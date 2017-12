Vinh danh và Tạ ơn Thương phế binh QLVNCH

Sau khi kết thúc chương trình gây quỹ ở Toronto hôm 28/10, gần một tháng sau đó, VOICE Canada, Thời Báo Media phối hợp với Quỹ Quỹ Cứu trợ Trẻ em mồ côi và Khuyết tật (HOF), Hội Phụ nữ Montreal đã tổ chức đêm “Tạ Ơn” tại Hý viện Rialto, 5723 đường Ave Du Parc, Montreal, để mở rộng chương trình cứu trợ thương phế binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đồng thời cũng để thực hiện ước mơ cuối đời của cố trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, một cựu nữ quân nhân đã tận tụy, hết lòng với những đồng đội bất hạnh còn ở lại quê nhà.

Hơn 800 đồng hương vùng Montreal và vùng phụ cận đã đến tham dự đêm gây quỹ trợ giúp những người lính đã vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh một phần thân thể trong cuộc chiến đấu bảo vệ chính thể tự do, dân chủ của miền Nam.

Sau nghi thức khai mạc, trong lời mở đầu đêm Tạ Ơn, nhà văn, MC Nguyễn Ngọc Ngạn, nói: “Sống trong chế độ Cộng sản Việt Nam, một người bình thường đã khốn đốn huống gì là Thương phế binh, mà lại là cựu chiến binh VNCH ! May mắn thoát chết trong chiến tranh, thoát chết cả trong trại tù “cải tạo”, thoát chết trong lúc vượt biển cùng với 161 người mà tôi là ngườiduy nhất sống sót,cho nên tôi không bao giờ có thể quên được những đồng đội, anh em chiến hữu,thuộc cấp cũng như thượng cấp của chúng tôi trong quân đội, đặc biệt là những Thương phế binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người anh em của chúng tôi, đã chịu lao khổ mấy chục năm nay.

Tuy người Việt ở Canada ít dân số, và điều kiện thời tiết không cho phép chúng ta tổ chức những chương trình lớn với hàng chục ngàn người tham dự như ở Cali, mà tôi có tham dự một đôi lần, nhưng hôm nay, khi thấy tất cả quý vị đến đông đủ,chúng tôi và các cựu quân nhân hiện diện rất cảm kích, và hiểu được rằng trong tâm khảm, quý vị cũng như chúng tôi vẫn còn nhớ đến những người đồng ngũ bất hạnh của chúng tôi”.

“VOICE Canada đã phát động chương trình gây quỹ này vào ngày 23/09 và kết thúc vào ngày hôm nay, 25/11, tại Montreal. VOICE Canada thực hiện chương trình gây quỹ nhằm ba mục đích: Thứ nhứt tạo cơ hội cho thế hệ trẻ có dịp bày tỏ lòng tri ơn đến các cô chú bác đã bỏ lại một phần thân thể nơi chiến trường để thế hệ trẻ chúng tôi được đi học và có được như hôm nay, kế đến là để vinh danh cố trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn và quý hội đoàn như Hội H.O Thương phế binh và Quả Phụ VNCH, trong nhiều thập niên qua đã liên tục thực hiện các chương trình cứu trợ Thương phế binh và cũng nhân dịp này, thế hệ 1.5 và thế hệ thứ hai xin hứa sẽ sẵn sàng tiếp nối công việc đầy ý nghĩa của thế hệ đi trước”, Chủ tịch VOICE Canada, ông Đỗ Kỳ Anh, phát biểu trong đêm Tạ Ơn.

Trước đây, các thành viên ban tổ chức chỉ đưa ra mục tiêu dự trù là bảo trợ 1.000 hồ sơ TPB, mỗi hồ sơ $150 với hy vọng sẽ quyên góp được 150.000 Gia kim.

Sau khi tổng kết tiền quyên góp từ hai đêm “Cám ơn anh người Thương phế binh QLVNCH” ở Toronto và “Tạ Ơn” cùng với tặng dữ hiện kim do Cộng đồng người Việt Tự do Ottawa, Cộng đồng người Việt Ottawa, Cộng đồng người Việt Tự do Vancouver gửi về, tổng số các ngân khoản cứu trợ Thương phế binh do tập thể người Việt Canada đóng góp đã lên đến 225.500 Gia kim, vượt quá mức mong đợi.

VOICE Canada cho biết số tiền $225.500 sẽ được chuyển cho nhóm Hoa Tình Thương $75.000 CAD và $150.500 CAD sẽ được gửi sang California cho Hội H.O Thương phế binh và Cô nhi Quả phụ để tiếp tay Hội H.O giải quyết thêm những hồ sơ còn tồn đọng. Trong đợt gây quỹ này, Quỹ Cộng đồng Thời Báo, đã đóng góp $22.500 CAD để bảo trợ 150 hồ sơ Thương phế binh, mỗi hồ sơ $150 CAD.Nhận định về chương trình gây quỹ cứu trợ TPB tại Canada

“Trước kết quả gây quỹ vượt quá mục tiêu, Quỹ HOF xin được tri ân những trái tim biết chia sẻ,đập cùng một nhịp yêu thương, những tấm lòng luôn lắng nghe những điều bất hạnh,đã dành thời gian đến đóng góp với hai chương trình gây quỹ Canada “Cám Ơn Anh” tại Toronto và “Tạ Ơn” tại Montreal vừa qua. Chúng tôi mãi mãi hằng tin rằng chỉ có tình thương mới hàn gắn,xoa dịu được nỗi đau đớn, những mất mát,hy sinh vô giá của biết bao Thương Phế Binh VNCH đang dường như bị lãng quên trong tăm tối nơi quê nhà. Xin Tạ Ơn những tấm lòng nhân bản.

