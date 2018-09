Vé máy bay đi Âu châu hiện nay quá rẻ

Tuấn Minh

Trong một bài viết mới đây trên tờ nhật báo USA Today, nhà báo Rick Seaney viết cho trang mạng FareCompare.com đã cho chạy hàng tựa “$250 to Paris? Amazing flight deals to Europe this fall”, có thể tạm dịch là “Vé máy bay đi Paris chỉ có $250, và những giá vé đi Âu Châu quá rẻ vào mùa thu này”.

Tựa đề bài báo như vậy đương nhiên dễ thu hút sự chú ý của nhiều người, khiến cho họ dễ mơ tưởng đến một chuyến đi du lịch sang trời Âu trong những ngày tháng tới, cho dù chưa bao giờ đặt chân đến châu lục này hoặc đã từng là du khách thường xuyên viếng thăm các thủ đô nổi tiếng ở Âu Châu như Ba Lê ở Pháp, Luân Đôn ở Anh, La Mã (Rome) ở Ý và nhiều thành phố nổi danh khác như Amsterdam ở Hoà Lan, Berlin ở Đức, Brussels ở Bỉ, Genève ở Thuỵ Sĩ, Madrid, Barcelona ở Tây Ban Nha, v.v…

Bởi lẽ đơn giản là một vé máy bay đi trong nội địa nước Mỹ hay Gia Nã Đại, hoặc là đi trong vùng Bắc Mỹ này, nhiều khi cũng còn đắt hơn khá nhiều so với cái giá chỉ có $250 như kể trên. Đặc biệt là những đường bay không thông dụng và xuyên qua những thành phố không phải là những trung tâm chính của ba hãng hàng không lớn là United, American và Delta, nhiều khi lại có những giá vé bình thường còn ngang hàng hoặc đôi khi còn mắc hơn cả những vé máy bay đi xuyên Đại Tây Dương để đến lục địa Âu Châu.

Tuy nhiên, khi đi vào thực tế, việc kiếm một vé máy bay đi từ Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Gia Nã Đại) sang Âu Châu với giá $500 khứ hồi không phải là chuyện đơn giản và dễ dàng kiếm được như nhiều người dễ lầm tưởng.

Thế nhưng trước hết, cũng phải nói ngay rằng những giá được quảng cáo rất rẻ như trên là những giá có thật (bao gồm luôn cả tiền thuế và những phụ phí khác) và được bán một cách công khai bởi nhiều hãng máy bay lớn nhỏ khác nhau tùy theo thời điểm và thị trường cạnh tranh và quảng cáo của các hãng.

Nó cũng không phải là những giá vé được tung ra vì lầm lẫn của hãng máy bay (thường gọi là “mistake fare”) thỉnh thoảng cũng được thấy do một vài lầm lẫn hay sơ sót của nhân viên các hãng quên dò xét hay kiểm soát kỹ lưỡng các chi tiết trên các mẩu quảng cáo trước khi loan tin cho công chúng. Nhưng một khi đã tung ra trên thị trường, coi như các hãng máy bay phải chấp nhận cái giá đó trước khi kịp thời thu hồi nó lại.

Trước đây, những ai may mắn và nhanh chóng mua được những vé máy bay với giá rẻ kiểu lầm lẫn như trên đều được các hãng máy bay phải tôn trọng. Nhưng về sau này, chính phủ đã dễ dàng hơn và cho phép các hãng máy bay có quyền từ chối và hoàn trả lại tiền (với lý do rằng đó là một lầm lẫn của họ). Nhưng cũng có nhiều hãng máy bay khác sẵn sàng chấp nhận chịu lỗ và tiếp tục tôn trọng các vé mua với vé rất hời này, coi đó như là một hình thức lấy lòng khách hàng trong đường dài. Nhưng trong những trường hợp này, số người may mắn cũng rất ít, và thường là những người chuyên để ý đến vụ này, và sẵn sàng chộp lấy ngay cơ hội để mua liền khi chợt thấy có những giá vé rẻ kinh khủng ngoài mức tưởng tượng.

