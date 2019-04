Vĩnh biệt sư huynh Trần Văn Bửu

Tu sĩ dòng La- San Việt Nam, sư huynh Victor Nghi- Paul Trần Văn Bửu, 81 tuổi, người mang tình người của độc giả Thời Báo đến với những người cùng khổ ở miền Trung Việt Nam, đã vĩnh viễn ra đi lúc 11 giờ 30 phút ngày thứ hai 15 tháng 4 tại nhà hưu dưỡng La San Mai Thôn, Sài Gòn.

Trong suốt 10 năm qua, từ năm 2009 đến 2019, sư huynh Trần Văn Bửu là gạch nối giữa Quỹ Cộng đồng Thời Báo với nạn nhân thiên tai, đồng bào nghèo ở các vùng quê thuộc Quảng Trị, Huế.

Sư huynh Trần Văn Bửu, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1938, nhận áo dòng La San (La Salle) ngày 08 tháng 12 năm 1957, lúc 19 tuổi, và khấn hứa tu trọn đời vào ngày 06 tháng 07 năm 1964.

Sau biến cố tháng Tư năm 1975, Cộng sản Việt Nam trưng thu tất cả các trường La San, buộc các sư huynh của dòng tu này phải rời các cơ sở giáo dục đã được các vị dày công xây dựng và vun bồi trong hơn một thế kỷ, chỉ còn được lưu giữ nhà hưu dưỡng Mai Thôn ở Thanh Đa, Sài Gòn.

Frère Trần Văn Bửu, cựu học sinh Taberd Sài Gòn, được điều động sang Cam bốt dạy học vào năm 1962. Sau tháng Tư đen 1975, sư huynh Trần Văn Bửu sang Thái Lan tiếp tục phục vụ ngành sư phạm 10 năm, kế đó đến Pháp và sau cùng là New Caledonia.

Tận tâm với thiên chức giáo dục trẻ em nghèo, sau khi Hà Nội nới lỏng chính sách cai trị, với sự trợ giúp của cựu học sinh và mạnh thường quân, sư huynh Trần Văn Bửu trở lại Huế mở trường dạy may cắt cho phụ nữ nghèo ở nông thôn, lớp sửa xe gắn máy cho thanh thiếu niên không có điều kiện học văn hóa và các lớp học miễn phí trẻ em mồ côi, thiếu nhi dân tộc thiểu số ở Cam Lộ, Quảng Trị. Bên cạnh đó, sư huynh Trần Văn Bửu còn dành thời giờ dạy tiếng Anh và tiếng Pháp cho những sinh viên không có khả năng tài chánh trang trải học phí các lớp học sinh ngữ.

Người đồng hành với Quỹ Cộng đồng Thời Báo

Cuối tháng 10 năm 2009, sư huynh Trần Văn Bửu gửi điện thư đến Thời Báo mô tả thảm cảnh đồng bào miền Trung phải gánh chịu do trận bão Ketsana quét qua Đông Nam Á. Sau khi nhận được thư của frère Bửu, Quỹ Cộng đồng Thời Báo đã gửi tiền cứu trợ khẩn cấp đến đồng bào bị thiên tai.

Từ đó đến nay, qua Hội Từ thiện La San Huế, Quỹ Cộng đồng Thời Báo đã chuyển giao tặng dữ hiện kim của các nhà hảo tâm, độc giả Thời Báo đến đồng bào nghèo, nạn nhân thiên tai, đồng bào thiểu số ở các tỉnh: Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình.

Tuy tuổi cao, sư huynh Trần Văn Bửu, không quản ngại đường sá xa xôi, hiểm trở, lặn lội đến những vùng quê nghèo trao quà Tết cho đồng bào ở Ngọc Hồ (Huế), Cây Da (Quảng Trị), Cồn Hến (Huế), Kim Đôi (Huế), Khê Sanh (Quảng Trị), Cồn Sẽ (Quảng Bình), Mỹ Lộc (Quảng Trị), cứu trợ đồng bào bị thiên tai ở xã Tam Trang, Quảng Bình.

“Tôi đã nhận được hai số tiền là $6 000 Cad và $5 053 Cad chừng 221.160. 000 đồng VN (hai trăm hai mươi mốt triệu một trăm sáu chục nghìn đồng).

