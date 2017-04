Venezuela rút ra khỏi Tổ Chức Các Quốc Gia Châu Mỹ

Vào lúc đất nước đang chao đảo do các cuộc biểu tình của phe đối lập chống chính phủ, hôm 26 tháng 4, chính phủ của tổng thống Nicolas Maduro đã tuyên bố rút nước này ra khỏi Tổ Chức Các Quốc Gia Châu Mỹ (OAS) với lý do tổ chức này đã can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.

Theo AFP, trên truyền hình Venezuela, ngoại trưởng Delcy Rodriguez tuyên bố sẽ đệ đơn kiện lên OAS và tiến hành thủ tục rút ra khỏi một tổ chức khu vực có trụ sở tại Washington. Thủ tục này kéo dài khoảng 24 tháng.

Hôm 26 tháng 4, tổ chức OAS đã nhóm họp cấp ngoại trưởng và đồng ý triệu tập một hội nghị thượng thu hẹp để thảo luận về tình hình Venezuela. Trước đó, ngoại trưởng Venezuela đã cảnh báo là Caracas sẽ ra khỏi OAS nếu có một hội nghị như vậy.

Hồi đầu tháng, ngoại trưởng Venezuela đã tố cáo nhiều nước trong khu vực hành động phối hợp với Hoa Kỳ để can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.