Trong trường hợp những giá vé như tựa đề của bài báo kể trên ($250 đi Paris, hoặc $500 vé khứ hồi), việc mua được những vé như trên tương đối cũng khá dễ dàng trong thời gian gần đây, đặc biệt là những vé đi từ vùng Bắc Mỹ sang Âu Châu.

Trong việc đi tìm mua vé máy bay với giá rẻ, không có một lời khuyên nào là hoàn toàn đúng nhất cho mọi tình huống, chẳng hạn như đi vào mùa nào là rẻ nhất, mua vé dịp nào là thích hợp nhất v.v… Nhưng quả tình là đối với những người am tường trong lãnh vực này, có thể nói một cách khá chính xác là thời điểm hiện nay là lúc thuận tiện nhất để có thể đi du lịch sang Âu Châu với những giá vé máy bay rất rẻ. Và có thể nói không ngoa rằng giá vé hiện nay có thể được xem là giá rẻ nhất trong suốt một thập niên qua, cho dù là giá cả hàng hoá và dịch vụ vẫn thường xuyên tăng cao với mức lạm phát bình thường mỗi năm.

Dĩ nhiên, vùng Bắc Mỹ rất rộng lớn nên những thành phố miền Đông như New York, Boston, Washington DC bao giờ cũng luôn có giá rẻ hơn so với nhiều thành phố khác. Riêng hai thành phố Los Angeles và San Francisco, tuy ở vùng cực tây cách xa New York đến 3,000 dặm, nhưng cũng thường cung cấp những giá vé đi Âu Châu rất rẻ dù là đường bay đi xa và tốn kém hơn nhiều, có lẽ là vì yếu tố cạnh tranh và cung cầu đặc biệt trên thị trường. Tại Gia Nã Đại, hai thành phố lớn cũng thường được hưởng những giá rẻ đi Âu Châu là Montreal và Toronto, do bởi ở sát bờ biển Đại Tây Dương nên các chuyến bay sang Âu Châu cũng ngắn và đỡ tốn kém hơn.

Chỉ cần làm một bảng so sánh nhỏ về giá vé của các chuyến bay đi từ Bắc Mỹ sang Âu Châu của những năm 2016 và giá hiện nay là người ta có thể thấy sự tụt giá rất lớn và khá bất ngờ. Bảng giá so sánh dưới đây được lấy từ trên trang mạng Farecompare.com chuyên so sánh sự khác biệt từng tháng và từng mùa, dựa theo một ứng dụng gọi là Getaway Map. Chúng ta có thể tìm hiểu và so sánh qua những trang mạng khác như Google Flights hoặc Kayak v.v… để tìm thấy những chuyến bay với giá rẻ.

New York đi Paris

• 2016: $640

• 2018: $250

Boston đi Dublin

• 2016: $575

• 2018: $308

Los Angeles đi Oslo

• 2016: $582

• 2018: $379

Cũng cần phải nói thêm rằng những giá vé kể trên chỉ có hiệu lực trong một thời gian ngắn và nhiều phần là đã thay đổi khi quý vị đọc những hàng chữ này, bởi lẽ những vé thật rẻ thường là không có nhiều và đã được nhiều người nhanh tay mua hết, vì họ có thể dễ dàng thích ứng với thời gian để có thể đi máy bay vào những ngày giờ theo giá rẻ đó.

Vé máy bay đi Âu Châu vào mùa Xuân

Nói chung, vé máy bay đi vào mùa thu bao giờ cũng rẻ, ngoại trừ mùa đông có thể rẻ hơn nữa, trừ khi nó rơi vào những ngày lễ lớn là Giáng Sinh và Năm Mới với các học sinh và sinh viên cũng đều nghỉ học và nhiều gia đình cũng thích đi du lịch chung vào lúc này, cho dù giá vé có mắc hơn bình thường.

