiên dư luận thì thầm, Oland đã bị đánh nát đầu bằng vật cứng có lẽ là cây búa cùn, kìm nhọn, cưa lớn… vào lúc chập tối và có lẽ trong lúc ông còn làm việc tại văn phòng.

Ai đã phát giác ra cái chết của nạn nhân? Cảnh sát cũng chưa cho biết!

Nhưng dư luận nhỏ to rằng chính người thư ký riêng của nạn nhân là nhân vật đầu tiên đã thấy chủ nhân bị sát hại và báo cho ban quản trị cao ốc biết.

Nhiều người cho rằng cảnh sát Saint John kín miệng vì không muốn làm rùm beng việc điều tra cái chết của một nhân vật trọng yếu trong cộng đồng để bảo vệ riêng tư của một gia đình quyền quý bậc nhất New Brunswick.

Nhưng phát ngôn nhân của cảnh sát phủ nhận điều này và cho biết trong việc điều tra bất cứ vụ sát nhân nào, giới hữu trách cũng dè dặt lời tuyên bố chứ không riêng gì vụ Dick Oland.

Câu hỏi xoáy sâu trong đầu mọi người là ai giết Oland? Cái chết của ông có liên quan gì đến mâu thuẫn trong gia đình đã kéo dài nhiều thế hệ hay không?

Thi hài của Richard Oland được phát giác nằm sấp mặt trên một vũng máu trong văn phòng ở khu Uptown Saint John. Viên chức cảnh sát đầu tiên tới hiện trường là Mark Smith đã khai rằng: nơi này là một hiện trường ghê gớm, đẫm máu nhất mà ông từng chứng kiến, vì nạn nhân đã bị tấn công bằng những vật rắn vào tay, cổ và đầu. Khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y cho biết Richard Oland đã bị tới 45 vết thương khiến khuôn mặt phúc hậu bị nát bấy với 14 vết đập, bàn tay cũng gẫy nát vì 6 vết đập, chắc hẳn trước khi chết, nạn nhân đã chống cự lại hung thủ cho tới khi kiệt sức vì bể sọ, não văng ra, máu tràn ra tung tóe trên thảm, trên giấy tờ, trên computer, loang trên bàn ghế và nhất là trên y phục…Chắc hẳn nạn nhân chịu cực hình khoàng 5, 7 phút mới từ giã cõi đời!

Hình ảnh bi đát này gợi trong lòng người chứng kiến. Đây là một vụ bạo hành vì thù hận, hơn là một vụ giết người vì cướp của! Ai làm ra vụ này?

Dựa vào lời khai của nhân chứng, ở tầng dưới hiện trường, rằng có nghe thấy tiếng động bất thường xảy ra vào khoảng thời gian từ 6 giờ tối tới 8 giờ tối ngày 6 tháng 7, 2011. Ai là kẻ ra vào văn phòng nạn nhân Richard Oland vào giờ này? Có chứng cớ kẻ cuối cùng tiếp xúc vời nạn nhân chính là con trai của nạn nhân, thiếu gia Dennis Oland! Bao nhiêu nghi ngờ đổ dồn vào đầu cậu công tử bột này là giết cha vì đòi tiền chi tiêu không được.

Tại sao Dennis Oland bị nghi ngờ?

Trước hết Dennis Oland có những lời khai mâu thuẫn vào cái đêm xảy ra án mạng người cha nổi tiếng ngay cả việc mặc áo nào khi tiếp xúc với cha cũng man khai. Chứng cớ cho biết anh ta mặc áo khoác màu nâu (brown jacket) khi tới văn phòng nạn nhân, nhưng anh ta phủ nhận mà nói mặc áo màu xanh dương (navy blazer). Cảnh sát tin rằng với vụ tấn công tàn bạo như thế thì hẳn vết máu của nạn nhân sẽ bắn vào áo của thủ phạm. Cảnh sát lục tìm nơi Dennis cư ngụ và tìm ra chiếc áo khả nghi có dấu hiệu được giặt kỹ, tẩy xóa vết thâm có lẽ là vết máu trên áo!