Với số tiền đó tôi đã mua gạo, mì gói và bánh tét, bánh chưng và đã phân phát cho 1 080 gia đình, mỗi gia đình được 1 bao gạo 10kg, 1 thùng mì tôm, 1 đòn bánh tét hoặc 1 cái bánh chưng có giá trị là 200 000đ tương đương 10 đô la.

Những nơi mà chúng tôi đã mang quà đến là: Ngọc Hồ (Huế), Cây Da (Quảng Trị), Cồn Hến (Huế), Kim Đôi (Huế), Khê Sanh (Quảng Trị), Cồn Sẽ (Quảng Bình) và Mỹ Lộc (Quảng Trị)”.

(Trích thư cố sư huynh Trần Văn Bửu gửi dịp Tết Quý Tỵ)

“Frere đã thực hiện được 4 chuyến đi phát quà Tết cho 330 gia đình nghèo tại những nơi sau đây: Lại Ân, Tân Lương (Quảng Trị), Nước Ngọt, Đá Bạc. Mỗi gia đình được một phần quà trị giá 165.000đ, chừng $10 Cad: 1 thùng mì gói, 1 đòn bánh tét, 1 lít dầu ăn, 1 gói bột ngọt và 1 gói bánh kẹo. Một lần nữa Frere xin thay mặt người dân nghèo xin hết lòng cám ơn Độc giả Thời Báo.

(Trích thư gửi cho Qũy Cộng đồng Thời Báo cuối năm 2016)

“Ở Quảng Trị thì đã phát quà cho Diên Sanh và Giáp Hậu được 110 gia đình và ở Xã Hải Vĩnh được 125 gia đình = 235 gia đình và thêm ở xã Hải Thành 65 gia đình nữa. Tất cả là Quảng trị được 300 gia đình. Ngày giáp Tết ở Huế phát tại Lại Ân cho 130 gia đình. Tổng cộng Huế + Quảng Trị là 430 gia đình mỗi gia đình được một phần quà giá trị 200.000đồng = 86 000 000 (hơn 86 triệu là số tiền của Quỹ Cộng đồng ủng hộ quà Tết cho Miền Trung. Xin chân thành cám ơn Quỹ Cộng đồng Thời Báo và Độc giả Thời Báo.

(Thư gửi cho Quỹ Cộng đồng Thời Báo năm 2017)

Sau khi xảy ra thảm họa Formosa, sư huynh Trần Văn Bửu gửi thư cho Quỹ Cộng đồng Thời Báo.

“Đã ba tháng rồi từ ngày những bờ biển Miền Trung trắng xóa vì cá chết nổi lênh bềnh từ những bờ biển Hà Tĩnh vào tới Vịnh Lăng Cô cho tới Đà Nẳng. Người ta đã vớt hàng trăm tấn cá chết rồi, những người dân làm nghề cá, từ mấy tháng nay, không làm được một đồng nào và bắt đầu đói…Xin Quỹ Cộng đồng Thời Báo giúp đỡ được chừng nào hay chừng đó. Xin chân thành cám ơn”.

“Cái địa điểm mà chúng tôi sẽ đến cứu giúp là cái làng Cồn Sẻ nằm ngay ở bờ biển Quảng Bình nơi mà chúng tôi có đến cứu trợ trong trận lụt vào năm 2011, nay thì họ đang đói vì cá đã chết hết, chẳng những không có cá mà ăn, mà còn không bán cá được vì người ta không mua. Những cái hình mà tôi gởi cho các anh chị là tại Quảng Bình đấy, trong đó có Cồn Sẻ và một vài nơi khác gần đó.

Đã có hàng 100 tấn cá chết mà người dân phải đem chôn thật sâu và thật cẩn thận dưới đất để tránh những hậu quả nguy hiểm trong những năm sau này.

Chúng tôi rất mong Quỹ Cộng đồng Thời Báo cứu đói những nạn nhân của thảm họa cá chết trong lúc này. Xin thành thật cám ơn các anh chị. Frere Bửu.”

