Vì sao đường ống dẫn dầu và khí đốt ở Canada bị chống đối?

Canada đang bước vào tuần thứ ba của các cuộc biểu tình và phong tỏa về việc xây dựng dự án mở rộng đường ống Coastal GasLink trị giá 6,6 tỷ USD ở Bắc British Columbia. Vấn đề gây chia rẽ đã làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trên khắp Canada về những gì nên làm để giải quyết tình hình.

Thiết lập đường ống dẫn dầu và khí đốt thiên nhiên ở Canada là một loại doanh nghiệp quy mô và phức tạp. Đó cũng là một nguồn gây tranh luận và chống đối dữ dội từ những người chủ trương bảo vệ môi trường. Họ muốn Canada tập trung đầu tư vào việc khai thác năng lượng tái tạo thay vì nhiên liệu hóa thạch.

Thêm vào đó là sự chống đối từ các bộ lạc thổ dân (First Nations) do đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên xuyên qua vùng lãnh thổ truyền thống thuộc quyền sở hữu tự trị của họ vì trong lịch sử, họ chưa hề ký kết chuyển nhượng đất cho chính quyền Canada.

Khi bật đèn xanh chấp thuận dự án thiết lập đường ống dẫn dầu TMX (Trans Mountain Pipeline Expansion) bằng Đạo luật C-69 vào ngày 18 Tháng 6 năm 2019, Chính phủ Liên bang thuộc Đảng Tự Do xem như châm ngòi cho các cuộc tranh cãi và chống đối. Bộ trưởng Môi trường Catherine McKenna đã bác bỏ hầu hết các tu chính do Thượng viện đề nghị trong Dự luật khi Thượng viện khuyến cáo cần có sự thân thiện hòa đồng với thổ dân. Nhưng Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố là sự thông qua đạo luật xây dựng đường ống không nhất thiết cần phải có sự đồng ý của các bộ lạc thổ dân; tham khảo ý kiến họ chỉ là một sự tùy chọn.

Chính phủ Liên bang đã công bố “phê duyệt lại” Đường ống Dẫn dầu Xuyên Sơn (Trans Mountain Pipeline Expansion). “Phê duyệt lại” là vì trước đó, Ủy ban Năng lượng Quốc gia NEB (National Energy Board) đã quyết định. Mặc dù chính phủ biết rằng việc xây dựng đường ống dẫn dầu sẽ có những tác động tiêu cực đáng kể đến môi trường. Nhưng vì lợi ích kinh tế rất lớn, dự án Đường ống Xuyên Sơn (hiện chạy xuyên qua Alberta để đến bờ biển British Columbia) vẫn được tiến hành vì “lợi ích công cộng”.

Chính phủ nói dự án này nên được chấp thuận nếu Công ty TC Energy có thể đáp ứng 156 điều kiện, trải dài từ các biện pháp bảo vệ môi trường cho đến việc tham khảo ý kiến các cộng đồng thổ dân có dính líu đến và bị ảnh hưởng.

Những lợi ích kinh tế của đường ống là gì?

Canada giàu tài nguyên, nhất là dầu thô và khí đốt thiên nhiên. Vấn đề trở ngại là hơn 70% các tài nguyên này nằm ở tỉnh bang Alberta giữa đất liền, nhưng Canada lại không có đủ đường ống để dẫn các tài nguyên đó ra các hải cảng ở B.C. để tàu dầu chở sang các thị trường châu Á.

Do phí tổn của việc lọc cát dầu (“oil sand”, một loại cát mỏ lắng đọng trộn với dầu thô nặng gọi là bitumen) và phí tổn vận chuyển dầu thô nặng bằng đường sắt vừa đắt lại vừa nhiều rủi ro tai nạn. Đường ống dẫn dầu an toàn hơn, nhanh hơn và về lâu dài, chi phí ít tốn kém hơn. Đã có những lúc Alberta phải cắt giảm mức sản xuất dầu thô vì mức cung cao hơn mức cầu. Nói như vậy để thấy ống dẫn dầu và ống dẫn khí đốt thiên nhiên đối với Canada quan trọng như thế nào.

Những rủi ro môi trường của đường ống là gì?