Ngoài ra, có nhân chứng cho rằng giữa Dennis và người cha, ông Richard có mâu thuẫn vì Dennis ăn tiêu phung phí, nợ nần ngập đầu, trong khi ông Richard là kẻ giữ túi tiền của gia đình, lại có bồ trẻ và thả cửa hưởng lạc. Mâu thuẫn từ đó nảy sinh, và biến thành tranh chấp và hận thù. Trong lúc tranh cãi có thể xảy ra bạo hành và dẫn tới cái chết của ông Richard?

Nghi ngờ đổ vào đầu Dennis còn do lỗi của cảnh sát. Cảnh sát Saint John đã không sớm phong tỏa hiện trường vụ án nên dấu vết để lại nơi xảy ra án mạng trở thành hỗn loạn, lại không tìm ra hung khí gây án, không tìm ra cell phôn của nạn nhân, nên cho rằng không có ai lọt vào phòng nạn nhân trừ nghi can và chỉ nghi can mới có khả năng xóa bỏ chứng cớ phạm tội. Do đó nếu không phải Dennis giết cha thì ai vào đấy? Đây cũng là chứng cớ không trực tiếp mà do suy đoán nên thiếu vững vàng nên luật sư của Dennis Oland có thể nêu ra để chống án!

Trong các phiên tòa trước kia, vào tháng 12, 2015, Dennis Oland, 50, con trai của Dick Oland bị buộc tội sát nhân cấp hai, lãnh án tù dài hạn và chỉ được xin khoan hồng sau 10 năm cấm cố. Dennis đã chống án và cho rằng mình bị án oan! Tội nhân kháng cáo nên mới đây, cuối 2018 đầu 2019 vụ án được tái thẩm.

Dennis Oland oan hay ưng trong vụ án giết cha?

Người thân của bị cáo và bị cáo đều cho rằng bị cáo vô tội, vì chứng cớ buộc tội bấy bớt, mục tiêu phạm tội gây nhiều tranh luận và lý lịch bị cáo vốn không có vấn đề.

Dư luận xôn xao khiến cho Esther Andrik, bà mẹ vợ của thiếu gia Dennis Oland đã bất bình và tuyên bố: “gia đình nhận được bao nhiêu cú điện thoại. Thực là khó chịu không biết vì lý do nào cảnh sát lại chú ý tới con gái và con rể tôi. Con rể tôi là người đàng hoàng ai cũng biết.”

Kết qua vụ tái thẩm hy vọng sẽ soi thêm ánh sáng vào cái chết của một nhân vật danh tiếng!

Dick Oland có cuộc sống nhiều tranh chấp và lắm mâu thuẫn kể cả với anh em và bạn bè. Vậy ai đã ra tay hạ sát một nhân sĩ trong tỉnh bang New Brunswick như ông? Ai được hưởng di sản khi ông chết? Một tên trộm đã biết giờ giấc làm việc của Dick Oland và lẻn vào văn phòng ông rồi bị phát giác và xảy ra án mạng? Vô lý vì không có dấu vết cậy cửa!

Cảnh sát đã lục soát cơ ngơi của gia đình Oland, tòa nhà được gọi tên là Bảy Mẫu (Sevenacres) mà thiếu gia Dennis Oland đã được ông nội là Philip Oland để lại.

Cảnh sát Saint John cũng cho lục soát một du thuyền ở gần câu lạc bộ du thuyền Royal Kennebecasis Yacht Club mà chủ nhân là Lisa Ferguson, người vợ đời thứ hai của Dennis Oland. Vô ích!

Vụ án có vẻ sẽ rơi vào bế tắc và Richard Oland sẽ được liệt kê vào danh sách các phú ông bị giết một cách bí mật như ông bà Sherman!

