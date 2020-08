Vợ cũ kiện danh ca Elton John đòi bồi thường 3 triệu bảng Anh

Bà Renate Blauel – vợ cũ Elton John vừa kiện đòi danh ca Anh bồi thường 3 triệu bảng Anh (khoảng 3,83 triệu Mỹ kim) vì phá vỡ các điều khoản thỏa thuận khi ly hôn.

Báo The Sun ngày 23/7 cho biết đơn kiện cùng các tài liệu liên quan đã được bà Renate (67 tuổi) đệ trình lên Tòa án tối cao ở London (Anh). Theo đó, vợ cũ của Elton John cho rằng những câu chuyện về cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm của họ được kể trong cuốn tự truyện “Me” của nam danh ca đã vi phạm các điều khoản ly hôn mà cả hai từng thỏa thuận vào năm 1988.

Cuốn tự truyện “Me” ra mắt vào tháng 10/2019, đưa người đọc đi từ thời thơ ấu khó khăn đến giai đoạn chìm trong nghiện ngập và nỗ lực cai nghiện của Elton John. Trước khi ra mắt tự truyện cách đây 1 năm, danh ca Elton John cho biết đã bỏ một số đoạn trước khi xuất bản cuốn sách vì nghĩ đến vợ. Tuy nhiên, trong một lần giới thiệu về tự truyện “Me”, Elton John từng nói rằng ông hối hận vì đã “làm tổn thương trái tim của Renate”.

The Sun dẫn nguồn tin thân cận với Elton John cho biết khi biết tin vợ cũ kiện, danh ca bị ‘sốc’ và buồn bã. Elton John nhấn mạnh cuốn sách chỉ nhắc đến mối quan hệ thân thiện giữa ông và vợ cũ, không vi phạm điều khoản thỏa thuận khi ly hôn, thậm chí ông chỉ ca ngợi bà Renate. Một người bạn của Elton John nói với The Sun rằng nam danh ca luôn tôn trọng vợ cũ, chưa từng nói bất cứ điều gì tiết lộ về cuộc hôn nhân của họ. Do đó, ông Elton John hy vọng bà Renate sẽ bỏ qua vụ kiện lần này.

Trước đây, khi phim Rocketman – phim tiểu sử ca nhạc về cuộc đời của Elton John – chuẩn bị ra mắt vào đầu năm ngoái, bà Renate cũng đệ đơn lên tòa án yêu cầu cấm phát hành phim, nhưng không thành. Sau đó, hồi đầu tháng 6/2020, bà Renate tiếp tục đệ đơn yêu cầu phía Elton John không được khai thác giai đoạn hai người là vợ chồng để làm tư liệu cho các dự án tiếp theo.

Danh ca Elton John gặp kỹ thuật viên phòng thu người Đức – Renate Blauel vào năm 1983 khi thực hiện album Too Low for Zero. Sau một năm hẹn hò, cả hai quyết định kết hôn trong chuyến lưu diễn tại Úc. Năm 1988, họ chia tay. Về sau, Elton John hẹn hò với nhà làm phim người Canada tên David Furnish. Cuộc tình đồng giới kéo dài cho đến nay và họ nhận 2 con nuôi.

Trong sự nghiệp, Elton John bán được hơn 300 triệu album, 5 lần nhận giải thưởng âm nhạc Grammy và 1 lần đoạt giải Oscar.