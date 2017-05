Văn phòng Tử Vi Tuyết Lưu

Tuổi Tý

Vận trình tuổi Tý trong tuần chuyển tiếp từ tháng 4 sang tháng 5 năm Đinh Dậu có nhiều áp lực và thử thách chút ít khi tiến sang tháng mới. Nên sớm chuẩn bị hướng tiến tới chứ đừng bị động trước hoàn cảnh thêm mệt mỏi thân tâm. Nhưng nhìn chung tài chính và việc làm tạm bình ổn.

Đối với nam giới: Tiền bạc thu đã nhiều hơn chi, lại có chút ngoại tài nhưng khó tránh hao thoát. Có dịp đi xa nhưng việc làm có cạnh tranh và gây áp lực lên thân tâm

Đối với nữ giới: Để mất một cơ may, nhiều áp lực thực hiện một dự án nhưng bình tâm tĩnh trí sẽ có cơ may khác hay quý nhân giúp đỡ. Nguồn chính ổn định, nguồn phụ bấp bênh nên khoan đầu tư khoản lớn.

Đối với giới cao niên: Có tin vui trong gia đình. Cần hoạt động, giao lưu trong mùa nắng ấm và lạc quan và nên tri túc với hoàn cảnh của mình.

Tuổi Sửu

Vận trình tuổi Sửu trong tuần chuyển tiếp từ tháng 4 sang tháng 5 năm Đinh Dậu công việc, tiền bạc khá bình ổn nhưng tình cảm có vấn đề đối nội cũng như đối ngoại. Muốn duy trì được thành quả thì nên dĩ hóa vi quý.

Đối với nam giới: Phát triển sự nghiệp tạm khả quan nhưng tài chính thì cán cân chi thu không cân bằng. Đề phòng mâu thuẫn trong gia đình hay với bè bạn. Có tin buồn từ xa.

Đối với nữ giới: Có dịp đi xa hay du lịch hay du ngoạn, được thăm viếng. Tiền bạc ổn định nên thanh toán nợ nần hay rắc rối tài chính hơn là vay mượn thêm vì tương lai gần có áp lực. Có tin buồn từ xa. Nhưng có người săn sóc và cảm thông.

Đối với giới cao niên: Coi chừng chứng đau nhức hay phải đi làm răng. Cần đề phòng khi di chuyển và sinh hoạt bên ngoài như đi thăm viếng, du ngoạn.

Tuổi Dần

Vận trình tuổi Dần trong tuần chuyển tiếp từ tháng 4 sang tháng 5 năm Đinh Dậu về sự nghiệp và tài chính có thử thách, nhưng có thể vượt qua giúp thân tâm thảnh thơi.

Đối với nam giới: Nên chọn lựa hướng tiến mới cho sự nghiệp và kiên nhẫn chờ thời chứ đừng vội vàng, vì “dục tốc bất đạt”. Một tuần tài chính không ưng ý vì chi nhiều hơn thu và có áp lực nợ nần nhưng chỉ là tạm thời.

Đối với nữ giới: Tình cảm vui, có quý nhân giúp đỡ hay được người để ý và giúp đỡ nhưng chưa có kết quả như mong đợi. Hãy bình tâm chọn mặt gửi vàng trong giao tế và hợp tác. Tiền bạc chưa ổn định, việc làm có cạnh tranh.

Đối với giới cao niên: Di chuyển nhiều, có dịp chỉnh trang nhà cửa, vườn tược. Chưa có của hoạnh tài nên chỉ có thể thử thời vận một chút.

Tuổi Mão

Vận trình tuổi Mão trong tuần chuyển tiếp từ tháng 4 sang tháng 5 năm Đinh Dậu sự nghiệp và tài chính có áp lực. Muốn giữ tình cảm lạc quan nên bình tĩnh hành xử và thắt chặt mối hợp tác.

Đối với nam giới: Có thử thách trên đường sự nghiệp nhưng vượt qua được nhờ có tả phụ hữu bật. Không nên nóng nảy thực hiện kế hoạch hay chọn lựa hướng tiến vì trở ngại nhiều mà cơ may ít. Di chuyển và sinh hoạt nên thận trọng.

Đối với nữ giới: Áp lực tiền bạc trong tuần như phải trả nợ, hoặc do buôn bán trì trệ, nguồn lợi mong đợi chưa tới nhưng cuối tuần có cơ may giải tỏa. Việc làm chưa ưng ý nhưng sáng kiến phát huy nên tránh được mệt nhọc và ưu tư. Được thăm hỏi và nhận quà cáp.