Nhận được thư trên, Quỹ Cộng đồng Thời Báo đã gửi hiện kim cho sư huynh Trần Văn Bửu và thông qua linh mục Hoàng Anh Ngợi, cứu trợ người dân làng Cồn Sẻ.

Ngày 24/01 vừa qua, vị tu sĩ dòng La San, 81 tuổi, đã được chuyển vào bệnh viện Bình Dân để giải phẫu trực tràng. Đến lúc lâm bệnh, vào bệnh viện Bình Dân ở Sài Gòn, sư huynh Trần Văn Bửu vẫn còn trăn trở: “Tối qua frère không ngủ được là vì trong lòng nôn nao nỗi lo cho dân nghèo (gần 200 gia đình) ở các xã thượng nguồn Sông Hương không biết năm nay họ ăn tết ra sao! Ở đó họ nghèo lắm, năm nào frère cũng quyên góp quà tặng cho họ ăn tết. Mỗi gia đình được một đòn bánh tét, một cặp bánh chưng và bịch mứt gừng. Năm nay, giờ này frère vẫn còn ở đây thì không biết làm sao về kịp lo giúp cho họ”.

Vì học sinh nghèo hiếu học

Năm 2014, Frère Bửu gửi thư đến Thời Báo: “Đã nhiều năm các anh đã đại diện độc giả Thời Báo gởi tiền cứu trợ đồng bào Miền Trung, việc các anh làm là một việc từ thiện không ai phủ nhận được. Đồng bào nghèo đói thì phải cho họ ăn nhưng có một cái nghèo đói khác trầm trọng hơn nhiều là nghèo đói giáo dục, học vấn, kiến thức, tinh thần mà đòi hỏi một công việc về lâu về dài và kiên trì. Trong những vùng mà tôi đã đến cứu trợ tôi đã tận mắt thấy những cảnh đau lòng là con em bỏ học rất nhiều để vào trong Nam kiếm sống và tiền kiếm được cũng chỉ đủ sống qua ngày. Tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, tôi đã đứng ra tổ chức dạy hè trong một tháng rưởi cho 500 em học sinh từ lớp 6 tới lớp 12. Tôi kêu gọi một số sinh viên sư phạm hy sinh làm việc này. Năm này là năm thứ 5. Bây giờ tôi muốn xây một ngôi trường 3 lớp để có thể dạy cả năm. Chi phí là 25,000 đô la. Xin các anh giúp cho tôi một phần. Tôi xin hết lòng cám ơn các anh”.

Sau khi nhận được đề nghị của sư huynh Trần Văn Bửu, Quỹ Cộng đồng Thời Báo và Thời Báo Media đã tài trợ 25.000 Gia kim để xây cất trường học cho trẻ em nghéo ở làng Cây Da, Quảng Trị. Trường đã được khánh thành vào tháng 8 năm 2014.

Khi rời bệnh viện trở về Huế, sư huynh Trần Văn Bửu lại bị đột quỵ. Ngay sau khi nhận được tin này, Thời Báo đã chuyển về cho Frère Trần Văn Bửu 500 Gia kim để phụ giúp phần nào chi phí điều trị.

Ngày 30/03, sư huynh Trần Văn Bửu từ Huế vào Sài Gòn, sau 45 ngày tái giải phẫu do khối u trực tràng tái phát.

Ngày 14/04, sư huynh Trần Văn Bửu lâm vào tình trạng hôn mê. Ngày 15/04, người Thầy dòng La San đã được Chúa gọi về trong mùa Phục sinh.

Từ nay, 500 em học sinh hiếu học vùng quê Quảng Trị sẽ thiếu vắng vị sư huynh đã hết lòng tận tụy với sứ mạng Thụ Nhân trong hơn 60 năm qua và đồng bào nghèo miền Trung sẽ không còn nhìn thấy vị ân nhân luôn có mặt trong những hoàn cảnh ngặt nghèo.

Vĩnh biệt Frère Victor Trần Văn Bửu, người đã mang tấm lòng vàng của độc giả Thời Báo đến cho người cùng khổ ở quê nhà trong 10 năm qua.

Trong niềm thương tiếc vô vàn, Quỹ Cộng đồng Thời Báo xin thành kính chia buồn cùng Tỉnh dòng La San Việt Nam và tang quyến.

VPY