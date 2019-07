Viết từ Saigon: CHỈ LÀ VUI

SGCN

Giới trẻ ưa thích sự liều lĩnh, bốc đồng. Thế nhưng liều lĩnh quá thì không có cơ hội, cũng không dám làm. Kiếm những trò trêu ghẹo, giải trí vui vui nho nhỏ xem chừng vừa sức, dễ chơi hơn!

Tuy nhiên những trò tưởng chừng vui là chính của giới trẻ lắm khi bị lên án vì quá đà và không phù hợp.

Ví như phong trào “free hug” cách đây mấy năm bắt đầu xuất hiện từ Úc, lan ra các nước Âu Mỹ rồi về tới VN. Ôm hôn nhau là cách thể hiện tình cảm, là một cử chỉ xã giao ở các nước Tây phương nhưng ở Á Đông khi vẫn còn nhiều tỵ hiềm nam nữ thì free hug đột ngột giữa chốn đông đúc và chưa được sự đồng ý của người kia, thường bị coi là hành động khiếm nhã. Việc này được người khơi mào chống chế là “Vui là chính”. Bởi vì thay vì người cho free hug đứng yên một chỗ đợi sẵn sàng cho một cái ôm ấm áp những người tiến đến, thì đằng này rình rập nhào tới ôm chầm người ta, thậm chí lợi dụng cơ hội hôn lén chớp nhoáng.

First Kiss cũng vậy. Từ một đoạn clip của đạo diễn Tatia Plleva quay lại cảnh hôn nhau của mười cặp không phân biệt tuổi tác, giới tính… nhằm đề cao tình yêu giữa con người với nhau. Sau đó biến thành Kiss Cam xuất phát từ Mỹ và Canada hôn trộm người đi đường. Về tới VN, dân SÀI GÒN la ó vì lố quá.

Trò Dội nước đá (Ice Bucket Challenge) nhen nhóm đã tắt ngay vì người VN không thích hợp với những trò đùa có vẻ hơi… mạnh. Đổ một xô nước đá lạnh ngắt không thích tí nào. Nhè nhẹ thôi.

Cac phong trào này nhanh chóng xẹp xuống nhường chỗ cho những trò vui khác hiền lành hơn. Đó là khoe dáng đẹp. Vòng tay qua lưng chạm rốn hay để lọt quả chanh vào hõm xương quai xanh. Tuy nhiên trò này không được hưởng ứng lắm vì chỉ giới hạn khoe dáng nơi các cô gái mảnh mai, dĩ nhiên không phải ai cũng đủ gày gò để vòng tay chạm rốn nên lại khiến các chị em khổ tâm vì phần lớn các cô gái tự ti vẻ ngoài của mình, lo ép cân xuống ký bất cứ giá nào.

Một số trò đùa, trò chơi giải trí của ngoại quốc cũng du nhập vào VN với tiêu chí vui là chính.

Chiếu trên màn ảnh nhỏ, chương trình truyền hình thực tế Nữ hoàng quyến rũ có những hình ảnh hở hang. Trong thử thách chụp hình bikini, diễn viên, ca sĩ Nhật Bản Natsumi Hirajima đã thị phạm các thí sinh tạo dáng trước ống kính. Chương trình phát sóng vào khung giờ vàng đồng nghĩa với việc có nhiều loại người xem, kể cả trẻ em. Để làm nổi bật tiêu chí của chương trình là quyến rũ thì những tư thế khoe dáng lăn lê bò toài của khách mời cũng như các thí sinh bị cho là khêu gợi quá đà.

Đây không phải chương trình duy nhất bị phản đối vì hình ảnh nhạy cảm. Chương trình hẹn hò Ngôi sao tình yêu trở thành chủ đề cho dư luận ào ào chỉ trích khi nhân vật nữ ăn mặc quá hở hang trên sóng truyền hình. Không những thế, khi thực hiện câu hỏi thử thách của chương trình, người chơi nam còn thoải mái tựa vào người nhân vật nữ như đôi tình nhân trước mặt khán giả màn ảnh nhỏ, diễn cảnh âu yếm như chỉ có hai đứa mình ở chốn riêng tư.

Trước đó, Date & Kiss hay Dare Pong Hẹn và Hôn (dựa theo nội dung của MBC Holding Japan) từng gây tranh cãi dữ dội vì quá nhiều cảnh nhạy cảm khiêu khích khiến khán giả quá sức “nóng mắt”.