Khoa học chứng minh cho thấy muốn tránh hiện tượng nóng lên toàn cầu, loài người trên trái đất cần đạt mức phát thải carbon bằng con số không, loại bỏ 100%, trong khoảng thời gian từ năm 2045 đến năm 2055. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng chúng ta phải sớm loại bỏ hoàn toàn việc dùng nhiên liệu hóa thạch nếu chúng ta muốn giữ cho sự ấm lên toàn cầu đừng tăng quá 1,5 độ C. Giả dụ trong tương lai ai ai cũng lái xe chạy bằng điện và mọi nhà đều sưởi ấm bằng ánh sáng mặt trời thì nhiên liệu hóa thạch của Canada bán cho ai, và xây cất đường ống dẫn dầu nhiều để làm gì?

Cho rằng việc đốt nhiên liệu hóa thạch có liên quan trực tiếp đến sự biến đổi khí hậu, các nhà hoạt động môi trường đang kêu gọi sự thúc đẩy mạnh mẽ hơn đối với việc dùng năng lượng tái tạo và nên hoàn toàn ngưng khai thác nhiên liệu hóa thạch. Một trong những nhóm hoạt động bảo vệ môi trường bề thế nhất là David Suzuki Foundation lên tiếng phản đối bất kỳ sự mở rộng nào của ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên ở Canada.

Họ nói tại thời điểm này, Canada không nên xây dựng thêm cơ sở hạ tầng nhiên liệu hóa thạch cho đến khi Canada có kế hoạch rõ ràng và bắt đầu tiến tới việc đáp ứng các cam kết thay đổi khí hậu toàn cầu và giảm khí thải nhà kính. Ngành dầu khí là tác nhân sản xuất khí thải carbon dioxide lớn nhất. Nếu Canada không giảm bớt việc khai thác ngành này để làm gương mẫu thì không thể đòi hỏi các ngành khác thực hiện biện pháp giảm khí thải cần thiết.

Đối với phần xây dựng đường ống thực tế, rủi ro sẽ có từ ô nhiễm nước đến xáo trộn môi trường đời sống động vật và thực vật hoang dã. Ví dụ, cả chính quyền tỉnh bang B.C. và thành phố Vancouver đã mạnh mẽ chống lại dự án đường ống Trans Mountain vì điểm cuối của đường ống là ở Burrard Inlet, nơi mà các tàu chở dầu để xuất cảng sẽ đến. Thành phố đã nộp một báo cáo dựa trên bằng chứng cho thấy dự án này không đáng thực hiện để rồi phải gánh chịu nhiều rủi ro tiềm ẩn gây thiệt hại như thế nào. Ví dụ như tai nạn dầu tràn sẽ tàn phá hệ sinh thái dọc theo bờ biển.

Những nỗi sợ hãi này không phải là không có cơ sở. Gần đây, ước tính 1,4 triệu lít dầu tràn ra từ đường ống Keystone của TC Energy Corp ở Bắc Dakota. Nguyên nhân của tai nạn tràn dầu này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng ước tính ban đầu đưa nó vào một trong những tai nạn tràn dầu lớn nhất trên bờ trong thập niên qua.

Dự án đường ống CGL (Coastal Gas Link)

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Tòa án Tối cao B.C. phán quyết cho phép Coastal GasLink được nhờ cảnh sát đuổi dẹp người biểu tình phong tỏa cản trở dự án đường ống.

Đường ống Coastal GasLink là một đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên đang được xây dựng ở British Columbia, Canada. Tuyến đường ống bắt đầu gần Dawson Creek và chạy khoảng 670 km (420 dặm) về phía tây nam đến một nhà máy hóa lỏng gần Kitimat. Công ty sở hữu và điều hành đường ống này là TC Energy.

TC Energy (trước đây là Trans Canada Corporation), là một công ty năng lượng lớn của Bắc Mỹ, có trụ sở tại Calgary, Alberta, Canada, chuyên phát triển và điều hành cơ sở hạ tầng năng lượng dầu khí ở Canada, Hoa Kỳ và Mexico. Công ty điều hành ba doanh nghiệp cốt lõi: Đường ống khí đốt tự nhiên, Đường ống dầu, và Năng lượng. Mạng lưới đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên của TC Energy có chiều dài tổng cộng là 92.600 km (57.539 dặm) và vận chuyển hơn 25% nhu cầu khí đốt thiên nhiên cho toàn vùng Bắc Mỹ. Nói rõ như vậy để thấy Dự án lắp đặt đường ống Coastal GasLink 670 km ở tỉnh bang B.C. chỉ là một công trình nhỏ của TC Energy.

