Võ sĩ Martin Nguyễn được trao giải “Võ sĩ của năm 2018”.

Hồng Kông: Trong cuộc trao giải thưởng hàng năm diễn ra ở Hồng Kông trong hôm thứ sáu ngày 14 tháng 9, của hiệp hội võ tự do Á Châu MMA, nữ võ sĩ Ham Seo-hee của Nam Hàn đã được trao tặng giải Nữ võ sĩ của năm 2018 “Female Fighter of the Year”, trong khi về phái nam thì người đoạt giải là võ sĩ Martin Nguyễn.

Võ sĩ Martin Nguyễn một người Úc gốc Việt hiện cư ngụ ở thành phố Sydney, Úc Đại Lợi đã oanh liệt chiếm hai chức vô địch của hiệp hội MMA trong một năm.

Võ sĩ Martin Nguyễn đã đoạt hai chức vô địch One Championship: vô địch hạng nhẹ và hạng lông.