Trong show hẹn hò này, hai người chơi lần đầu gặp nhau nhưng thay vì trò chuyện để ìm hiểu tâm tính của nhau, ban tổ chức đã quyết định cho hai chàng trai hôn cô gái và cô ta sẽ chọn anh chàng có nụ hôn mà mình thích nhất để hẹn hò.

Cảnh hôn nhau nóng bỏng được quay cận cảnh một cách nhức mắt và được giải thích là theo hướng phương Tây hiện đại. Làn sóng phản đối mạnh mẽ đến mức nhà sản xuất phải thông báo ngừng phát sóng ngay sau hai tập đầu tiên.

Trước đây trò chơi Dare Pong cũng từng nhận về rất nhiều la lối như vậy rồi. Những thử thách đặt ra cho người chơi quá bạo như cởi áo đối thủ bằng răng, liếm chân, ăn sushi trên người… là những trò chơi xa lạ với dân Việt.

Thật ra, Dare Pong lấy cảm hứng từ trò Beer Pong (thử thách uống bia phổ biến trong các bữa tiệc nước ngoài), người chơi có quyền chọn lựa dare (thử thách) hoặc uống (thức uống có cồn) và những người tham dự nếu không có đủ mạnh mẽ để thức hiện các yêu cầu táo bạo thì chọn lựa uống thôi.

Hẳn là ở các nước phương Tây, đây là trò chơi mang tới nhiều thách thức vui vẻ, hài hước nhưng ở VN, không quen với việc bày tỏ tình cảm bằng những tình huống có phần sex, thì những trò vui này quá xốn mắt với số đông.

Cách đây nhiều năm chương trình truyền hình thực tế Người giấu mặt, phiên bản gốc là Big brother, khi lên sóng truyền hình đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Một trong số đó là màn thí sinh cởi y phục để giảm bớt cân nặng. Khán giả ngạc nhiên khi thấy các cô gái thậm chí cởi cả đồ lót để khi đứng trên bàn cân, may ra có thể bớt đi được mấy chục gram chăng. Dù thí sinh đã dùng tay che ngực và những cảnh quay cũng được làm mờ, nhưng rõ ràng ở một xứ Á châu vẫn còn mang nặng phong tục cổ truyền thì những hình ảnh này vẫn quá gợi dục, nhất là khi được phát sóng trên kênh truyền hình cho bàn dân thiên hạ nam phụ lão ấu cùng xem.

Các games show kiểu này nhan nhản trên TV khiến dần dần người ta thấy cũng quen mắt, nhất là giời trẻ, tỏ ra rất chi háo hức khi lãnh vực cấm kỵ úp úp mở mở này, thường xuất hiện ở nước ngoài bỗng dưng nhảy vào trong nước, được chiếu công khai trong khi các bậc phụ huynh la ó. Thì ai muốn xem cứ xem, ai không muốn xem, tắt đi hay chuyển kênh khác, có bắt buộc coi đâu mà làm dữ vậy!

Riêng lũ trẻ đang lớn không ngần ngại ảnh hưởng.

Trường trung học Thực hành Sư phạm Cần Thơ từng có trò chơi Chuyền thẻ bằng mặt.

Các học sinh tham dự rất hào hứng. Cách chơi là hai học sinh khác giới đặt một tấm thẻ có hình dạng giống như thẻ ATM lên môi rồi nằm xuống đất ôm nhau, giữ chặt tấm thẻ lăn một vòng rồi chuyền cho người khác. Đội nào chuyền nhanh nhất sẽ là đội thắng cuộc.

Quan điểm giáo dục ở đây có vẻ đối nghịch nhau vì trong lúc phụ huynh hốt hoảng thì hiệu trưởng trường đại học Cần Thơ nhận xét trò chơi này xuất phát từ Nhật, được Đoàn Thanh niên cho phép áp dụng như một trò chơi lớn và không phản cảm như nhiều người nghĩ.

Các bậc cha mẹ tá hỏa trước cảnh nam nữ ôm nhau gần gụi quá đỗi như vậy. Nhìn mà thấy lo sợ cho cái “hũ mắm” nhà mình!

Quả lo lắng kiểu này không thừa chút nào vì giữa lũ học sinh lâu nay vẫn ồn ào các vụ bồ bịch ghen tuông, chia phe nhóm cãi nhau, đánh nhau tung clip lên mạng. Gần đây là mấy vụ nữ sinh có bầu sinh con khiến người lớn thở dài xót xa.

