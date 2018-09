Viễn ảnh của xe tự động lái

Huy Lâm

Dạo gần đây người ta thấy báo chí ít nhắc tới loại xe tự động lái mà cách đây không lâu đã từng gây ồn ào một thuở. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là những công cuộc thí nghiệm loại kỹ thuật mới này bỗng dưng bị ngưng lại mà trên thực tế, ở đằng sau hậu trường, nhiều công ty và phòng thí nghiệm vẫn đang ráo riết trong giai đoạn hoàn chỉnh nó để nay mai có thể đưa vào thị trường sử dụng.

Một nhà báo Mỹ mới đây đã thử tìm tới công ty Waymo, là một nhánh tách ra từ công ty mẹ Google, để tìm hiểu và chạy thử. Nhà báo mô tả chiếc xe chạy rất êm, xuyên qua nhiều con phố với những khúc giao điểm mà không gặp trở ngại nào. Chiếc xe biết quẹo phải quẹo trái rất đúng luật; khi cần chạy chậm thì tự động biết chậm lại, và ngừng hẳn khi thấy có người qua đường. Sau chuyến đi thử đó, lúc bước ra khỏi xe, nhà báo có cảm tưởng chiếc xe chạy quá hoàn hảo, thậm chí còn làm cho người ngồi trong xe có cảm giác thoải mái hơn so với người thật lái nữa là đằng khác.

Vậy phải chăng đã đến lúc chúng ta nên bắt đầu nghĩ về tương lai đường phố nước Mỹ sẽ ra sao một khi những chiếc xe tự động lái này ngày ngày giúp đưa hàng triệu triệu người Mỹ tới sở làm, tới trường học, hoặc tới bất cứ nơi nào cần cho công việc của họ.

Kể từ khi chiếc xe hơi đầu tiên do ông Karl Benz chế tạo vào cuối thế kỷ thứ 19 đến nay đã là 130 năm. Một điều hiển nhiên là về kỹ thuật đã có những bước tiến bộ rất xa, nhưng về hình dáng bề ngoài nói chung không có thay đổi bao nhiêu. Tuy nhiên, đây là một hành trình rất dài với rất nhiều sự hy sinh và phung phí của con người, kể cả mạng sống của nhiều người.

Kể từ khi chiếc xe hơi đầu tiên ra đời năm nào cũng có người chết vì xe. Người ta phỏng chừng hiện tại có khoảng 1.2 triệu người chết mỗi năm do tai nạn xe trên khắp thế giới. Riêng tại nước Mỹ có hơn 30,000 người chết vì xe hơi, và chính nó là nguyên do gây chết người hàng đầu đối với những người dưới 30 tuổi. Vì vậy, kỹ thuật xe tự động lái có thể giải quyết được vấn đề này là vì chiếc xe tự động không bị mất tập trung, không bị mệt, không buồn ngủ và không lái xe trong khi… say rượu. Nó chỉ biết cần cù làm việc để đưa người ta đi từ điểm này tới điểm kia. Đúng giờ và chính xác.

Nhưng chiếc xe chiếm khá nhiều chỗ trong thành phố. Trước thập niên 1920, hầu hết cư dân sống ở thành thị sử dụng phương tiện chuyên chở công cộng để đi làm. Ngày nay, tám trong 10 người Mỹ là lái xe đi làm, và chỉ có khoảng 5 phần trăm là còn dùng phương tiện di chuyển công cộng. Mà hầu hết những người lái xe là đi một mình, mặc dù cả chiếc hộp sắt to lớn đó được thiết kế để chở được cả một gia đình cỡ trung bình. Trong cái khoảng không gian bị một chiếc xe hơi tiêu biểu với chỉ duy nhất một người lái chiếm chỗ trên xa lộ tính ra tương đương bằng một toa xe điện ngầm có thể chở được 25 người.

Thêm một điều nữa là người Mỹ đầu tư quá phung phí vào chiếc xe: trung bình một người Mỹ chi nhiều chục ngàn Mỹ kim cho chiếc xe hơi – nhiều hơn bất cứ loại tài sản nào ngoài căn nhà – nhưng lại để chiếc máy đó đứng im không làm gì hết với 95 phần trăm cuộc đời của nó. Chiếc xe không chạy có nghĩa là nó cần một chỗ đậu, và do đó cũng có nghĩa là cái diện tích đó trở thành miếng đất chết. Tại những thành phố như Philadelphia và Seattle, nơi mà giá trị đất đai thuộc loại cao nhất nước Mỹ, trung bình mỗi gia đình có tới bốn chỗ đậu xe và những diện tích này được đổ xi măng sạch sẽ chỉ cho mỗi một việc là để đậu xe thật là uổng phí.

Trung bình một người lớn ở Mỹ có hơn một chiếc xe, có người có tới hai hay ba chiếc: một chiếc để đi làm, một chiếc đi chơi, còn chiếc thứ ba làm sơ cua trong trường hợp một trong hai chiếc kia bị hư không sử dụng được. Khi chiếc xe đầu tiên được phát minh là giúp cho nhân loại có được một phương tiện di chuyển nhanh hơn, tiện lợi hơn, nhưng rồi dần dà nó còn là một vật trang trí đi ngược lại mục đích ban đầu.

