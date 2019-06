Viết từ Saigon: “… THỌ THỌ BẤT TƯƠNG THÂN”

SGCN

Từ thời xa xưa, xã hội có câu “Nam nữ thọ thọ bất tương thân” nghĩa là trai gái không được cận kề nhau quá. Gần nhau như lửa gần rơm sớm muộn cũng cháy bùng. Những sự cháy bùng này chẳng mấy khi đưa đến kết quả tốt đẹp mà thường gây ra nhiều hệ lụy vô cùng rắc rối.

Bởi vậy nam nữ không nên suồng sã đụng chạm dù vô tình hay cố ý mà tốt hơn hết nên giữ một khoảng cách an toàn cho nó lành!

Chẳng những trai, gái xa lạ mà ngay cả ruột thịt hoặc họ hàng cũng không được gần gũi, chơi đùa thân mật với nhau quá. Các truyện xưa của Tàu, trong các gia đình khá giả, anh chị em ruột trong nhà tới tuổi dậy thì, đều tách ra các dãy chứ không được ở chung dãy phòng.

VN chịu ảnh hưởng của Tàu cũng thế, tuy không nặng nề bằng. Chuyện xưa kể một người đàn bà đã có gia đình nhưng chồng đi làm xa, khi bạn của chồng đến thăm hỏi thì bà giữ ý bằng cách không ra phòng ngoài tiếp khách, mà chỉ đứng ở nhà trong, qua tấm màn cửa, trả lời những câu hỏi của khách. Tuyệt đối không đối mặt chuyện trò với bạn của chồng khi vắng người trụ cột của gia đình. Điều đó cũng để tránh những tin đồn ác ý có thể làm mất thanh danh người phụ nữ và gây nghi ngờ nơi chồng đe dọa hạnh phúc gia đình.

Hành vi trêu ghẹo phụ nữ trước kia chỉ xem là chuyện nhỏ, dễ dàng bỏ qua vì lý do Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. Phụ nữ có xinh đẹp duyên dáng mới hãnh diện được người ta trêu hoa ghẹo nguyệt cho vui, chứ xấu thì ai mà chòng. Hà cớ quan trọng mà phải ỏm lên mới thật buồn cười!

Thế nhưng ngày nay, một phần ảnh hưởng văn minh Tây phương coi trọng vị thế người phụ nữ, phần vì tràn lan phim truyện đen tác động vào tâm trí con người dễ đưa đến làm bậy, dẫn đến nhiều vụ án xâm hại phụ nữ nặng nề chứ không đơn giản chỉ là trêu ghẹo nữa. Vì thế từ những vụ thoạt tiên tưởng chừng chỉ là đùa giỡn chơi chơi đã dẫn tới bao hậu quả nặng nề.

Trên báo chí ngày càng xuất hiện nhiều vụ làm hại phái nữ. Một vụ án hết sức phức tạp từ tết đến giờ chưa hết nóng là vụ án cô gái giao gà. Thiếu nữ đi giao gà sau đó bị bắt cóc, hãm hiếp rồi sát hại dã man, tới bây giờ qua bốn tháng vẫn chưa rõ thiếu nữ bị bắt cóc nhằm tống tiền gia đình hay chỉ hãm hại cô thiếu nữ xinh đẹp.

Những cử chỉ trước kia được coi là bình thường, nay đều dễ bị gán mang tà ý. Làm nghề dạy học, mấy ông thầy dạy tin học đứng cúi đầu hướng dẫn sử dụng bàn phím màn hình nhưng ráng giữ đừng chạm vào học sinh, nhất là thầy dạy môn thể dục thể thao, tránh đụng vào thân thể học trò. Tiêu biểu trường hợp này là một ông thầy dạy học viên là phụ nữ lái xe. Trong một tình cảnh phải thắng xe đột ngột, người phụ nữ cho rằng giáo viên chạm vào chân mình nên hôm sau đã kéo chồng tới đánh, đạp, tát. Mặc thầy giáo phân trần giải thích nhiều lần nhưng vẫn bị bắt quỳ, bị chửi bới thậm tệ rồi dẫn nhau ra cảnh sát. Cho dù sau đó gia đình chị học viên có đến xin lỗi nhưng giáo viên cũng đã bị hành hung đến mức vào bệnh viện và sự việc tung ra rộng rãi gây ảnh hưởng xấu đến công việc.