Đối với giới cao niên: Tình cảm gia đình hòa hài. Có nhiều cơ hội gặp gỡ bạn bè, hoạt động xã hội và đi đây đó.

Tuổi Thìn

Vận trình tuổi Thìn trong tuần chuyển tiếp từ tháng 4 sang tháng 5 năm Đinh Dậu về tài chính và sự nghiệp sáng sủa hơn. Coi chừng sức khỏe gây chút áp lực nhưng “thuốc đến bệnh trừ.”

Đối với nam giới: Có đề nghị mới về sự nghiệp nhưng nên thận trọng xem xét. Quyết định cũng nên cân nhắc chớ vội vàng sẽ ân hận. Trong tuần của hoạnh tài chưa hồng, chưa nên thể thử thời vận và tiêu xài quá mức.

Đối với nữ giới: Được sự giúp đỡ của quý nhân nhưng đừng trao đổi kết giao với sự giúp đỡ mà nên tỉnh táo, chọn lựa trước khi dấn thân. Có đề nghị mới về việc làm và có tin vui về quà cáp, lương bổng và giải trí.

Đối với giới cao niên: Giảm bớt chất kích thích, sinh hoạt nên điều độ và cần vận động nhiều hơn vì có dịp họp bạn, tiệc tùng làm từ thiện.

Tuổi Tỵ

Vận trình tuổi Tỵ trong tuần chuyển tiếp từ tháng 4 sang tháng 5 năm Đinh Dậu cả tiền bạc lẫn sự nghiệp đã giảm nhiều thử thách cần đối phó.

Đối với nam giới: Sự nghiệp nhiều áp lực. Chưa ổn định về tài chính, cần chú ý quản trị tài chính và tiết kiệm. Nên theo dõi thường xuyên các chứng trạng bất thường trên cơ thể.

Đối với nữ giới: Tình cảm vui vẻ nhưng đừng quên “vui quá hóa buồn.” Có khoản hao hụt tài chính liên quan đến nợ nần và mua sắm và áp lực trong việc làm hay việc học gia tăng.

Đối với giới cao niên: Thận trọng khi di chuyển và phòng cảm cúm. Tiền bạc chưa ổn nhưng nếu tri túc thì cũng đủ vui trong mùa hoa và mùa chung vui, hội họp.

Tuổi Ngọ

Vận trình tuổi Ngọ trong tuần chuyển tiếp từ tháng 4 sang tháng 5 năm Đinh Dậu về sự nghiệp và tiền bạc có biến chuyển mới, gây áp lực nhiều hơn và coi chừng sức khỏe.

Đối với nam giới: Tình cảm kém tươi, cảm thấy nhiều mâu thuẫn trong giao tế. Áp lực công việc chưa giảm, có nhiều đề nghị phải chọn lựa trong tuần. Tài chính còn bấp bênh nhất là cuối tuần. Tránh tranh tụng và thận trọng ăn uống.

Đối với nữ giới: Gia đình chưa có tin vui. Tiền bạc kém ổn định kể cả nguồn phụ. Cải thiện giao tế, hy vọng có quý nhân phù trợ trên đường sự nghiệp.

Đối với giới cao niên: Không thể thử thời vận vì nguồn phụ chưa khởi sắc. Cẩn thận khi di chuyển và trong mọi sinh hoạt.

Tuổi Mùi

Vận trình tuổi Mùi trong tuần chuyển tiếp từ tháng 4 sang tháng 5 năm Đinh Dậu có thể diễn ra tài chính kém, sức khỏe chưa tốt nhưng sự nghiệp bình thường dần và tài chính tăng tiến dần.

Đối với nam giới: Tiền bạc chưa ổn định và có khoản chi tiêu lớn trong tuần nhưng hy vọng có ngoại tài. Có áp lực nơi làm việc hay nơi học hành nhưng có cơ may hay gặp quý nhân. Sinh hoạt nên thận trọng.

Đối với nữ giới: Coi chừng trong ẩm thực, hay mệt mỏi và đau nhức kể cả phải làm răng. Nhận được tin vui trong giao tế hay trong thương lượng. Tiền bạc và việc làm có hướng mới nhưng có nhiều thử thách và nên tiết kiệm trong mua sắm.

Đối với giới cao niên: Tiền bạc có dấu hiệu chi thu cân bằng. Có tin vui về nhà đất hay một dự án bỏ dở. Nhận quà cáp hay được mời tiệc tùng.

Tuổi Thân

Vận trình tuổi thân trong tuần chuyển tiếp từ tháng 4 sang tháng 5 năm Đinh Dậu về tiền bạc và sự nghiệp bắt đầu có dấu hiệu kém ổn định nhưng thử thách không lớn và có hướng giải quyết.