Bộ lạc Wetʼsuwetʼen

Ngày 1 Tháng 1 năm 2020, các trưởng tộc thủ lãnh kế truyền bộ lạc (Quốc gia Đầu tiên) Wet’suwet’en gởi thông báo trục xuất cho Coastal GasLink, nói cho họ biết là công nhân của công ty họ hiện đang xâm phạm lãnh thổ tự trị của bộ lạc họ.

Việc xây dựng đường ống Coastal GasLink đang được tiến hành ở hầu hết các phân khúc của dự án, ngoại trừ một phần ở phía tây nam thị trấn Houston và thuộc vùng đất truyền thống của bộ lạc thổ dân Da Đỏ (ngày nay gọi là First Nations, Quốc gia Đầu tiên) Wetʼsuwetʼen. Trên toàn quốc Canada có hơn 600 quốc gia đầu tiên với hơn 10 ngôn ngữ khác nhau.

Mười ba vị thủ lĩnh kế truyền (hereditary chiefs) của Wetʼsuwetʼen phản đối dự án và đang tiếp tục ngăn chặn việc xây dựng đường ống băng ngang qua lãnh thổ này của họ. Họ là các trưởng tộc của năm tộc Gilseyhu (Ếch Lớn), Laksilyu (Ếch Nhỏ), Gitdumden (Gấu/Sói), Laksamshu (Rong Lửa/Fireweed) và Tsayu (Hải Ly). Đạo luật Da Đỏ (Indian Act) không công nhận quyền kế truyền của thổ dân, do đó Chính quyền Canada không nói chuyện với các vị trưởng tộc vốn là lãnh đạo tinh thần. Thay vào đó, chính quyền thương thảo mọi cộng việc với các hội đồng điều hành trong bộ lạc là những người do dân cử.

Dự án lắp đặt đường ống Coastal GasLink được sự chấp thuận của hai mươi hội đồng dân cử của các bộ lạc thổ dân mà tuyến đường ống đi ngang qua, trong số đó có Wetʼsuwetʼen. Nói như vậy để thấy tự trong nội bộ thổ dân Wetʼsuwetʼen đã không có sự thống nhất và đoàn kết.

Như là một phần trong thỏa thuận hợp đồng, TC Energy tuyên bố sẽ dành ra một ngân khoản 620 triệu Gia kim để tạo công ăn việc làm cho các Quốc gia Đầu tiên vùng phía bắc trong tỉnh bang B.C.; đó được coi như là một sự đền bù.

TC Energy bắt đầu thiết kế, xây dựng và sở hữu đường ống vào năm 2012. Khí đốt thiên nhiên được dẫn bằng đường ống sẽ được công ty LNG (Liquefied Natural Gas) Canada hóa lỏng tại một cơ sở quy mô ở cảng Kitimat và sau đó xuất cảng sang các thị trường, đa số là các nước châu Á. TC Energy hy vọng khí đốt thiên nhiên sẽ giúp chuyển hướng khí thải vì cho đến nay, nhiều nước của châu lục này vẫn còn đốt than. Chi phí thực hiện dự án ước tính là 6,6 tỷ đô la Gia kim.

Các cuộc phong tỏa và biểu tình chống đối

Ngày 30 Tháng 1 năm 2020, các thủ lĩnh kế truyền của Wet’suwet’en đồng ý gặp và họp với chính quyền B.C. để đàm phán. Ngày 5 Tháng 2 năm 2020, các cuộc đàm phán giữa Tỉnh bang và các thủ lĩnh kế truyền không mang lại kết quả nào và đi đến tan vỡ chỉ sau hai ngày họ ngồi lại họp với nhau.

Một phần tuyến đường ống băng ngang qua lãnh thổ Wetʼsuwetʼen truyền thống với sự đồng ý của hội đồng dân cử Wetʼsuwetʼen. Nhưng dự án bị các thủ lĩnh kế truyền của Wetʼsuwetʼen phản đối. Sự phản đối của họ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các bộ lạc khác trên khắp Canada cũng như từ các nhà hoạt động môi trường, dân chúng Canada và sự quan tâm của tổ chức Liên Hiệp Quốc.

