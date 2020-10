Vin Diesel phát hành đĩa đơn đầu tay

Tài tử của Fast&Furios cho biết việc ra mắt sản phẩm âm nhạc là lối thoát sáng tạo, giúp khán giả cảm nhận được tình yêu của anh dành cho nghệ thuật.

Vin Diesel đã giới thiệu đĩa đơn đầu tay của mình – Feel Like I Do – tại chương trình The Kelly Clarkson Show, trước khi bài hát chính thức được phát hành trên các nền tảng phát trực tuyến khác hôm 25/9.

Feel Like I Do thuộc thể loại nhạc pop pha trộn EDM. Tạp chí Variety đánh giá ca khúc có nhịp điệu nhẹ nhàng, vừa vặn với chất giọng và khả năng thể hiện của Vin Diesel. Người hâm mộ nam tài tử cũng tỏ ra hào hứng, tò mò trong lần đầu ra mắt đĩa đơn âm nhạc riêng của anh.

Vin Diesel cho biết anh vinh dự khi được ra mắt bài hát trên chương trình của Kelly Clarkson. Nam diễn viên thổ lộ anh ngưỡng mộ tài năng và tính cách của cô sau chiến thắng trong chương trình American Idol năm 2002.

Theo tạp chí Variety, Vin Diesel đáng lẽ đang có mặt trên phim trường để hoàn thành các cảnh quay trong phần tiếp theo của thương hiệu Fast & Furious. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, việc sản xuất phim bị chậm trễ, anh quyết định lấn sân sang âm nhạc. Vin Diesel bày tỏ việc anh ra đĩa đơn đầu tay là “một lối thoát sáng tạo khác, một cách khác để khán giả cảm nhận được trái tim mình”.

Vin Diesel nói thêm DJ và nhà sản xuất người Na Uy – Kygo là một trong những người đầu tiên đặt niềm tin vào anh. Đĩa đơn được phát hành dưới thương hiệu hãng thu âm của Kygo – Palm Tree Records và được sản xuất bởi Petey Martin.

Trước khi phát hành ca khúc, Vin Diesel viết trên Instagram: “Từ rất lâu rồi, tôi đã muốn mình sẽ phát hành sản phẩm âm nhạc. Và khi được bạn bè khuyến khích, tôi quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Cảm ơn những người bạn đã tin tưởng vào tôi. Tôi hy vọng sẽ làm các bạn tự hào”.

Vin Diesel sinh năm 1967, nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 sau vai diễn Save Private Ryan (1998). Vin Diesel hiện tại là cái tên bảo chứng thành công của hàng loạt siêu phẩm nổi tiếng như: Fast & Furious, Ridick, xXx, Guardians of the Galaxy, The Last Witch Hunter, The Pacifier, Find Me Guilty…