Xin hãy tiếp tục cùng chúng tôi thắp sáng những ngọn lửa thương yêu từ hơn 20 năm qua, hãy cùng tạo thành ngọn đuốc soi sáng lương tâm hải ngoại, kêu gọi những tiếng lòng thiết tha cùng vang dội lời Cám Ơn Anh. Chúng tôi những hậu duệ VNCH,xin cam kết: “Chúng tôi sẽ Không Bao Giờ Quên Các Anh. Xin cầu chúc Các Anh luôn được an lành và ấm áp tình người”, Chủ tịch tổ chức HOF, cô Thái Hà nói.

Nhạc sĩ, MC Nam Lộc nhận định về thành quả đã đạt được: “Đã từ lâu tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cộng đồng người Việt ở Canada, một trong số những cộng đồng tại hải ngoại luôn luôn rộng mở tấm lòng với những người bất hạnh! Là một chuyên viên trong lãnh vực tỵ nạn từ hơn 40 năm ở Hoa Kỳ, nhưng tôi không bao giờ dám tưởng tượng được rằng có một ngày mà toàn thể những người Việt còn lại ở Phi Luật Tân được đặt chân đến bến bờ tự do qua chương trình “định cư nhân đạo”, đòi hỏi người bảo trợ phải hoàn toàn trách nhiệm về tài chánh cùng công ăn việc làm cho người tỵ nạn. Ấy vậy mà CĐNV tại Canada đã thực hiện được, không phải chỉ một lần mà còn tiếp tục cho đến ngày hôm nay!

Công sức này phải ghi nhận là do nỗ lực của quý vị mạnh thường quân, đặc biệt là các bạn trẻ thuộc tổ chức VOICE Canada với nhiều chi nhánh tại các tỉnh bang đã kiên trì đấu tranh và vận động. Nhưng năm nay, cũng với những nỗ lực cùng tấm lòng nhân ái đó, VOICE Canada đã bước xa hơn để cùng hợp tác với nhóm Hoa Tình Thương, Thời Báo Media cùng hội HOF tổ chức hai buổi đại nhạc hội gây quỹ cứu trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH tại Toronto và Montreal để tiếp tay cho hội HO Cứu Trợ TPB&QP VNCH do cố trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn ở Hoa Kỳ làm hội trưởng.

Kết quả đạt được đã ra ngoài sự mong ước của ban tổ chức với số tiền thu được tổng cộng là $225,500.00. Ngoài ra, để hồi hướng công đức cho bà Nguyễn Thi Hạnh Nhơn, VOICE Canada còn đóng góp vào quỹ thực hiện bảng tên “Xa lộ Nguyễn Thị Hạnh Nhơn”, đã được quốc hội tiểu bang California chấp thuận và sẽ được dựng lên vào một ngày rất gần đây”.

Nhạc sĩ Nam Lộc cho biết về tình trạng và con số Thương phế binh cần được trợ giúp: “Danh sách trợ cấp Tương phế binh và Quả phụ Tử sĩ VNCH cấp dưỡng vào tháng Tư, 1975 khoảng 500.000 hồ sơ. Vào thời điểm cao nhất Hội H.O Thương phế binh và Cô nhi Quả phụ cũng chỉ nhận được 20.000 đơn xin trợ giúp gồm 15.000 TPB và 5.000 Quả phụ Tử sĩ! Và con số này càng ngày càng giảm đi vì tử vong. Cho đến năm nay còn khoảng trên 17.000 người, bao gồm cả danh sách 2167 TPB chưa bao giờ được hội trợ cấp do các linh mục thuộc Dòng Chúa Cứu Thế trao lại vào tháng 7, 2017 vừa qua.

Hiện còn rất đông TPB ở các tỉnh nhỏ ngoài miền Trung, họ không có phương tiện để theo dõi tin tức hầu gởi đơn về hội để xin được giúp đỡ. Mà nếu có biết địa chỉ hội thì cũng không có tiền để mua tem gởi thư. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều TPB đã tiêu hủy, đốt hoặc mất các chứng từ quân đội của mình nên không thể chứng minh tình trạng và hoàn cảnh để xin trợ giúp!”.

Đại nhạc hội Cám ơn anh kỳ 11, tính đến cuối tháng 9/2017, đã thu được $1.652.487 chưa trừ chi phí. Ngân khoản này cũng chỉ đủ giải quyết khoảng 60% hồ sơ hiện đang có, nên Hội H.O Thương phế binh và Cô nhi Quả phụ cần sự yểm trợ của các Cộng đồng người Việt khắp thế giới”, MC Nam Lộc nói.