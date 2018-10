Andy Nguyễn

Chào quý độc giả Thời Báo,

Trong thời đại Digital, hiện máy ảnh số và điện thoại smartphone tràn ngập trên thị trường, và việc “chụp hình cho vui” trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn bất cứ lúc nào hết.

Nhưng đồng thời với sự phức tạp tăng dần của dụng cụ chụp hình, nhu cầu học nhiếp ảnh cũng càng lên cao. Với loạt bài Vui Chụp Hình, tôi hy vọng các bạn có sở thích chụp hình tìm được nơi cung cấp kiến thức về kỹ thuật/nghệ thuật nhiếp ảnh đáng tin cậy, và có những giây phút thư giãn với cách hướng dẫn/trình bày dí dỏm, khôi hài, kinh nghiệm, dễ hiểu.

Nếu bạn thích thú về việc bước vào thế giới nhiếp ảnh kỳ diệu rộng lớn nhưng không biết nên khởi đầu từ đâu để có một căn bản vững vàng, chắc chắn bạn đã đến đúng chỗ!

Chụp hình tuy dễ (chỉ cần bấm cái nút thì có tấm hình), nhưng muốn chụp cho đẹp không phải là chuyện dễ. Vạn sự khởi đầu nan!

Sau đây, tôi phác thảo một list ngắn gồm cả chục mục đề để giúp các bạn khởi đầu trên hướng đi đúng.

1-Máy ảnh

Tiêu đề này có vẻ hơi dư thừa, nhưng trừ khi bạn là một nghệ sĩ với dụng ý sáng tạo qua những cách thức tạo hình khác, bạn sẽ cần một máy ảnh để chụp hình. Khi bạn bước vào thị trường máy ảnh, bạn sẽ cần cân nhắc nên khám phá lãnh vực nào trước – digital hay phim. Ngày nay, đa số chúng ta chọn máy ảnh số (digital cameras); một khi đã chọn con đường đó, bạn có ba lựa chọn chủ yếu:point-and-shoot (máy ảnh bỏ túi) hoặc smartphones, mirrorless, và DSLR. Chúng ta sẽ đi sâu vào những loại máy ảnh trong một bài Vui Chụp Hình trong tương lai. Trong lãnh vực chụp phim, bạn chỉ có loại máy ảnh SLR để lựa chọn.

2-Ống kính

Nếu bạn mua một máy DSLR hoặc máy ảnh mirrorless, bạn cũng sẽ cần một ống kính. Nhiều máy ảnh sơ cấp đuợc bán chung với một hoặc hai ống kính (kit lenses). Kit lenses thường thường là loại ống kính zoom được (đa khẩu). Trên mạng đôi khi có những cuộc tranh luận nếu ống kính đầu tiên của bạn nên là loại zoom (đa khẩu) hoặc loại prime (đơn khẩu). Ống kính prime thì không có khả năng zoom ra vô, và đòi hỏi người chụp phải di chuyển để bước tới gần hoặc bước ra xa trước khi chụp hình, nhưng ngược lại thì có phẩm chất quang học tốt hơn nhiều và mắc tiền hơn nhiều.

3-Thẻ nhớ

Nếu bạn chọn loại máy ảnh analog (không phải máy ảnh số), bạn sẽ cần phim. Nếu bạn chọn máy ảnh số, bạn sẽ cần thẻ nhớ (memory card). Trên thị trường có nhiều loại thẻ nhớ, nhưng hai loại thông dụng nhất là SD (Secure Digital) và CF (Compact Flash). Xem lại kỹ bạn nên mua loại thẻ nhớ nào đúng cho máy ảnh của bạn.

4-Sách

Một số kiến thức của tôi được thu thập từ bên trong những cuốn sách hay về đề tài nhiếp ảnh. Mạng lưới internet cũng là một nguồn tốt nhưng, ít nhất đối với riêng tôi, những từ ngữ và hình ảnh từ sách nhiếp ảnh đã có ảnh hưởng mạnh nhất.

5&6-Computer và Software

Một trong những “nỗi khổ” của nhiếp ảnh số (digital photography) là máy điện toán (computer) và phần mềm (software) liên quan. Dĩ nhiên bạn luôn luôn có thể mua một thẻ nhớ KHỔNG LỒ và chụp cả đống hình và không bao giờ lấy chúng ra khỏi máy ảnh, nhưng điều đó có vẻ đi ngược với mục đích gốc tại sao bạn chụp hình. Bạn có thể sắp xếp những tài liệu hình trên máy computer, và bạn sẽ cần software để xem và sửa hình một cách hữu hiệu.Nếu muốn chỉnh sửa cái nhìn thị giác của tấm ảnh, bạn sẽ cần software chỉnh sửa hậu kỳ – một software rất thông dụng là Adobe Photoshop, mặc dù trên thị trường còn nhiều software khác.

7-Tripod (chân máy)

Tripod có lẽ là một phụ tùng nhiếp ảnh dễ bị bỏ qua nhất đối với một người mới bắt đầu. Dù không có dự định ra chụp hình ban đêm, bạn sẽ vẫn muốn và, trong thực tế, cần một chân máy cho nhiều lý do khác. Nên đầu tư vô một chân máy.

8-Đèn Flash

Nhiều máy ảnh sơ đẳng được trang bị sẵn với một đèn flash trên thân máy nhưng, tùy theo nhu cầu nhiếp ảnh của bạn, có lẽ bạn muốn sắm thêm một đèn flash riêng bên ngoài với cường độ ánh sáng mạnh hơn.

9-Thời gian

Cũng như với bất cứ thú tiêu khiển nào, môn chơi nhiếp ảnh tốn kém thì giờ lắm. Nhiếp ảnh số đòi hỏi rằng bạn ít nhất bỏ ra chút thì giờ sau khi chụp hình để ngồi trước màn ảnh computer và hoàn tất công việc tạo ảnh.

10-Đam mê

Điểm cuối cùng nhưng không phải không quan trọng, ngược lại, có thể là yếu tố quan trọng nhất! Nếu bạn đang đọc những dòng chữ này, có lẽ bạn đã hội tụ được điều kiện này. Nếu bạn đang cân nhắc có nên “nhảy thẳng” vào thế giới nhiếp ảnh hay không, có lẽ bạn nên suy nghĩ cặn kẽ, hoặc đo lường sự mua sắm dụng cụ tùy theo mức độ thích thú của bạn. Nhiếp ảnh, cả hai lãnh vực phim và digital, có thể đại diện cho một sự đầu tư lớn lao trong phương diện thời gian và tài chánh. Bạn nên biết rõ điều này trước khi… nhào vô.

AN



Andy Nguyễn là một người cầm máy có hạng, làm việc toàn phần trong nghành nhiếp ảnh nghệ thuật thế giới,có trong tay nhiều giải thưởng quốc tế. Anh là nhiếp ảnh gia gốc Việt đầu tiên vinh dự đoạt giải Wildlife Photographer of the Year của BBC. Nhiều tác phẩm của Andy Nguyễn được trưng bày trong các viện bảo tàng quốc gia tại Mỹ, Anh Quốc; và cho tới nay anh đã đoạt được 29 Huy Chương Vàng trên toàn cầu.

Anh hiện làm việc và cư ngụ tại vùng GTA, ON, Canada.