Mở các trang tin tức ra xem. Cách đây không lâu, vụ việc đôi nam nữ thản nhiên làm “chuyện người lớn” trong rạp chiếu phim ở Hà Nội hay quán trà sữa tại Thái Nguyên khiến những người xung quanh thấy “chướng tai gai mắt”.

Chắc tại giá vào nhà nghỉ cũng rẻ thôi. Thế nhưng vào nhà nghỉ lỡ… có ai quen nhìn thấy cũng phiền nên cứ nhân thể âu yếm ngay chốn công cộng, công viên, quán cà phê, quán trà sữa… hay dẫn nhau về ký túc xá càng tiện hơn. Ở tuổi sinh viên tự do hơn học sinh nên các cô cậu tha hồ vui tới bến.

Những hình ảnh và clip cảnh này xuất hiện nhan nhản trên mạng. Tức là các diễn viên chính trong phim mặc kệ ai dòm ngó, miễn vui với nhau là được. Cách sống thoáng của Tây phương được bê vào VN âu yếm nhau nơi công cộng có thể chấp nhận ở các quốc gia phương Tây nhưng lại không thể chấp nhận ở Việt Nam.

Không dính dáng tới chuyện nam nữ thì còn một trò “vui” là ném đá xe.

Buổi tối rảnh rang, đám trẻ ra ven đường ngồi chơi hóng gió, nhân thể lấy việc ném đá vào xe cộ chay ngang qua trên quốc lộ làm thú tiêu khiển.

Ba học sinh cấp hai tại Buôn Ma Thuột (Đak Lak) rủ nhau ra đường chơi rồi ném đá xe đò chạy ngang. Ba thiếu niên đứng trên con lươn cầm gạch, đá ném khiến ô kính số 1 bên trái bị vỡ. Đến thời điểm bị bắt, nhóm đã dùng gạch đá ném vào ba xe đò.

Nếu có hơi men càng bốc đồng. Ở Lâm Đồng, hai thanh niên khai sau khi đi nhậu với bạn, cả hai ra quốc lộ 20 nhặt gạch, đá ném vào các xe đang chạy để giải trí. Hai thanh niên này khai thêm, ngoài ba xe đò bị ném bể kính ở huyện Di Linh, sau đó còn đến xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) ném đá vào hai xe khác.

Có nhiều lý do để ném đá vào xe đang chạy.

Tại Kontum, một thanh niên chạy xe máy. Trên đường đi, thấy nhiều xe hơi chạy hướng ngược lại bật đèn pha gây lóa mắt nên anh ta bực tức, bèn nhặt đá ven đường, bỏ vào giỏ xe máy để gặp xe bật đèn pha thì ném vào. Trước đó, thanh niên ta còn ném đá vào một taxi và một xe đò khác. Mảnh kính vỡ vụn làm tài xế và một hành khách khác bị thương.

Không những chỉ đứng một chỗ ném đá xe chạy qua mà bọn thanh niên còn chạy xe máy rượt theo để ném. Tại Daklak, nhóm thanh niên sáu người đi trên ba xe máy chạy lạng lách rồi ném đá vào làm vỡ kính xe hơi. Sợ bị nhận dạng nên ở Dak Nông, ba tên bịt khẩu trang ném đá làm xe hơi bị vỡ năm tấm kính chắn gió phía trước và bên hông xe.

Ném đá vào xe đò không chỉ không chỉ làm vỡ kính gây thiệt hại vật chất mà còn gây thương tích cho người, nhất là xe đò chở hàng mấy chục khách.

Tại Bắc Giang, chiếc xe đò đang đi bất ngờ có người đứng hai bên đường ném đá. Chưa dừng lại, họ tiếp tục chạy xe máy đuổi theo khoảng để tiếp tục ném đá không buông tha… Vào lúc đó, trên xe có hơn hai mươi hành khách. Vụ này đã khiến nhiều người bị thương phải đưa vào viên cấp cứu. Trong đó, có nạn nhân bị mù một mắt, chiếc xe đò bị hư hỏng nặng.

Hành động ném đá vào xe chạy trên quốc lộ diễn ra từ lâu mà vẫn không cách nào dẹp được.

Truy ra thì chỉ là “vui” thôi mà!