Có người như ông Lawrence Burns, cựu giám đốc của công ty GM, đưa ra một viễn ảnh cho rằng mối quan hệ giữa chiếc xe tương lai và người tiêu thụ sẽ có một thay đổi khá tốt đẹp. Thay vì mua xe rồi đem đậu nó trong garage, nhiều người lái xe trong tương lai sẽ chọn gia nhập làm hội viên của những công ty cung cấp dịch vụ xài chung xe (tựa như dịch vụ taxi hay Uber, nhưng giá rẻ mà lại là xe chạy điện và không cần người lái). Từ hơn 100 năm qua, các công ty xe chỉ chế tạo ra những cỗ máy với tâm điểm là người lái. Nhưng nay với loại xe tự động lái sẽ được thiết kế nhắm vào hành khách – cũng là người tiêu thụ – và điều này có nghĩa là những chiếc xe tương lai đó không còn là “xe” như ta thường biết tới. Hãy tưởng tượng đó là một tiệm cà phê di chuyển trên bốn bánh xe đang đưa ta tới một văn phòng bác sĩ theo giờ hẹn. Hay đó là một chiếc giường thật thoải mái đang đưa ta tới một nhà người quen để dự tiệc tùng. Hoặc đó là một cửa tiệm Amazon đang chở những món hàng cần thiết chạy khắp phố, rồi dừng lại trước một địa chỉ nào đó để chuyển món hàng đó cho khách mua.

Cũng theo ông Burns, nếu ta nghĩ rằng chiếc xe tự động lái đó cũng không hơn gì một chiếc xe bình thường ngoại trừ là không cần đến người lái thì thật sự ta chưa nhìn thấy hết toàn thể viễn ảnh. Những chiếc xe tương lai sẽ được thiết kế có thêm nhiều tiện nghi khác nữa. Và điều này có nghĩa là chúng được sử dụng vượt khỏi giới hạn của phương tiện di chuyển thông thường mà còn bước vào lãnh vực của bán lẻ, thương mại, và thậm chí ta có thể tưởng tượng thêm đây là nơi mà ta sẽ sống một phần thời gian trong ngày. Nếu là một người sống ở vùng ngoại ô xa thì việc đi làm mỗi ngày có thể mất tới một hai tiếng lái xe, nhưng không sao vì trong tương lai đoạn đường sẽ ngắn đi rất nhiều là vì trong cái khoảng không gian của chiếc xe tương lai, người ngồi trong xe có thể giết thì giờ bằng cách coi tivi hay một cuốn phim trên Netflix, đọc email, và lên mạng, thay vì phải ngồi giữ tay lái như hiện nay.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có cái nhìn lạc quan như ông Burns. Một số người hoài nghi thì nói rằng hãy chờ xem đã: nó có thể là điều hay nhưng cũng có thể rất xấu. Vì nếu những chiếc xe tự động lái quả thật hữu dụng như những người ủng hộ chúng nói thì tất cả mọi người sẽ muốn có một chiếc – mỗi gia đình, mỗi công ty xe, mỗi cửa tiệm bán lẻ và mỗi thành phố đều muốn có không chỉ một mà nhiều chiếc để đi làm công việc cho họ. Nếu không có sự chuẩn bị đúng mức, không có những kế hoạch đô thị kịp thời thì đường phố sẽ tắc nghẽn vì xe, mọi con đường trong thành phố sẽ bị kẹt cứng và buộc chính quyền địa phương lại phải xây thêm đường để phục vụ cho cái sự mê xe của người dân.

Nói chung, những chiếc xe tự lái trong tương lai có tiềm năng cải tiến kỹ thuật giao thông hiện nay trong nhiều phương diện, mở mang vùng ngoại ô, và tạo ra những cơ hội kinh tế mới cho nhiều ngành kỹ nghệ khác nhau, từ nhà hàng cho đến khách sạn. Tuy nhiên, chúng cũng có thể thay đổi tích cách của các thành phố theo chiều hướng xấu, làm nghẹt đường với những xe và xe gây ảnh hưởng không tốt tới cuộc sống của nhiều triệu người dân sống ở ngoại ô.

Có người còn lo ngại hậu quả của kỹ thuật xe tự động lái có thể rơi vào trường hợp của hệ thống xa lộ ở Mỹ.

Trong khoảng hơn hai thập niên từ 1950 đến 1970, người ta cho xây dựng 48,000 dặm xa lộ để nối liền từ đông sang tây và từ bắc xuống nam khắp nước Mỹ. Hệ thống hạ tầng cơ sở này đã giúp kích thích việc thương mại liên bang, các vùng ngoại ô xuất hiện khắp nơi, và tạo dựng một thời kỳ với những chuyến du lịch bằng xe của mọi gia đình. Tuy nhiên, việc xây dựng xa lộ ở thành thị – như tại New York và Los Angeles – đã cắt nát nhiều khu xóm, các hệ thống di chuyển công cộng và xe điện bị phá bỏ có hệ thống.

Hệ thống xa lộ là một công cụ với khả năng kết nối cũng như chia cách con người. Xe tự động không chỉ là xe, chúng chính là một thứ hạ tầng cơ sở mới. Nếu người ta muốn tránh đi vào con đường sai lầm cũ thì các thành phố bắt buộc phải có kế hoạch sử dụng những chiếc xe tự động này cách nào để phục vụ người dân được hiệu quả hơn.

Sự xuất hiện của xe tự động lái sắp tới đây được ví tựa như sự xuất hiện của chiếc điện thoại thông minh sẽ làm thay đổi sâu xa lên cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, cho đến nay, phần đông chúng ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nhập cuộc chơi mới.

Huy Lâm