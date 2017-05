VIETNAMERICA trình chiếu tại Montréal

Cuốn phim VIETNAMERICA vừa ra mắt ở Montreal vào trưa thứ Bảy 29 tháng 4, tại rạp Theatre Outremont, số 1248 đường Bernard West.

Thành lập từ năm 2004, Hội Bảo Tồn Lịch Sử Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt (Vietnamese American Heritage Foundation, viết tắt là VAHF) do bà Nancy Bùi, tức ký giả Triều Giang làm Chủ tịch. Bà Thái Hà là một thành viên tích cực hoạt động trong hội và cũng là người tổ chức buổi chiếu phim VIETNAMERICA tại Montréal.

VIETNAMERICA là phim tài liệu nói về diễn tiến của cuộc chiến tranh Việt Nam, nguyên nhân Sài Gòn thất thủ năm 1975, dẫn đến cuộc di tản vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam. Cuốn phim là một tài liệu rất cần thiết cho thế hệ trẻ tìm hiểu về hành trình tìm tự do đầy máu và nước mắt của hơn một triệu người Việt bỏ nước ra đi và khoảng 400 ngàn người bỏ mạng trên rừng thiêng, nước độc. Đây còn là bằng chứng cụ thể giúp giải tỏa cái nhìn sai lệch của người Tây phương, giúp họ hiểu rõ hơn về chiến tranh Việt Nam và nguyên nhân vì sao người Việt bỏ nước ra đi. Sau 40 năm định cư ở xứ người, người Việt đã làm gì để sinh sống, lập nghiệp và đóng góp vào quê hương thứ hai.



MC chương trình là Huy Bùi và Nha sĩ Lê Đình Mai Trinh (Pháp ngữ). Bắt đầu chương trình là phần giới thiệu ba diễn giả, đại diện cho ba thế hệ: Cựu Đại Tá Nguyễn Thu Lương, Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, Hoa hậu Jenn Chung.

Hơn một nửa rạp là giới trẻ. Trong phần hỏi & đáp của đồng hương, nhiều câu hỏi được đưa ra từ các bạn trẻ như chúng con phải làm gì để giúp đở đất nước Việt Nam… Làm cách nào để giúp đở thế hệ trẻ trong nước… Mỗi lần nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng thì tụi con phải làm sao? Những câu hỏi này cho thấy các em đã bắt đầu hiểu và cảm thông về nguồn gốc của mình. Đây chính là mục đích của cuốn phim, là sự mong đợi của ban tổ chức. Hy vọng các em sẽ hiểu, yêu thương và đồng hành với lý tưởng của cha ông.

Nha sĩ Nguyễn Ngọc Nga, Hội Nha sĩ Montréal, một trong những nhà bảo trợ buổi chiếu phim cho biết cảm nghĩ sau khi xem phim: “Rất hay, tôi rất xúc động khi xem phim. Tôi may mắn không phải vượt biển tìm tự do. Từ nhỏ được ông bà và ba má kể lại ít nhiều về sự đau khổ của thuyền nhân. Và tôi cũng có dịp tìm hiểu thêm qua sách báo. Nhưng sau khi xem phim, nhìn những ngôi mộ không tên tuổi trên các trại tị nạn, tôi càng thấm thía và hiểu sâu hơn tội ác tày trời của Cộng Sản bán nước hại dân. Tôi hy vọng giới trẻ VN sinh ra và lớn lên ở hải ngoại nhìn thấy được tội ác không thể dung tha của CSVN. Mình mãi mãi vẫn là ngưòi VN, hãy cố gắng làm gì đó giúp đỡ đồng bào còn ở lại quê nhà, lật đổ chính quyền CSVN, đem lại hạnh phúc và no ấm cho dân lành.”

Anh Lê Hoàng Châu, thuyền nhân 1979, hiện là Tổng Thư Ký CĐNVQGVM, chân thành cám ơn Hội VAHF đã làm ra một công trình lịch sử quý giá cho hậu thế.

Em Phan Quỳnh Như, 30 tuổi, Dược sĩ, cho biết: “Em cảm thấy có rất nhiều người không muốn đối diện với quá khứ bởi vì rất đau thương. Chúng ta mất nước năm 1975 nhưng chí khí và niềm tin vào tự do cho đất nước mình vẫn còn trong mỗi người dân thì cuộc chiến này vẫn chưa chấm dứt.”



Cuối chương trình là phần tặng hoa và quà lưu niệm cho các nhà bảo trợ. Có 3 giải thưởng cho quan khách là hộp Uno IPTV của Thời Báo gởi tặng.

VIETNAMERICA chuẩn bị trong vòng 2 năm và tốn 3 năm dàn dựng, chi phí hơn 300,000 Mỹ kim. Cuốn phim đã gây nhiều tiếng vang trong hai năm qua tại 15 Đại hội Điện Ảnh Quốc tế và tại 15 thành phố ở Hoa Kỳ và Toronto. Một lần nữa, VIETNAMERICA lại thành công tại Montréal, được đồng hương và nhiều hội đoàn nhiệt tình ủng hộ.