Không giống như hội đồng quản trị bộ lạc, các thủ lĩnh kế truyền tuyên bố họ có trách nhiệm bảo vệ vùng đất lãnh thổ truyền thống dựa theo Đạo luật Da Đỏ. Họ nhấn mạnh rằng lãnh thổ Wetʼsuwetʼen rộng 22.000 km2 chưa bao giờ được nhượng giao cho Canada qua các hiệp ước ký kết với chính quyền Thuộc địa trước cũng như sau khi Canada độc lập. Do đó, các thủ lĩnh kế truyền tuyên bố quyền sở hữu vùng đất này vẫn còn thuộc về hậu duệ của tổ tiên Da Đỏ. Tòa án Tối cao Canada cũng đã khẳng định nguyên tắc đó trong phán quyết “Delgamuukw v British Columbia” đưa ra năm 1997.

Vào Tháng 12 năm 2018, Tòa án Tối cao B.C. ban lệnh cấm thổ dân Wetʼsuwetʼen không được chặn đường cản trở việc xây dựng dự án đường ống. Vào ngày 31 Tháng 12 năm 2019, Tòa nhắc lại lệnh trên đồng thời cho phép Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) thi hành lệnh cấm. Ngày 30 Tháng 1 năm 2020, RCMP tuyên bố rằng họ sẽ không can thiệp trong khi các thủ lãnh kế truyền thổ dân và chính quyền tỉnh bang gặp nhau để thảo luận và cố gắng đi đến thỏa thuận. Tuy nhiên, vào ngày 5 Tháng 2 năm 2020, tất cả các bên đã đưa ra tuyên bố rằng các cuộc đàm phán đã tan vỡ.

Thế là vào ngày 6 Tháng 2, RCMP bắt đầu thi hành lệnh cấm, bắt giữ tổng cộng 21 người biểu tình tại các trại dọc theo tuyến đường từ ngày 6 đến ngày 9 Tháng Hai. Trại lớn nhất trong số đó là Trại Unistʼotʼen, trực tiếp trên đường ống, được thành lập vào năm 2010 như một trạm kiểm soát, từ đó đã trở thành một bệnh xá thổ dân. RCMP cũng bắt giữ một số phóng viên, do đó đã bị buộc tội can thiệp vào tự do báo chí.

Các hành động của RCMP đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trên khắp Canada trong tình đoàn kết với Wet’suwet’en. Thổ dân bộ lạc Mohawks ở Vịnh Quinte bắt đầu phong tỏa tuyến đường sắt gần Belleville, Ontario vào ngày 6 Tháng 2 năm 2020, khiến công ty hỏa xa Via Rail chở hành khách phải hủy các chuyến xe lửa trên hai lộ trình Toronto-Montreal và Toronto-Ottawa. Công ty hỏa xa CN chở hàng hóa hầu như bị hoàn toàn tê liệt do các cuộc biểu tình khác chặn các tuyến đường sắt khắp nơi.

Ngày 7 Tháng 2 năm 2020, Via Rail hủy bỏ tất cả các dịch vụ giữa Toronto, Ottawa và Montreal. CN Rail có được lệnh cấm của tòa án để loại bỏ sự phong tỏa ở lãnh thổ Da Đỏ Tyendiaga gần thành phố Belleville, Ontario.

Ngoài ra một số cuộc biểu tình lớn đã chặn lối vào Cảng Vancouver, cảng Deltaport và hai cảng khác ở Metro Vancouver trong một vài ngày trước khi cảnh sát Metro Vancouver bắt đầu thi hành lệnh cấm vào sáng ngày 10 Tháng 2 năm 2020, bắt giữ 47 người biểu tình đã từ chối chấm dứt sự cản trở. Nhiều cuộc biểu tình khác cũng diễn ra ở các thành phố Victoria, Nelson, Calgary, Regina, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Sherbrooke và Halifax.

Ngày 11 Tháng 2 năm 2020, RCMP thông báo họ đã giải tỏa con đường dẫn đến công trường, và công ty TC Energy thông báo công việc xây dựng đường ống sẽ được tái lập vào ngày thứ Hai 17 Tháng 2.

Nhưng, cùng ngày 11 Tháng 2, những người biểu tình đã bao vây Cơ quan lập pháp BC, làm cản trở nghi thức Phó Toàn quyền đọc Bài phát biểu khai mạc phiên họp mới (Throne Speech). Các dân biểu phải nhờ sự hỗ trợ bảo vệ của cảnh sát để vào quốc hội hoặc phải vào bằng cửa hông và cửa sau.