Dù sao phụ nữ hiện tại cũng đã ý thức được vị trí của mình, được xã hội bảo vệ và biết cách tự bảo vệ.

Mới đây ở miền Bắc, một phụ nữ cùng ba người con đi xe buýt thì bị một gã đàn ông trên xe sàm sỡ. Chẳng phải tay vừa, khi vừa dừng trạm, người phụ nữ liền xuống xe túm chặt áo gã rồi chửi bới, đánh cho một trận tơi bời trước sự tán thưởng của nhiều người chung quanh. Cảnh sát đã có mặt đưa hai bên về đồn. Chưa biết giải quyết thế nào nhưng gã đàn ông thì đã bị bêu mặt đầy trên mạng rồi.

Theo luật hôn nhân gia đình thì nam phải đủ 20 tuổi, nữ đủ 18 tuổi mới được kết hôn. Thế nhưng ngày nay qua sách vở, phim ảnh và nhất là qua internet, trẻ em tiếp cận với sex nhanh hơn, gần hơn, cộng thêm dinh dưỡng đầy đủ nên dậy thì sớm, sớm bị dụ dỗ, bồ bịch và yêu nhau cũng rất sớm. Rồi có bầu sinh con sớm từ độ tuổi 15, có khi 13 khi cơ thể còn chưa phát triển hết, khi còn đang là học sinh dưới mái trường trung học ăn chưa no lo chưa tới.

Nạn tảo hôn phổ biến ở vùng núi phía Bắc. Đồng bằng không có nạn này nhưng lại nhiều trường hợp sa vào yêu sớm.

Có chàng ra tòa khai do “đối phương” nhìn bề ngoài phổng phao, lại khai gian tuổi nên bị… lầm là gái trưởng thành.

Nhiều chàng trai mù mờ luật pháp, cứ tưởng chỉ cần hai bên yêu nhau thắm thiết là đủ. Ở Quảng Bình, anh tài xế làm lễ cưới với cô vợ sau đó mang thai khi chưa đủ 16 tuổi. Đã có một, hai mặt con nhưng khi cơm không lành, canh không ngọt, người vợ và gia đình vợ thưa người chồng con rể ra tòa vì tội “hai đứa nó ăn ở với nhau lúc con nhỏ mới có 15 tuổi”. Anh tài xế khai khi yêu cô ấy nói học lớp 9 nhưng ở lại lớp hai năm tức 17 tuổi. Nào ngờ đám cưới xong, xem giấy tờ mới biết vợ học đúng tuổi thì sự đã rồi. Dù không chủ ý nhưng anh chàng vẫn bị khép tội hiếp dâm trẻ em, lãnh án tù hai năm. Cô vợ bế con ra tòa cho chồng nhìn mặt đỡ nhớ con nhưng không hẹn sẽ chờ đến ngày chồng được trở về. May là xét lý do bị cáo có cha mẹ đau ốm, gia đình nghèo, con còn nhỏ, nên được giảm xuống còn chín tháng tù.

Cũng có phần bất công cho các thanh niên khi một anh công nhân cặp với đồng nghiệp. Để được nhận vào làm trong xí nghiệp, cô đồng nghiệp chưa tới 16 này đã làm giấy tờ giả khai gian tuổi thành 22. Giấy tờ chứng thực đầy đủ mới yên tâm chơi tiếp ai ngờ lòi ra “nó” vẫn còn trẻ con. Đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ nhưng anh công nhân vẫn lãnh án thấp nhất là ba năm tù.

Mới đầu tháng này, một học sinh lớp 10 làm cô bạn có bầu. Bà mẹ bất đắc dĩ nghỉ học sinh con nhưng may mắn là ông bố trẻ dưới 16 tuổi nên không bị truy tố tội hình sự. Bên đàng trai chuộc lỗi bằng cách sốt sắng xin phép đàng gái để đón mẹ con cô bé về chăm sóc. Nếu không, ầm ĩ lên thì chính cậu bé cũng xấu hổ, nghỉ học, trở nên lông bông khi không thể làm việc kiếm tiền ở độ tuổi đó. Một trường hợp khác ở Thanh Xuân (Hà Nội) xui hơn vì cô mới 13 nhưng cậu đã đủ 16 tuổi nên cậu bị khởi tố, đối mặt với tội Hiếp dâm trẻ em, ngồi đếm lịch ít nhất cũng vài năm.