Dĩ nhiên, nhiều người cũng thích đi chơi Âu Châu vào mùa Xuân, với khí hậu tương đối dễ chịu hơn. Điều đáng mừng là giá vé đi Âu Châu vào mùa Xuân sắp tới cũng được rao bán với giá rẻ, nếu không muốn nói là quá rẻ, nếu như chúng ta chỉ cần so sánh lại với giá vé của những năm về trước.

Bảng giá dưới đây thu thập những giá vé rẻ nhất vào thời điểm đó (trong những năm 2014 và 2015) của nhiều hãng hàng không khác nhau cho giá vé khứ hồi đi trong 3 tháng Ba, Tư và Năm, và so sánh với giá được quảng cáo hiện nay cho cùng thời điểm vào năm 2019.

Boston đi Barcelona

• 2014: $1,355

• 2015: $1,057

• 2019: $340

Los Angeles đi London

• 2014: $953

• 2015: $899

• 2019: $412

New York đi Dublin

• 2014: $737

• 2015: $681

• 2019: $384

Kinh nghiệm cá nhân

Sau cùng, xin được chia sẻ một số những kinh nghiệm cá nhân mà kẻ viết bài này đã trải qua, để từ đó độc giả có một cái nhìn rõ ràng và thực tiễn hơn để biết cách nào có thể được hưởng những vé máy bay với giá rẻ như vậy, chứ không phải đó chỉ là những lời chỉ dẫn suông về mặt lý thuyết, nhưng rất khó áp dụng trong thực tế.

Trước hết, nếu tình cờ thấy những vé máy bay với giá thật rẻ và tương đối thuận tiện cho mình, quý vị hãy vào trang mạng của họ để biết rõ các chuyến bay với ngày giờ cụ thể của mình sẽ cho giá rõ ràng (cộng cả tiền thuế và phụ phí). Nếu nghĩ rằng nó quá rẻ, nên bấm máy và điền chi tiết để mua ngay trên mạng (các hãng du lịch “travel agency” theo kiểu cổ điển không thể nào địch nổi với hình thức mua vé kiểu này).

Khi mua được vé với giá rẻ rồi thì mới tính đến chuyện thu xếp để hỏi vợ hay chồng là có cùng đi được hay không, hoặc hỏi thăm bạn bè, thân quyến nơi mình đến chơi là chuyến đi như vậy có thuận tiện không v.v… Nếu như mọi sự suôn sẻ tốt đẹp, coi như không có gì phải thay đổi. Nhược bằng như có điều gì khó khăn hoặc trở ngại, chúng ta có quyền gọi hãng bán vé để huỷ bỏ và hoàn tiền lại 100%, không phải đóng lệ phí hay tiền phạt nào. Luật lệ chính phủ quy định khách hàng có toàn quyền huỷ bỏ các vé vừa mua trong vòng 24 giờ đồng hồ mà không phải đóng tiền phạt.

Lý do là vì số vé được thấy với giá vé rất rẻ thường là chỉ có một số giới hạn nên được rất nhiều người khắp nơi đổ xô lên mạng để mua, chỉ cần vài giờ đồng hồ là sẽ bán sạch, và thường là không kéo dài quá một ngày. Trong nhiều trường hợp kẻ này đã từng điền đầy đủ tên họ và các thông tin trên thẻ tín dụng để trả tiền, nhưng trong lúc chờ đợi bỗng nhận được lời nhắn là giá vé đó không còn nữa! Bởi vì vào giờ phút đó, những vé đó có thể chỉ còn rất ít, và đang có nhiều người cũng đang làm thủ tục để mua vé như mình, nhưng trước đó được vài phút. Vì thế nên quý vị chần chờ hỏi thăm lại người thân để chắc chắn là chuyến bay có thuận lợi hay không, và sau đó lên mạng trở lại để mua vé thì lúc bấy giờ các giá rẻ này sẽ không còn nữa.