Ngày 13 tháng 2, Via Rail thông báo rằng họ sẽ ngừng hoạt động hầu hết các dịch vụ tàu chở khách trên khắp Canada cho đến khi có thông báo mới, ngoại trừ tuyến tàu lửa Sudbury, White River và chuyến tàu giữa Churchill và The Pas.

Ngày 15 Tháng 2, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Bản địa (Indigenous Services Minister) Marc Miller của chính phủ liên bang đến quan sát địa điểm thổ dân bộ lạc Tyendinaga đang cản đường xe lửa gần Belleville. Ông bộ trưởng yêu cầu những người biểu tình tạm dẹp chướng ngại vật cho xe lửa chạy qua. Nhưng thổ dân Mohawks ở đó đưa điều kiện đòi hỏi RCMP phải rời khỏi Wet’suwet’en trước. Cuộc gặp gỡ trao đổi ý kiến giữa hai bên xem như thất bại.

Coastal GasLink băng ngang qua lãnh địa thổ dân Wet’suwet’en

Khi các cuộc biểu tình nổi lên khắp Canada để hỗ trợ các thủ lĩnh kế truyền của các bộ lạc thổ dân Wet’suwet’en chống đối dự án thiết lập tuyến đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên Coastal GasLink ở phía bắc B.C., ngày càng nhiều người thắc mắc tại sao công ty không làm một tuyến đường khác không băng ngang qua lãnh thổ của người Da Đỏ để tránh sự phản đối?

Nathan Cullen, một cựu dân biểu đảng NDP, đã nêu ra ý tưởng này nhiều lần khi ông vẫn còn tại chức. Gần đây hơn, dân biểu Paul Manley của Đảng Xanh (Green Party) đã đến quan sát khu vực với ý tưởng này. Ông nói các thủ lĩnh kế truyền của Wet’suwet’en có đề nghị tuyến đường Coastal GasLink khác mà họ chấp nhận. Nhưng công ty TC Energy quyết định không chịu.

Đường ống Coastal GasLink trị giá 6 tỷ USD, dài 670 km sẽ chuyển khí đốt tthiên nhiên từ gần Dawson Creek ở phía đông bắc B.C. đến Kitimat. Kitimat nằm ở cửa sông, một nơi thuận tiện vừa cho việc thiết lập nhà máy chuyển khí đốt thiên nhiên thành chất lỏng, vừa cho tàu vận chuyển chở dầu xuất cảng đi các nước châu Á.

Coastal GasLink là thành phần chính của một dự án trị giá 40 tỷ USD được chính phủ liên bang và tỉnh bang công bố vào mùa thu năm 2019.

Trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên vào ngày 27 tháng 1, chủ tịch của Coastal Gas GasLink là ông David Pfeiffer được hỏi tại sao công ty không chịu thay đổi tuyến đường ống để tránh xung đột. Ông Pfeiffer cho biết là công ty ông đã dành nhiều năm để lượng giá nhiều tuyến đường khác nhau, nhưng tuyến đường hiện tại được chọn vì nó là tuyến đường khả thi nhất về mặt kỹ thuật và tuyến đường giảm thiểu tác động đến môi trường.

Ông cho biết công ty đã nghiên cứu nhiều tuyến đường thay thế sau khi nhận được phản hồi từ các nhà lãnh đạo bản địa và quốc gia đầu tiên.

Những lý do khiến Coastal GasLink từ chối thay đổi tuyến đường

Tuyến đường bị từ chối McDonnell Lake cũng chạy qua lãnh thổ Wet’suwet’en, nhưng đi xa hơn về phía bắc gần Smithers. Mike Ridsdale thuộc Văn phòng của Wet’suwet’en cho biết Pacific Northern Gas đã xem xét tuyến đường cho dự án đường ống của riêng mình, được mô tả bằng màu tím. (Ủy ban Dầu khí Bắc Thái Bình Dương / B.C.)

– Chiều dài tuyến đường ống, nếu thay đổi, sẽ dài hơn tới 89 km, sẽ làm tăng cả tác động môi trường và chi phí vốn cũng sẽ tăng thêm 800 triệu đô la.

– Đường kính của đường ống, ở 48 inch, quá lớn để được lắp đặt an toàn dọc theo tuyến đường mới.

– Tuyến đường McDonnell Lake sẽ gần với các đô thị dân cư Smithers, Houston, Terrace và Kitimat hơn, và như vậy sẽ kém an ninh hơn.