Đối với nam giới: Chưa có của hoạnh tài nên chưa có thể thử thời vận dù ở mức vừa phải. Sự nghiệp thăng tiến khó thự hiện vì chưa có cơ may tới tay, nên bình tĩnh chờ dịp tốt. Đừng quên “dục tốc bất đạt.”

Đối với nữ giới: Tình cảm khởi sắc, nhiều tin vui trong nhà và trong giao tế bên ngoài. Có thể phải đổi kế hoạch vì gặp áp lực về tài chính và sự cạnh tranh. Khoan đầu tư khoản lớn.

Đối với giới cao niên: Thêm khoan dung, tri túc và cởi mở để thư giãn thân tâm. Nên tìm thú vui hoạt động vì có nhiều cơ hội tiệc tùng, du ngoạn.

Tuổi Dậu

Vận trình tuổi Dậu trong tuần chuyển tiếp từ tháng 4 sang tháng 5 năm Đinh Dậu sẽ có áp lực về sự nghiệp và tiền bạc khiến thân tâm bận rộn. Tình cảm có điều kiện cải thiện để tăng lạc quan và cố gắng.

Đối với nam giới: Tiền bạc tạm ổn định nhưng sự nghiệp chưa giảm áp lực và khó tìm hướng tiến mới. Tình cảm nhiều dao động nhưng có cơ hội tiệc tùng, hội họp để cải thiện. Hãy lấy tĩnh chế động hơn là vội vàng.

Đối với nữ giới: Áp lực tinh thần nặng trong gia đình, bè bạn. Tài chính và sự nghiệp kém ổn. Một tuần nhiều hoạt động hay di chuyển nhiều. Nhưng nên tìm cách thư giãn thân tâm hơn là mất kiên nhẫn và vội vàng, dễ gây thất bại.

Đối với giới cao niên: Có cơ hội thực hiện một dự định ưa thích. Tài chính tuy kém ổn định nhưng nhờ có cơ hội hội họp, hoạt động xã hội nên sức khỏe thêm dồi dào và thêm lạc quan.

Tuổi Tuất

Vận trình tuổi Tuất trong tuần chuyển tiếp từ tháng 4 sang tháng 5 năm Đinh Dậu về việc làm ổn định, tiền bạc có dao động nhưng có nhiều tin phấn khởi về thu nhập tăng và cán cân chi thu cân bằng.

Đối với nam giới: Đối với việc làm, trong tuần này đương số giải quyết được một vài việc dang dở từ trước. Cơ may nhiều nên phát huy sáng suốt chọn lựa hướng tiến thích hợp với biến chuyển từ bên ngoài. Nên quan tâm giữ gìn sức khỏe.

Đối với nữ giới: Tuy áp lực tình cảm giảm nhẹ, được sự nâng đỡ về tinh thần trong nghề nghiệp hay học vấn nhưng vẫn phải tránh khẩu thiệt thị phi. Phòng đau nhức hay bất cẩn gặp rủi ro nhỏ.

Đối với giới cao niên: Có cơ hội, tiệc tùng, giải trí và hoạt động xã hội. Hệ thống tiêu hóa có vấn đề cần thận trọng trong ăn uống. Tiền bạc ổn định nhưng có khoản chi tiêu ngoài kế hoạch.

Tuổi Hợi

Vận trình tuổi Hợi trong tuần chuyển tiếp từ tháng 4 sang tháng 5 năm Đinh Dậu công việc có nhiều hứng thú và lạc quan dù tiền bạc có hao thoát và sức khỏe có chút áp lực trong buổi giao mùa.

Đối với nam giới: Dù gặp chút khó khăn trong việc chọn lựa hướng tiến và ổn định tiền bạc nhưng lại có cơ may như được tài trợ hoặc thành công trong một dịch vụ tăng thêm lợi nhuận và việc làm có áp lực nhưng khả năng sáng tạo phát huy cao. Được người khác phái quan tâm và thông cảm.

Đối với nữ giới: Tình cảm vui trong nhà nhưng coi chừng giao thiệp bên ngoài có sự cạnh tranh và khẩu thiệt thị phi. Có quý nhân phù trợ hoàn tất một công việc quan trọng. Chưa thể đầu tư lớn vì mệnh cung có hao tinh

Đối với giới cao niên: Sức khỏe ổn định dần dù tiền bạc chưa vượng. Được săn sóc và thăm hỏi hay nhận quà cáp và mời hội họp.