Liên tục gần đây, nhiều các vụ án xảy ra khiến hàng loạt các thanh thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ phải vướng vòng lao lý vì yêu… nhằm trẻ em. Sự việc vỡ lở các cô cậu này mất hết tương lai. Thậm chí chữa cháy bằng cách một đám cưới được tổ chức vội vàng thì anh chàng vẫn không thoát cảnh tù tội.

Mấy hôm nay có tin tại bệnh viện huyện Quỳnh Nhai – Sơn La, một kỹ thuật viên lợi dụng chụp X quang phổi để hại đời bé gái 13 tuổi trong lúc bà nội ngồi ngay ngoài cửa phòng chụp. Sợ quá, phụ huynh đưa con đi khám bệnh, ngay cả vào bệnh viện theo con sát rạt mà vẫn không an toàn. Hở ra là nguy hiểm liền lập tức.

Người xưa cẩn thận quả là đúng tới mức khi thầy thuốc cầm tay bắt mạch chẩn bệnh bệnh nhân là cung phi hay tiểu thư nhà quan đều phải qua tấm màn!

Bởi thế có những bậc cha mẹ theo sát con gái. Đi học trong trường, đi học thêm, đi dã ngoại, đi sinh nhật bạn bè… đều được cha mẹ đích thân chở xe đi, về đến nơi, đến chốn không rời một bước. Chưa kể con ăn tiệc ở nhà hàng thì cha mẹ cũng ngồi ăn ở bàn gần đó để dễ quan sát trông chừng. Cho đến khi con gái đi lấy chồng mới thở phào xong trách nhiệm với cái hũ mắm đó.

Bà Quyên than với bạn: “Tụi trẻ bây giờ cũng rành luật ghê. Con gái tôi với thằng nọ mê nhau lắm nhưng con gái còn đang đi học, tôi nói ráng xong phổ thông, rồi học xong trung cấp đầu bếp cho có cái nghề lận lưng. Nó lặng thinh không nói chi hết. Đùng một cái, mới ăn sinh nhật 18 bữa trước, bữa sau nó cuốn gói theo thằng nớ đi mất tiêu. Nghe đồn tụi nó mướn nhà ở chung bên Thủ Đức nhưng tôi đâu có đi thưa được vì con nhỏ qua tuổi vị thành niên rồi”.

Bà Huy ở Bình Dương thì bạo tay hơn. Không thể ngăn cản con gái 17 yêu và sống như vợ chồng với một thanh niên ngoài 20 tuổi, bà bỏ ra năm triệu thuê nhóm côn đồ đánh dằn mặt tên bạn trai. Nhận trước nửa tiền, không ngờ nhóm đánh thuê quá tay, nạn nhân tử vong khiến bà Huy liên lụy nặng.

Trước đây, người lớn (kể cả nam lẫn nữ) có những hành động âu yếm trẻ nhỏ, quen hay lạ, đều là chuyện thường. Nhưng gần đây những cử chỉ như vậy không được thừa nhận nữa, thậm chí sờ đầu cũng tính là phạm luật.

Nhiều vụ ấu dâm từ nặng tới nhẹ khi bị phát giác đều khiến dư luận phẫn nộ

Chuyện nựng nịu, âu yếm trẻ nhỏ được các bậc phụ huynh luôn cảnh giác. Thấy em bé xinh xắn, dễ thương mà nam giới đến làm quen, cưng nựng dễ bị tri hô, đánh hội đồng hoặc thưa gởi tới nơi tới chốn. Ngày xưa giao du quá đà với thiếu nữ vị thành niên rất dễ vác chiếu hầu tòa. Nhưng nay không cần đi xa hơn mà chỉ đụng chạm cũng đã dễ dàng ra tòa rồi.

Phía phụ huynh cảnh giác thì về phía người lạ cũng phải đề phòng. Thời buổi manh động này đễ bị đòn chưa kể bị đánh hôi. Ra đường nhắm mắt làm ngơ. Thấy đứa trẻ vấp té, trẻ lạc đường đứng khóc, trẻ bị bắt nạt, trẻ bị dụ đỗ, trẻ bỏ nhà đi lang thang… động lòng từ tâm tiến đến hỏi thăm, giúp đỡ… đôi khi lại có tác động ngược lại. Dễ bị tố cáo là ấu dâm, lạm dụng tình dục trẻ em…

Thời buổi tân tiến té ra lại phải quay lại “thọ thọ bất tương thân” cho nó an toàn.