– Thay đổi tuyến đường ống sẽ ảnh hưởng đến bốn bộ lạc (Quốc gia Thứ nhất) mà Công ty Coastal GasLink chưa tham khảo ý kiến. Điều này sẽ làm chậm thêm một năm cho tiến trình xây dựng.

Những lý do tương tự cũng đã được nêu ra trong Phán quyết của Tòa án Tối cao B.C. ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2019, cho phép Coastal GasLink tiến hành việc xây dựng đường ống.

Còn vài tuyến đường khác nữa cũng được đề nghị và nghiên cứu nhưng tất cả đều phải băng ngang qua vùng lãnh thổ Wet’suwet’en rộng đến 22 ngàn cây số vuông (22.000 km2).

Cuộc khủng hoảng chưa tìm ra giải pháp

Ngày 16 Tháng 2 năm 2020, Thủ tướng Justin Trudeau phải hủy bỏ một chuyến công du đến Barbados trong bối cảnh áp lực chính trị và kinh tế. Một cuộc biểu tình ở Ontario ngăn chận cầu biên giới Thousand Islands Bridge gần thành phố Kingston giữa Canada và Hoa Kỳ.

Ngày 18 Tháng 2 năm 2020, một cuộc tranh luận khẩn cấp được tổ chức tại Hạ viện nơi Thủ tướng Justin Trudeau và Lãnh đạo phe đối lập Andrew Scheer xung đột về những việc cần làm. CN Rail thông báo 450 nhân viên sẽ tạm thời bị sa thải.

Ngày 19 Tháng 2 năm 2020, CN Rail thông báo thêm 1000 nhân viên sẽ bị cho nghỉ việc. Người biểu tình Da Đỏ dựng chướng ngại vật phong tỏa dọc theo tuyến đường sắt ở Edmonton, nhưng sau đó đã bị một nhóm người da trắng bất mãn tháo dỡ.

Ngày 20 Tháng 2 năm 2020, lực lượng cảnh sát RCMP rời khỏi lãnh thổ Wet’suwet’en và đến trú đóng tại một thị trấn nhỏ gần đó. Bộ trưởng An toàn Công cộng Liên bang Bill Blair nói điều đó đã đáp ứng được một điều kiện đòi hỏi quan trọng từ các thủ lĩnh kế truyền Da Đỏ.

Ngày 21 Tháng 2 năm 2020, Thủ tướng Trudeau cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng của các cuộc biểu tình và phong tỏa trên toàn quốc. Ông nói rằng những rào cản chướng ngại vật cần phải được tháo gỡ hạ xuống bây giờ, vì tình hình như vậy kéo dài là không thể chấp nhận được. Thủ tướng nhắc lại các án lệnh không cho phép cản trở các tuyến đường sắt phải được tuân thủ, và luật pháp phải được duy trì.

Ngày 22 Tháng 2 năm 2020 tại Toronto, hàng ngàn người biểu tình tuần hành qua đường phố và tập trung tại trước tòa thị chính để ủng hộ các thủ lĩnh kế truyền Wet’suwet’en. Cũng cùng ngày, một nhóm biểu tình khoảng 20 người đứng hai bên tuyến đường sắt Canada Pacific chạy qua thành phố Saskatoon, gây ra một cuộc phản kháng gần Avenue J South tại khu Pleasant Hill của thành phố. Nhóm người biểu tình này không thực sự cản trở đường xe lửa mà chỉ là một hành động nhằm mục đích tỏ tình đoàn kết với các Trưởng tộc kế truyền của Wet’suwet’en ở B.C.

Trưa ngày 23 Tháng 2 năm 2020 tại East Vancouver, một nhóm khoảng 40 người biểu tình đã tập trung gần đường Glen Dr. và Venables St. Họ đứng hai bên tuyến đường sắt CN để bày tỏ sự đoàn kết với các trưởng tộc kế truyền Wet’suwet’en phản đối dự án đường ống Coastal GasLink. Cuộc biểu tình ôn hòa chỉ kéo dài trong vài giờ rồi kết thúc để tránh vi phạm lệnh của tòa án ban hành hồi đầu Tháng 2 cấm làm cản trở sự lưu thông của xe lửa CN.

Cho đến hôm nay, các cuộc biểu tình chống đối việc xây dựng đường ống dẫn dầu TMX và đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên CGL vẫn chưa biết đến khi nào mới chấm dứt.