Kế đến, cần phải biết du di để thay đổi lịch trình tuỳ theo các chuyến bay với giá rẻ, nhất là nhiều khi nó lại không ứng dụng cho những thành phố chúng ta khởi hành. Như các thí dụ kể trên cho thấy, các giá vé thường xuất phát từ các thành phố như Boston, New York ở miền Đông, hoặc Los Angeles ở miền Tây. Nếu chúng ta không ở những nơi đó, và nếu giá vé đi từ nơi mình ở lại quá đắt (nhiều khi mắc hơn $400, $500 là chuyện thường), tại sao chúng ta không nghĩ đến việc tính thêm đường bay nội địa đến các nơi như Boston, New York và Los Angeles kể trên và nếu thấy rằng nó vẫn còn rẻ thì tại sao không mua vé kiểu như vậy. Như vậy, chúng ta vô tình lại có thể làm thêm một chuyến bay trong nội địa.

Vào mùa hè năm ngoái, kẻ này được một người sếp trong sở hỏi cách nào mua vé máy bay giá rẻ đi từ Houston tới Florence bên Ý. Giá vé trung bình vào khoảng trên dưới $900, tương đối khá cao. Nhưng sau khi tìm tòi một số trang mạng, chúng tôi đã hướng dẫn họ lấy vé đi từ Houston đến Geneva (khoảng $500), và sau đó lấy thêm một vé đi Geneva đến Florence (từ $60 đến $120). Như vậy cộng lại cũng còn rẻ hơn vé mua thẳng từ Houston đến Florence, và lại còn có thêm cơ hội du lịch thành phố Geneva.

Tương tự như vậy, hồi đầu tháng 2 năm nay, kẻ này bỗng thấy giá vé đi từ Los Angeles và San Francisco sang Rome bên nước Ý vào cuối tháng 11 chỉ vào khoảng $421, trong khi giá đi từ Houston đến Rome cùng ngày lên đến hơn $800. Thế là lập tức ghi tên mua ngay vé đi chơi Rome cho biết, sẵn dịp sẽ ghé lại Paris để thăm bạn bè và gia đình. Dĩ nhiên, mình phải bỏ thêm tiền mua vé khứ hồi đi từ Houston đến San Francisco, chưa tới $200, nhưng được cái lợi riêng cho kẻ này vì có rất đông bạn bè tại vùng bắc cũng như nam California để mình được dịp làm 1 chuyến đi chơi khác trong nội địa nước Mỹ.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, sự cạnh tranh giữa các hãng hàng không cho các chuyến bay từ Bắc Mỹ sang Âu Châu bỗng dưng trở nên gay cấn với những đợt xuống giá dữ dội. Vì thế nên vào thời điểm hiện nay, nếu muốn mua một vé đi từ Houston sang Rome cùng thời điểm cũng không còn mắc như hồi tháng 2 đầu năm, coi như là một điều may mắn bất ngờ cho những ai bỗng dưng quyết định mua vé vào lúc này.

Sau cùng nếu như thành phố mình muốn đến không nằm trong danh sách các nơi có giá rẻ ở Âu Châu, quý vị cũng có lợi khi mua các vé này và sau đó mua thêm một chuyến thứ nhì đi từ 1 thành phố này sang thành phố khác ở Âu Châu. Chẳng hạn như muốn đi Paris nhưng giá vé lại quá đắt, trong khi giá vé thật rẻ chỉ có ở những thành phố khác như London, Amsterdam, Brussels, Geneva, Munich v.v… Quý vị chỉ cần mua thêm một vé đi từ các nơi này đến Paris, với những giá vé cũng rẻ không ngờ nhờ vào rất nhiều các hãng hàng không bình dân tại Âu Châu như Ryanair, easyJet v.v… Trong nhiều trường hợp, quý vị cũng có thể dùng hệ thống xe lửa khá thông dụng và cũng tương đối rẻ tiền, nhanh chóng và tiện lợi.

Điều này có lẽ sẽ là chủ đề cho một bài viết chi tiết khác trong tương lai để hầu bạn đọc biết được nhiều điều lý thú giúp cho những chuyến du lịch đi xa của mình lại không quá tốn kém.

Tuấn Minh

Houston, Texas ngày 23 tháng 9/2018