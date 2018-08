Vinh danh cựu chiến binh thuộc Thế giới Tự do

Hôm thứ Bảy 18/08, Ủy ban “The Warriors’ Day Parade” đã phối hợp với Canadian National Exhibition tổ chức buổi diễn hành thường niên để bày tỏ lòng biết ơn những cựu quân nhân thuộc các quốc gia Đồng minh và các chiến binh Canada đã và đang chiến đấu vì lý tưởng Tự do.

Cuộc diễn hành lần đầu tiên được thực hiện vào năm 1921 để vinh danh các chiến sĩ đã phục vụ trong quân đội Canada trong trận Thế chiến lần thứ 1. Về sau, The Warriors’ Day Parade được mở rộng cho tất cả những người lính đã rời khỏi quân ngũ của các quốc gia thuộc Thế giới Tự do

Cuộc diễn hành lần thứ 97 (1921-2018), được đặt dưới sự chủ tọa của Phó toàn quyền tỉnh bang Ontario, bà Elizabeth Dowdeswell, đại diện Nữ hoàng Anh, Thứ trưởng Quốc phòng, trung tướng hồi hưu, Walt Natynczyk, mang một ý nghĩa đặc biệt: Kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến thứ Nhất.

Sau khi đơn vị quân nhạc Canada cử hành nghi thức khai mạc với phần trình tấu quốc ca Canada vào lúc 10 giờ 30 sáng, xuất phát từ công viên Gore, các đơn vị diễn hành đã lần lượt đều bước qua cổng Prince, theo dọc Princess St. và tan hàng ở khu trung tâm CNE.

Có mặt trong ngày cựu chiến binh còn có các cựu quân nhân Hoa Kỳ từng tham chiến ở Việt Nam, các cựu quân nhân: Đại Hàn, Trung Hoa Dân quốc và Hong Kong trước khi Hong Kong bị giao hoàn lại cho Trung Cộng. Theo thứ tự mẫu tự, Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH vùng Ontario, là đơn vị đi cuối cùng.

“Là một cựu nữ quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi tham dự cuộc diễn hành “The Warriors’ Day Parade” để giương cao lá Cờ Vàng Ba sọc đỏ, biểu tượng của chính thể Tự do Dân chủ mà chúng tôi đã từng phục vụ”, cựu chuẩn úy Lê Thị Ba, thuyền nhân tỵ nạn Cộng sản ở Thái Lan đã được định cư tại Canada, nói.

Cuộc diễn hành của những người từng có một thời cầm súng chiến đấu bảo vệ tổ quốc đã kết thúc vào lúc 1giờ trưa cùng ngày.

Hội chợ CNE sẽ bế mạc vào ngày thứ hai 03 tháng Chín. Chương trình phi diễn lần thứ 69 của không lực Canada và các quốc gia đồng minh sẽ kéo dài liên tục trong ba ngày (01/09-03/09), từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều.

Theo thông lệ đã có từ nhiều năm qua, trong ngày The Warriors’ Day Parade, các cựu quân nhân mặc quân phục, được sử dụng miễn phí các phương tiện chuyên chở công cộng trong vùng thủ phủ GTA.