Vitamin E và những công dụng “thần kỳ” cho làn da

Ngành làm đẹp không ngừng được thay đổi và cập nhật theo thời gian. Mặc cho sự thay đổi “chóng mặt” và hào quang của những “tân binh” mới nổi, một số thành phần mỹ phẩm vẫn giữ vững được vị trí của mình. Một trong số đó chính là vitamin E. Đây chính là thành phần thường xuyên xuất hiện trong các dòng mỹ phẩm dưỡng da.

Vitamin E là gì?

Vitamin E là tên một nhóm các hợp chất chống ôxy hóa hòa tan trong dầu. Có tổng cộng tám chất khác nhau. Tuy nhiên trong số đó chỉ có tocopherol thường được tìm thấy trong các sản phẩm dưỡng da. Theo National Institutes of Health (NIH), đây là chất duy nhất đáp ứng được nhu cầu của con người. Vì vậy, khi nhìn vào thành phần mỹ phẩm, “tocopherol” chính là vitamin E. Loại vitamin này thường xuất hiện trong các loại kem dưỡng ẩm hoặc chống ôxy hóa.

Dưỡng ẩm cho da

Củng cố hàng rào bảo vệ daLớp biểu bì của da là thành quả tạo nên từ nhiều lớp tế bào khác nhau. Trong đó, lớp ngoài cùng đóng vai trò như một “tấm màn” bảo vệ da, được gọi là lipid barrier. Lớp màng này có khả năng khóa ẩm cho da và ngăn chặn sự tấn công của các vi khuẩn từ môi trường. Điều này giúp giảm thiểu những triệu chứng dị ứng và kích ứng da. Nếu lipid barrier bị yếu đi, làn da của bạn sẽ dễ bị khô, thiếu sự đàn hồi và trở nên nhạy cảm hơn. Những tác nhân này sẽ gây ra mụn, kích ứng và đẩy nhanh quá trình lão hóa da.Chính vì vậy, vitamin E xuất hiện với vai trò củng cố hàng rào bảo vệ da này. Lipid barrier được tạo nên bởi các tế bào sừng đã chết. Những tế bào này được liên kết lại với nhau nhờ vào ceramydes, acid béo tự do và các lipid khác. Dưỡng da bằng vitamin E giúp lưu giữ các lipid trên da của bạn, từ đó duy trì hoạt động của lớp màn bảo vệ.Vitamin E là thành phần phổ biến trong các dòng mỹ phẩm dưỡng da. Mỹ phẩm chứa vitamin E cho phép duy trì độ ẩm lâu hơn so với các sản phẩm khác. Nhờ vào đặc tính dưỡng ẩm cao, loại vitamin này được ví như “thần dược” giúp cung cấp độ ẩm cho da. Đây là thành phần dưỡng mà những ai da khô không nên bỏ qua.Ngăn ngừa những dấu hiệu lão hóaBên cạnh khả năng dưỡng ẩm tuyệt vời, vitamin E còn nổi tiếng với công dụng chống lão hóa “kỳ diệu”. Như đã đề cập, vitamin E là một chất chống ôxy hóa. Đây là một chất vô cùng quan trọng giúp cơ thể chống lại sự tấn công của các gốc tự do. Những gốc tự do sẽ tiêu hủy protein của da, mô liên kết và màng tế bào. Ô nhiễm môi trường và ánh nắng mặt trời đều là những tác nhân hình thành gốc tự do. Và chính những “kẻ xấu” này thúc đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Vì vậy, khả năng bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do khiến vitamin E trở thành “liều thuốc” chống lão hóa hiệu quả.Bảo vệ da khỏi tác nhân gây hại từ ánh nắngTheo Trung tâm Y tế thuộc Đại học Duke, kết hợp vitamin E với vitamin C sẽ tạo nên “lớp khiên” bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Hai loại vitamin này giúp nâng cao công dụng của kem chống nắng lên gấp bốn lần. Ngoài ra, vitamin E còn có khả năng đẩy nhanh quá trình hồi phục da bị cháy nắng do tiếp xúc quá lâu dưới ánh nắng.Mặc dù có những công dụng dưỡng da tuyệt vời, vitamin E vẫn gây ra một số tác dụng phụ. Bôi vitamin nguyên chất trực tiếp lên da sẽ dễ dẫn đến tình trạng viêm da, đặc biệt là với làn da nhạy cảm. Đây chính là lý do loại vitamin này không phù hợp với da nhạy cảm. Da khô và da thường sẽ thích hợp sử dụng hơn. Ngoài ra, sử dụng sai liều lượng sẽ khiến lỗ chân lông bị nghẽn. Điều này sẽ làm trầm trọng hơn những triệu chứng mụn. Khi chọn mua mỹ phẩm chứa vitamin C, nên đọc kỹ liều lượng vitamin chứa trong đó. Hơn nữa, chỉ nên sử dụng thành phần này một lần một ngày.